Челябинск - Сокол 23 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 23-08-2025 14:00
23 Августа 2025 года в 15:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 6-й тур
Челябинск
Сокол

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челябинск - Сокол, которое состоится 23 Августа 2025 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 6-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Челябинск
Челябинск
Сокол
Саратов
Главные тренеры
РоссияРоман Михайлович Пилипчук
ЧерногорияМладен Кашчелан
История личных встреч
04.10.2010Второй дивизион - Урал-Поволжье - 201022-й турСокол1 : 1Челябинск
05.07.2010Второй дивизион - Урал-Поволжье - 201010-й турЧелябинск1 : 3Сокол
07.09.2009Второй дивизион - Урал-Поволжье - 200923-й турЧелябинск2 : 0Сокол
30.05.2009Второй дивизион - Урал-Поволжье - 20097-й турСокол1 : 3Челябинск
17.08.2025Россия — Лига PARI5-й тур2 : 1Челябинск
09.08.2025Россия — Лига PARI4-й турЧелябинск1 : 0
02.08.2025Россия — Лига PARI3-й тур2 : 1Челябинск
26.07.2025Россия — Лига PARI2-й турЧелябинск1 : 0
20.07.2025Россия — Лига PARI1-й тур2 : 3Челябинск
16.08.2025Россия — Лига PARI5-й турСокол1 : 1
09.08.2025Россия — Лига PARI4-й турСокол1 : 1
03.08.2025Россия — Лига PARI3-й тур1 : 0Сокол
26.07.2025Россия — Лига PARI2-й турСокол0 : 0
20.07.2025Россия — Лига PARI1-й тур0 : 0Сокол
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Факел515
2
Повышение
Урал512
3
Плей-офф за повышение
КАМАЗ510
4
Плей-офф за повышение
Спартак Кс510
5 Челябинск59
6 СКА-Хабаровск58
7 Ротор58
8 Арсенал Т57
9 Чайка56
10 Нефтехимик56
11 Уфа55
12 Волга Ул54
13 Торпедо М54
14 Шинник54
15 Сокол54
16
Зона вылета
Родина53
17
Зона вылета
Черноморец52
18
Зона вылета
Енисей52

