Локомотив М - Ростов 23 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 23-08-2025 17:30
Стадион: РЖД Арена (Москва, Россия), вместимость: 28800
23 Августа 2025 года в 18:30 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 6-й тур
Главный судья: Сергей Чебан (Москва, Россия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Локомотив М - Ростов, которое состоится 23 Августа 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: РЖД Арена (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Локомотив М
Москва
Ростов
Ростов-на-Дону
Главные тренеры
|Михаил Михайлович Галактионов
|Джонатан Альба
История личных встреч
|22.08.2025
|Россия — МФЛ
|20-й тур
|0 : 0
|30.04.2025
|Fonbet Кубок России
|1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
|0 : 2
|26.04.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|26-й тур
|1 : 1
|11.04.2025
|Россия — МФЛ
|5-й тур
|1 : 2
|04.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 0
|08.11.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|3 : 3
|23.10.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа B. 6-й тур
|2 : 2 7 : 8
|27.09.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|0 : 0
|25.08.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|6-й тур
|3 : 2
|30.07.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа B. 1-й тур
|1 : 0
|22.08.2025
|Россия — МФЛ
|20-й тур
|0 : 0
|16.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 1
|15.08.2025
|Россия — МФЛ
|19-й тур
|0 : 1
|13.08.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа D. 2-й тур
|2 : 0
|09.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|4-й тур
|4 : 2
|22.08.2025
|Россия — МФЛ
|20-й тур
|0 : 0
|17.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 0
|15.08.2025
|Россия — МФЛ
|19-й тур
|0 : 1
|14.08.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа C. 2-й тур
|1 : 0
|10.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура РПЛ: «Локомотив» — «Ростов». Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Локомотив М
|5
|13
|2
|Краснодар
|5
|12
|3
|ЦСКА
|5
|11
|4
|Рубин
|5
|10
|5
|Балтика
|5
|9
|6
|Крылья Советов
|5
|8
|7
|Ахмат
|6
|7
|8
|Акрон
|5
|6
|9
|Зенит
|5
|6
|10
|Оренбург
|6
|6
|11
|Динамо М
|5
|5
|12
|Динамо Мх
|5
|5
| 13
Стыковая зона
|Спартак М
|5
|5
| 14
Стыковая зона
|Ростов
|5
|3
| 15
Зона вылета
|Пари Нижний Новгород
|5
|3
| 16
Зона вылета
|Сочи
|5
|1