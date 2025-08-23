Насьонал - Спортинг 23 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 23-08-2025 19:00
Стадион: Мадейра (Фуншал, Португалия), вместимость: 5200
23 Августа 2025 года в 20:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 3-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Насьонал - Спортинг, которое состоится 23 Августа 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Мадейра (Фуншал, Португалия).
Составы команд
Насьонал
Фуншал
Спортинг
Лиссабон
|37
|вр
|Лукас
|2
|зщ
|Жоау Аурелиу
|34
|зщ
|Leonardo Santos
|38
|зщ
|José Vitor Lima Cardoso
|5
|зщ
|Жозе Гомеш
|22
|пз
|Филипе Суареш
|6
|пз
|Matheus dos Santos Dias
|26
|пз
|Жоэл да Силва
|7
|нп
|Вити
|9
|нп
|Хесус Рамирес
|11
|нп
|Paulinho
|1
|вр
|Руй Силва
|22
|зщ
|Иван Фреснеда
|25
|зщ
|Гонсалу Инасиу
|91
|зщ
|Рикарду Мангаш
|8
|пз
|Педру Гонсалвеш
|6
|пз
|Зено Дебаст
|5
|пз
|Хидемаса Морита
|42
|пз
|Мортен Юльманн
|10
|пз
|Джени Катамо
|17
|нп
|Франсиску Тринкан
|97
|нп
|Луис Суарес
Главные тренеры
|Руй Боржеш
История личных встреч
|25.01.2025
|Португалия — Примейра
|19-й тур
|2 : 0
|17.08.2024
|Португалия — Примейра
|2-й тур
|1 : 6
|01.05.2021
|Португалия - Примейра
|30-й тур
|2 : 0
|08.01.2021
|Португалия - Примейра
|13-й тур
|0 : 2
|19.04.2019
|Португалия - Примейра
|30-й тур
|0 : 1
|16.12.2018
|Португалия - Примейра
|13-й тур
|5 : 2
|18.03.2017
|Португалия - Примейра
|26-й тур
|2 : 0
|28.10.2016
|Португалия - Примейра
|9-й тур
|0 : 0
|13.02.2016
|Португалия - Примейра
|22-й тур
|0 : 4
|21.09.2015
|Португалия - Примейра
|5-й тур
|1 : 0
|17.08.2025
|Португалия — Примейра
|2-й тур
|1 : 1
|09.08.2025
|Португалия — Примейра
|1-й тур
|0 : 2
|17.05.2025
|Португалия — Примейра
|34-й тур
|3 : 0
|10.05.2025
|Португалия — Примейра
|33-й тур
|3 : 3
|03.05.2025
|Португалия — Примейра
|32-й тур
|1 : 2
|17.08.2025
|Португалия — Примейра
|2-й тур
|6 : 0
|08.08.2025
|Португалия — Примейра
|1-й тур
|0 : 2
|31.07.2025
|Суперкубок Португалии 2025
|Финал
|0 : 1
|16.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 2
|25.05.2025
|Кубок Португалии
|Финал
|1 : 3 ДВ
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|2
|6
| 2
Лига чемпионов
|Брага
|2
|6
| 3
Лига Европы
|Порту
|2
|6
| 4
Лига конференций
|Фамаликан
|2
|6
|5
|Морейренсе
|2
|6
|6
|Бенфика
|1
|3
|7
|Жил Висенте
|2
|3
|8
|Каза Пия
|2
|3
|9
|Витория Гимарайнш
|2
|3
|10
|Арока
|2
|3
|11
|Эштрела
|2
|1
|12
|Насьонал
|2
|1
|13
|Риу Аве
|1
|1
|14
|Эшторил
|2
|1
|15
|АВС
|2
|0
| 16
Стыковая зона
|Алверка
|2
|0
| 17
Зона вылета
|Санта-Клара
|2
|0
| 18
Зона вылета
|Тондела
|2
|0