Лион - Метц 23 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 23-08-2025 21:05
Стадион: Групама (Лион, Франция), вместимость: 61556
23 Августа 2025 года в 22:05 (+03:00). Франция — Лига 1, 2-й тур
Главный судья: Эрик Ваттеллье (Франция);
Лион
Метц

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лион - Метц, которое состоится 23 Августа 2025 года в 22:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Групама (Лион, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лион
Лион
Метц
Метц
40 Франция вр Реми Дескамп
20 Франция зщ Саэль Кумбеди
22 Ангола зщ Клинтон Мата
19 Сенегал зщ Мусса Ньякате
3 Аргентина зщ Николас Тальяфико
98 Англия зщ Эйнсли Мэйтленд-Найлс
23 Англия пз Тайлер Мортон
6 США пз Таннер Тессманн
44 Франция пз Khalis Merah
11 Бельгия пз Малик Фофана
69 Грузия нп Жорж Микаутадзе
1 Дания вр Jonathan Fischer
4 Габон зщ Urie-Michel Mboula
38 Сенегал зщ Садибу Сане
5 Кот-д'Ивуар зщ Жан-Филипп Гбамен
39 Кот-д'Ивуар зщ Коффи Куао
8 Мали пз Бубакар Траоре
21 Франция пз Бенжамен Стамбули
7 Грузия пз Георгий Цитаишвили
24 Люксембург пз Brian Madjo
10 Франция пз Готье Эн
18 Сенегал нп Idrissa Gueye
Главные тренеры
Португалия Паулу Фонсека
Португалия Жорже Масиэл
История личных встреч
23.02.2024 Франция - Лига 1 23-й тур Метц1 : 2Лион
05.11.2023 Франция - Лига 1 11-й тур Лион1 : 1Метц
07.01.2023 Кубок Франции 1/32 финала Лион2 : 1Метц
08.05.2022 Франция - Лига 1 36-й тур Метц3 : 2Лион
22.12.2021 Франция - Лига 1 19-й тур Лион1 : 1Метц
17.01.2021 Франция - Лига 1 20-й тур Лион0 : 1Метц
06.12.2020 Франция - Лига 1 13-й тур Метц1 : 3Лион
21.02.2020 Франция - Лига 1 26-й тур Метц0 : 2Лион
26.10.2019 Франция - Лига 1 11-й тур Лион2 : 0Метц
08.04.2018 Франция - Лига 1 32-й тур Метц0 : 5Лион
16.08.2025 Франция — Лига 1 1-й тур 0 : 1Лион
09.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Лион2 : 1
02.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 2 : 1Лион
30.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 0 : 4Лион
17.05.2025 Франция — Лига 1 34-й тур Лион2 : 0
17.08.2025 Франция — Лига 1 1-й тур Метц0 : 1
29.05.2025 Франция — Переходные матчи Финал. 2-й матч 1 : 3 ДВМетц
21.05.2025 Франция — Переходные матчи Финал. 1-й матч Метц1 : 1
17.05.2025 Франция — Переходные матчи 1/2 финала Метц1 : 0
10.05.2025 Франция — Лига 2 34-й тур 2 : 3Метц
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Монако13
2
Лига чемпионов
Лион13
3
Лига чемпионов
ПСЖ13
4
Лига чемпионов
Страсбург13
5
Лига Европы
Тулуза13
6
Лига конференций
Анже13
7 Осер13
8 Ренн13
9 Лилль11
10 Брест11
11 Париж10
12 Метц10
13 Ланс10
14 Марсель10
15 Лорьян10
16
Стыковая зона
Нант10
17
Зона вылета
Ницца10
18
Зона вылета
Гавр10

