Лион - Метц 23 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 23-08-2025 21:05
Стадион: Групама (Лион, Франция), вместимость: 61556
23 Августа 2025 года в 22:05 (+03:00). Франция — Лига 1, 2-й тур
Главный судья: Эрик Ваттеллье (Франция);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лион - Метц, которое состоится 23 Августа 2025 года в 22:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Групама (Лион, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лион
Метц
|40
|вр
|Реми Дескамп
|20
|зщ
|Саэль Кумбеди
|22
|зщ
|Клинтон Мата
|19
|зщ
|Мусса Ньякате
|3
|зщ
|Николас Тальяфико
|98
|зщ
|Эйнсли Мэйтленд-Найлс
|23
|пз
|Тайлер Мортон
|6
|пз
|Таннер Тессманн
|44
|пз
|Khalis Merah
|11
|пз
|Малик Фофана
|69
|нп
|Жорж Микаутадзе
|1
|вр
|Jonathan Fischer
|4
|зщ
|Urie-Michel Mboula
|38
|зщ
|Садибу Сане
|5
|зщ
|Жан-Филипп Гбамен
|39
|зщ
|Коффи Куао
|8
|пз
|Бубакар Траоре
|21
|пз
|Бенжамен Стамбули
|7
|пз
|Георгий Цитаишвили
|24
|пз
|Brian Madjo
|10
|пз
|Готье Эн
|18
|нп
|Idrissa Gueye
Главные тренеры
|Паулу Фонсека
|Жорже Масиэл
История личных встреч
|23.02.2024
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|1 : 2
|05.11.2023
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|1 : 1
|07.01.2023
|Кубок Франции
|1/32 финала
|2 : 1
|08.05.2022
|Франция - Лига 1
|36-й тур
|3 : 2
|22.12.2021
|Франция - Лига 1
|19-й тур
|1 : 1
|17.01.2021
|Франция - Лига 1
|20-й тур
|0 : 1
|06.12.2020
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|1 : 3
|21.02.2020
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|0 : 2
|26.10.2019
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|2 : 0
|08.04.2018
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|0 : 5
|16.08.2025
|Франция — Лига 1
|1-й тур
|0 : 1
|09.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 1
|02.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 1
|30.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 4
|17.05.2025
|Франция — Лига 1
|34-й тур
|2 : 0
|17.08.2025
|Франция — Лига 1
|1-й тур
|0 : 1
|29.05.2025
|Франция — Переходные матчи
|Финал. 2-й матч
|1 : 3 ДВ
|21.05.2025
|Франция — Переходные матчи
|Финал. 1-й матч
|1 : 1
|17.05.2025
|Франция — Переходные матчи
|1/2 финала
|1 : 0
|10.05.2025
|Франция — Лига 2
|34-й тур
|2 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Монако
|1
|3
| 2
Лига чемпионов
|Лион
|1
|3
| 3
Лига чемпионов
|ПСЖ
|1
|3
| 4
Лига чемпионов
|Страсбург
|1
|3
| 5
Лига Европы
|Тулуза
|1
|3
| 6
Лига конференций
|Анже
|1
|3
|7
|Осер
|1
|3
|8
|Ренн
|1
|3
|9
|Лилль
|1
|1
|10
|Брест
|1
|1
|11
|Париж
|1
|0
|12
|Метц
|1
|0
|13
|Ланс
|1
|0
|14
|Марсель
|1
|0
|15
|Лорьян
|1
|0
| 16
Стыковая зона
|Нант
|1
|0
| 17
Зона вылета
|Ницца
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Гавр
|1
|0