Локомотив М - Ростов 23 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 23-08-2025 17:30
Стадион: РЖД Арена (Москва, Россия), вместимость: 28800
23 Августа 2025 года в 18:30 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 6-й тур
Главный судья: Сергей Чебан (Москва, Россия);
Локомотив М
Ростов

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Локомотив М - Ростов, которое состоится 23 Августа 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: РЖД Арена (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Локомотив М
Москва
Ростов
Ростов-на-Дону
Главные тренеры
РоссияМихаил Михайлович Галактионов
ИспанияДжонатан Альба
История личных встреч
22.08.2025Россия — МФЛ20-й турЛокомотив М0 : 0Ростов
30.04.2025Fonbet Кубок России1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)Локомотив М0 : 2Ростов
26.04.2025Мир Российская Премьер-лига26-й турРостов1 : 1Локомотив М
11.04.2025Россия — МФЛ5-й турРостов1 : 2Локомотив М
04.02.2025Товарищеские матчи (клубы) — 2025Локомотив М2 : 0Ростов
08.11.2024Россия — МФЛПлей-офф чемпионовРостов3 : 3Локомотив М
23.10.2024Fonbet Кубок РоссииГруппа B. 6-й турРостов2 : 2 7 : 8Локомотив М
27.09.2024Россия — МФЛПлей-офф чемпионовЛокомотив М0 : 0Ростов
25.08.2024Мир Российская Премьер-лига6-й турЛокомотив М3 : 2Ростов
30.07.2024Fonbet Кубок РоссииГруппа B. 1-й турЛокомотив М1 : 0Ростов
16.08.2025Мир Российская Премьер-лига5-й тур1 : 1Локомотив М
15.08.2025Россия — МФЛ19-й тур0 : 1Локомотив М
13.08.2025Fonbet Кубок РоссииГруппа D. 2-й турЛокомотив М2 : 0
09.08.2025Мир Российская Премьер-лига4-й турЛокомотив М4 : 2
17.08.2025Мир Российская Премьер-лига5-й тур1 : 0Ростов
15.08.2025Россия — МФЛ19-й турРостов0 : 1
14.08.2025Fonbet Кубок РоссииГруппа C. 2-й тур1 : 0Ростов
10.08.2025Мир Российская Премьер-лига4-й турРостов1 : 0
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура РПЛ: «Локомотив» — «Ростов». Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Локомотив М513
2 Краснодар512
3 ЦСКА511
4 Рубин510
5 Балтика59
6 Крылья Советов58
7 Ахмат67
8 Акрон56
9 Зенит56
10 Оренбург66
11 Динамо М55
12 Динамо Мх55
13
Стыковая зона
Спартак М55
14
Стыковая зона
Ростов53
15
Зона вылета
Пари Нижний Новгород53
16
Зона вылета
Сочи51

