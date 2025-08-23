22:16 ()
Сассуоло - Наполи 23 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 23-08-2025 18:30
Стадион: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия), вместимость: 23717
23 Августа 2025 года в 19:30 (+03:00). Италия — Серия А, 1-й тур
Главный судья: Джованни Айрольди (Мольфетта, Италия);
Сассуоло
Наполи

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сассуоло - Наполи, которое состоится 23 Августа 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сассуоло
Сассуоло
Наполи
Неаполь
13ИталияврСтефано Турати
6ПольшазщСебастьян Валюкевич
19ИталиязщФилиппо Романья
80Босния и ГерцеговиназщТарик Мухаремович
3ШотландиязщДжош Дойг
90КанадапзИсмаэль Коне
11ИталияпзДаниэль Болока
35ИталияпзЛука Липани
10ИталиянпДоменико Берарди
99ИталиянпАндреа Пинамонти
45ФранциянпАрман Лорьенте
1ИталияврАлекс Мерет
22ИталиязщДжованни Ди Лоренцо
13КосовозщАмир Ррахмани
5БразилиязщЖуан Жесус
17УругвайзщМатиас Оливера
68СловакияпзСтанислав Лоботка
99КамерунпзФранк Ангисса
11БельгияпзКевин Де Брёйне
8ШотландияпзСкотт Мактоминей
21ИталиянпМаттео Политано
27ИталиянпЛоренцо Лукка
Главные тренеры
ИталияФабио Гроссо
ИталияАнтонио Конте
История личных встреч
28.02.2024Италия - Серия А21-й турСассуоло1 : 6Наполи
27.08.2023Италия - Серия А2-й турНаполи2 : 0Сассуоло
17.02.2023Италия - Серия АСерия А. 23-й турСассуоло0 : 2Наполи
29.10.2022Италия - Серия АСерия А. 12-й турНаполи4 : 0Сассуоло
30.04.2022Италия - Серия А35-й турНаполи6 : 1Сассуоло
01.12.2021Италия - Серия А15-й турСассуоло2 : 2Наполи
03.03.2021Италия - Серия А25-й турСассуоло3 : 3Наполи
01.11.2020Италия - Серия А6-й турНаполи0 : 2Сассуоло
25.07.2020Италия - Серия А36-й турНаполи2 : 0Сассуоло
22.12.2019Италия - Серия А17-й турСассуоло1 : 2Наполи
15.08.2025Кубок Италии1/32 финалаСассуоло1 : 0
13.05.2025Италия — Серия BСерия В. 34-й турСассуоло0 : 1
09.05.2025Италия — Серия BСерия В. 38-й турСассуоло0 : 2
04.05.2025Италия — Серия BСерия В. 37-й тур1 : 1Сассуоло
01.05.2025Италия — Серия BСерия В. 36-й турСассуоло2 : 0
14.08.2025Товарищеские матчи (клубы) — 2025Наполи2 : 1
09.08.2025Товарищеские матчи (клубы) — 2025Наполи3 : 2
03.08.2025Товарищеские матчи (клубы) — 2025Наполи1 : 2
26.07.2025Товарищеские матчи (клубы) — 2025Наполи2 : 1
23.05.2025Италия — Серия А38-й турНаполи2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Пиза00
2
Лига чемпионов
Кремонезе00
3
Лига чемпионов
Сассуоло00
4
Лига чемпионов
Аталанта00
5
Лига Европы
Кальяри00
6
Лига конференций
Фиорентина00
7 Лацио00
8 Милан00
9 Удинезе00
10 Интер М00
11 Рома00
12 Торино00
13 Болонья00
14 Наполи00
15 Верона00
16 Ювентус00
17 Лечче00
18
Зона вылета
Парма00
19
Зона вылета
Комо00
20
Зона вылета
Дженоа00

