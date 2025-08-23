Бенфика - Тондела 23 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 23-08-2025 21:30
Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647
23 Августа 2025 года в 22:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 3-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бенфика - Тондела, которое состоится 23 Августа 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Да Луш (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бенфика
Лиссабон
Тондела
Тондела
|1
|вр
|Анатолий Трубин
|17
|зщ
|Амар Дедич
|30
|зщ
|Николас Отаменди
|4
|зщ
|Антониу Силва
|26
|зщ
|Самуэль Даль
|20
|пз
|Ричард Риос
|61
|пз
|Флорентину Луиш
|21
|пз
|Андреас Шельдеруп
|9
|нп
|Франьо Иванович
|14
|нп
|Вангелис Павлидис
|8
|нп
|Фредрик Эурснес
|31
|вр
|Bernardo Fontes
|48
|зщ
|Tiago Manso
|5
|зщ
|Жоау Афонсо
|43
|зщ
|Joao Cesco
|60
|зщ
|Emmanuel Maviram
|10
|пз
|Джо Ходж
|8
|пз
|Элдер Тавареш
|14
|пз
|Хаби Уарте
|7
|нп
|Pedro Henryque
|9
|нп
|Miro
|19
|нп
|Afonso Rodrigues
Главные тренеры
|Бруну Лаже
|Иву Виейра
История личных встреч
|07.02.2022
|Португалия - Примейра
|21-й тур
|1 : 3
|29.08.2021
|Португалия - Примейра
|4-й тур
|2 : 1
|30.04.2021
|Португалия - Примейра
|30-й тур
|0 : 2
|08.01.2021
|Португалия - Примейра
|13-й тур
|2 : 0
|04.06.2020
|Португалия - Примейра
|25-й тур
|0 : 0
|27.10.2019
|Португалия - Примейра
|8-й тур
|0 : 1
|30.03.2019
|Португалия - Примейра
|27-й тур
|1 : 0
|11.11.2018
|Португалия - Примейра
|10-й тур
|1 : 3
|28.04.2018
|Португалия - Примейра
|32-й тур
|2 : 3
|17.12.2017
|Португалия - Примейра
|15-й тур
|1 : 5
|20.08.2025
|Лига чемпионов
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|0 : 0
|16.08.2025
|Португалия — Примейра
|2-й тур
|0 : 1
|12.08.2025
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 0
|06.08.2025
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 2
|31.07.2025
|Суперкубок Португалии 2025
|Финал
|0 : 1
|16.08.2025
|Португалия — Примейра
|2-й тур
|0 : 1
|10.08.2025
|Португалия — Примейра
|1-й тур
|3 : 0
|22.09.2024
|Кубок Португалии
|2-й раунд
|2 : 1
|09.01.2024
|Кубок Португалии
|1/8 финала
|4 : 0
|26.11.2023
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|1 : 1 2 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|2
|6
| 2
Лига чемпионов
|Брага
|2
|6
| 3
Лига Европы
|Порту
|2
|6
| 4
Лига конференций
|Фамаликан
|2
|6
|5
|Морейренсе
|2
|6
|6
|Бенфика
|1
|3
|7
|Жил Висенте
|2
|3
|8
|Каза Пия
|2
|3
|9
|Витория Гимарайнш
|2
|3
|10
|Арока
|2
|3
|11
|Эштрела
|2
|1
|12
|Насьонал
|2
|1
|13
|Риу Аве
|1
|1
|14
|Эшторил
|2
|1
|15
|АВС
|2
|0
| 16
Стыковая зона
|Алверка
|2
|0
| 17
Зона вылета
|Санта-Клара
|2
|0
| 18
Зона вылета
|Тондела
|2
|0