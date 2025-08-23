22:18 ()
Онлайн трансляции
Пятница 22 августа
Суббота 23 августа
Свернуть список

Насьонал - Спортинг 23 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 23-08-2025 19:00
Стадион: Мадейра (Фуншал, Португалия), вместимость: 5200
23 Августа 2025 года в 20:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 3-й тур
Насьонал
Спортинг

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Насьонал - Спортинг, которое состоится 23 Августа 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Мадейра (Фуншал, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Насьонал
Фуншал
Спортинг
Лиссабон
37 Бразилия вр Лукас
2 Португалия зщ Жоау Аурелиу
34 Бразилия зщ Leonardo Santos
38 Бразилия зщ José Vitor Lima Cardoso
5 Португалия зщ Жозе Гомеш
22 Португалия пз Филипе Суареш
6 Бразилия пз Matheus dos Santos Dias
26 Португалия пз Жоэл да Силва
7 Мозамбик нп Вити
9 Венесуэла нп Хесус Рамирес
11 Бразилия нп Paulinho
1 Португалия вр Руй Силва
22 Испания зщ Иван Фреснеда
25 Португалия зщ Гонсалу Инасиу
91 Португалия зщ Рикарду Мангаш
8 Португалия пз Педру Гонсалвеш
6 Бельгия пз Зено Дебаст
5 Япония пз Хидемаса Морита
42 Дания пз Мортен Юльманн
10 Мозамбик пз Джени Катамо
17 Португалия нп Франсиску Тринкан
97 Колумбия нп Луис Суарес
Главные тренеры
Португалия Руй Боржеш
История личных встреч
25.01.2025 Португалия — Примейра 19-й тур Спортинг2 : 0Насьонал
17.08.2024 Португалия — Примейра 2-й тур Насьонал1 : 6Спортинг
01.05.2021 Португалия - Примейра 30-й тур Спортинг2 : 0Насьонал
08.01.2021 Португалия - Примейра 13-й тур Насьонал0 : 2Спортинг
19.04.2019 Португалия - Примейра 30-й тур Насьонал0 : 1Спортинг
16.12.2018 Португалия - Примейра 13-й тур Спортинг5 : 2Насьонал
18.03.2017 Португалия - Примейра 26-й тур Спортинг2 : 0Насьонал
28.10.2016 Португалия - Примейра 9-й тур Насьонал0 : 0Спортинг
13.02.2016 Португалия - Примейра 22-й тур Насьонал0 : 4Спортинг
21.09.2015 Португалия - Примейра 5-й тур Спортинг1 : 0Насьонал
17.08.2025 Португалия — Примейра 2-й тур 1 : 1Насьонал
09.08.2025 Португалия — Примейра 1-й тур Насьонал0 : 2
17.05.2025 Португалия — Примейра 34-й тур 3 : 0Насьонал
10.05.2025 Португалия — Примейра 33-й тур Насьонал3 : 3
03.05.2025 Португалия — Примейра 32-й тур Насьонал1 : 2
17.08.2025 Португалия — Примейра 2-й тур Спортинг6 : 0
08.08.2025 Португалия — Примейра 1-й тур 0 : 2Спортинг
31.07.2025 Суперкубок Португалии 2025 Финал Спортинг0 : 1
16.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Спортинг0 : 2
25.05.2025 Кубок Португалии Финал 1 : 3 ДВСпортинг
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг26
2
Лига чемпионов
Брага26
3
Лига Европы
Порту26
4
Лига конференций
Фамаликан26
5 Морейренсе26
6 Бенфика13
7 Жил Висенте23
8 Каза Пия23
9 Витория Гимарайнш23
10 Арока23
11 Эштрела21
12 Насьонал21
13 Риу Аве11
14 Эшторил21
15 АВС20
16
Стыковая зона
Алверка20
17
Зона вылета
Санта-Клара20
18
Зона вылета
Тондела20

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close