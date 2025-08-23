Сассуоло - Наполи 23 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 23-08-2025 18:30
Стадион: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия), вместимость: 23717
23 Августа 2025 года в 19:30 (+03:00). Италия — Серия А, 1-й тур
Главный судья: Джованни Айрольди (Мольфетта, Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сассуоло - Наполи, которое состоится 23 Августа 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сассуоло
Наполи
|13
|вр
|Стефано Турати
|6
|зщ
|Себастьян Валюкевич
|19
|зщ
|Филиппо Романья
|80
|зщ
|Тарик Мухаремович
|3
|зщ
|Джош Дойг
|90
|пз
|Исмаэль Коне
|11
|пз
|Даниэль Болока
|35
|пз
|Лука Липани
|10
|нп
|Доменико Берарди
|99
|нп
|Андреа Пинамонти
|45
|нп
|Арман Лорьенте
|1
|вр
|Алекс Мерет
|22
|зщ
|Джованни Ди Лоренцо
|13
|зщ
|Амир Ррахмани
|5
|зщ
|Жуан Жесус
|17
|зщ
|Матиас Оливера
|68
|пз
|Станислав Лоботка
|99
|пз
|Франк Ангисса
|11
|пз
|Кевин Де Брёйне
|8
|пз
|Скотт Мактоминей
|21
|нп
|Маттео Политано
|27
|нп
|Лоренцо Лукка
Главные тренеры
|Фабио Гроссо
|Антонио Конте
История личных встреч
|28.02.2024
|Италия - Серия А
|21-й тур
|1 : 6
|27.08.2023
|Италия - Серия А
|2-й тур
|2 : 0
|17.02.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 23-й тур
|0 : 2
|29.10.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 12-й тур
|4 : 0
|30.04.2022
|Италия - Серия А
|35-й тур
|6 : 1
|01.12.2021
|Италия - Серия А
|15-й тур
|2 : 2
|03.03.2021
|Италия - Серия А
|25-й тур
|3 : 3
|01.11.2020
|Италия - Серия А
|6-й тур
|0 : 2
|25.07.2020
|Италия - Серия А
|36-й тур
|2 : 0
|22.12.2019
|Италия - Серия А
|17-й тур
|1 : 2
|15.08.2025
|Кубок Италии
|1/32 финала
|1 : 0
|13.05.2025
|Италия — Серия B
|Серия В. 34-й тур
|0 : 1
|09.05.2025
|Италия — Серия B
|Серия В. 38-й тур
|0 : 2
|04.05.2025
|Италия — Серия B
|Серия В. 37-й тур
|1 : 1
|01.05.2025
|Италия — Серия B
|Серия В. 36-й тур
|2 : 0
|14.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 1
|09.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|3 : 2
|03.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 2
|26.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 1
|23.05.2025
|Италия — Серия А
|38-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Пиза
|0
|0
| 2
Лига чемпионов
|Кремонезе
|0
|0
| 3
Лига чемпионов
|Сассуоло
|0
|0
| 4
Лига чемпионов
|Аталанта
|0
|0
| 5
Лига Европы
|Кальяри
|0
|0
| 6
Лига конференций
|Фиорентина
|0
|0
|7
|Лацио
|0
|0
|8
|Милан
|0
|0
|9
|Удинезе
|0
|0
|10
|Интер М
|0
|0
|11
|Рома
|0
|0
|12
|Торино
|0
|0
|13
|Болонья
|0
|0
|14
|Наполи
|0
|0
|15
|Верона
|0
|0
|16
|Ювентус
|0
|0
|17
|Лечче
|0
|0
| 18
Зона вылета
|Парма
|0
|0
| 19
Зона вылета
|Комо
|0
|0
| 20
Зона вылета
|Дженоа
|0
|0