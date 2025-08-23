Черноморец - Енисей 23 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 23-08-2025 18:00
23 Августа 2025 года в 19:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 6-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Черноморец - Енисей, которое состоится 23 Августа 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 6-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Черноморец
Новороссийск
Енисей
Красноярск
Главные тренеры
|Сергей Александрович Первушин
|Андрей Валерьевич Тихонов
История личных встреч
|06.04.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|27-й тур
|0 : 3
|14.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|10-й тур
|2 : 1
|18.05.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|33-й тур
|0 : 2
|23.09.2023
|Россия — Мелбет Первая лига
|11-й тур
|3 : 1
|05.10.2022
|Fonbet Кубок России
|1/32 финала
|0 : 1
|20.04.2012
|ФНЛ - Первый дивизион
|43-й тур
|2 : 1
|27.10.2011
|ФНЛ - Первый дивизион
|36-й тур
|1 : 1
|17.06.2011
|ФНЛ - Первый дивизион
|16-й тур
|0 : 1
|10.11.2010
|Кубок ПФЛ - 2010
|Кубок ПФЛ. 2-й тур
|1 : 3
|17.08.2025
|Россия — Лига PARI
|5-й тур
|0 : 1
|09.08.2025
|Россия — Лига PARI
|4-й тур
|1 : 1
|03.08.2025
|Россия — Лига PARI
|3-й тур
|1 : 2
|28.07.2025
|Россия — Лига PARI
|2-й тур
|3 : 2
|21.07.2025
|Россия — Лига PARI
|1-й тур
|1 : 1
|16.08.2025
|Россия — Лига PARI
|5-й тур
|2 : 2
|10.08.2025
|Россия — Лига PARI
|4-й тур
|0 : 2
|04.08.2025
|Россия — Лига PARI
|3-й тур
|0 : 0
|27.07.2025
|Россия — Лига PARI
|2-й тур
|1 : 2
|20.07.2025
|Россия — Лига PARI
|1-й тур
|0 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Факел
|5
|15
| 2
Повышение
|Урал
|5
|12
| 3
Плей-офф за повышение
|КАМАЗ
|5
|10
| 4
Плей-офф за повышение
|Спартак Кс
|5
|10
|5
|Челябинск
|5
|9
|6
|СКА-Хабаровск
|5
|8
|7
|Ротор
|5
|8
|8
|Арсенал Т
|5
|7
|9
|Чайка
|5
|6
|10
|Нефтехимик
|5
|6
|11
|Уфа
|5
|5
|12
|Волга Ул
|5
|4
|13
|Торпедо М
|5
|4
|14
|Шинник
|5
|4
|15
|Сокол
|5
|4
| 16
Зона вылета
|Родина
|5
|3
| 17
Зона вылета
|Черноморец
|5
|2
| 18
Зона вылета
|Енисей
|5
|2