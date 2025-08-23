22:16 ()
Онлайн трансляции
Пятница 22 августа
Суббота 23 августа
Свернуть список

Черноморец - Енисей 23 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 23-08-2025 18:00
23 Августа 2025 года в 19:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 6-й тур
Черноморец
Енисей

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Черноморец - Енисей, которое состоится 23 Августа 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 6-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Черноморец
Новороссийск
Енисей
Красноярск
Главные тренеры
РоссияСергей Александрович Первушин
РоссияАндрей Валерьевич Тихонов
История личных встреч
06.04.2025Россия — Мелбет Первая лига27-й турЕнисей0 : 3Черноморец
14.09.2024Россия — Мелбет Первая лига10-й турЧерноморец2 : 1Енисей
18.05.2024Россия — Мелбет Первая лига33-й турЧерноморец0 : 2Енисей
23.09.2023Россия — Мелбет Первая лига11-й турЕнисей3 : 1Черноморец
05.10.2022Fonbet Кубок России1/32 финалаЧерноморец0 : 1Енисей
20.04.2012ФНЛ - Первый дивизион43-й турЕнисей2 : 1Черноморец
27.10.2011ФНЛ - Первый дивизион36-й турЧерноморец1 : 1Енисей
17.06.2011ФНЛ - Первый дивизион16-й турЕнисей0 : 1Черноморец
10.11.2010Кубок ПФЛ - 2010Кубок ПФЛ. 2-й турЕнисей1 : 3Черноморец
17.08.2025Россия — Лига PARI5-й турЧерноморец0 : 1
09.08.2025Россия — Лига PARI4-й тур1 : 1Черноморец
03.08.2025Россия — Лига PARI3-й турЧерноморец1 : 2
28.07.2025Россия — Лига PARI2-й тур3 : 2Черноморец
21.07.2025Россия — Лига PARI1-й тур1 : 1Черноморец
16.08.2025Россия — Лига PARI5-й тур2 : 2Енисей
10.08.2025Россия — Лига PARI4-й турЕнисей0 : 2
04.08.2025Россия — Лига PARI3-й тур0 : 0Енисей
27.07.2025Россия — Лига PARI2-й турЕнисей1 : 2
20.07.2025Россия — Лига PARI1-й турЕнисей0 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Факел515
2
Повышение
Урал512
3
Плей-офф за повышение
КАМАЗ510
4
Плей-офф за повышение
Спартак Кс510
5 Челябинск59
6 СКА-Хабаровск58
7 Ротор58
8 Арсенал Т57
9 Чайка56
10 Нефтехимик56
11 Уфа55
12 Волга Ул54
13 Торпедо М54
14 Шинник54
15 Сокол54
16
Зона вылета
Родина53
17
Зона вылета
Черноморец52
18
Зона вылета
Енисей52

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close