Бенфика - Тондела 23 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 23-08-2025 21:30
Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647
23 Августа 2025 года в 22:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 3-й тур
Бенфика
Тондела

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бенфика - Тондела, которое состоится 23 Августа 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Да Луш (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бенфика
Лиссабон
Тондела
Тондела
1 Украина вр Анатолий Трубин
17 Босния и Герцеговина зщ Амар Дедич
30 Аргентина зщ Николас Отаменди
4 Португалия зщ Антониу Силва
26 Швеция зщ Самуэль Даль
20 Колумбия пз Ричард Риос
61 Португалия пз Флорентину Луиш
21 Норвегия пз Андреас Шельдеруп
9 Хорватия нп Франьо Иванович
14 Греция нп Вангелис Павлидис
8 Норвегия нп Фредрик Эурснес
31 Бразилия вр Bernardo Fontes
48 Португалия зщ Tiago Manso
5 Португалия зщ Жоау Афонсо
43 Бразилия зщ Joao Cesco
60 Нигерия зщ Emmanuel Maviram
10 Ирландия пз Джо Ходж
8 Кабо-Верде пз Элдер Тавареш
14 Испания пз Хаби Уарте
7 Бразилия нп Pedro Henryque
9 Ангола нп Miro
19 Португалия нп Afonso Rodrigues
Главные тренеры
Португалия Бруну Лаже
Португалия Иву Виейра
История личных встреч
07.02.2022 Португалия - Примейра 21-й тур Тондела1 : 3Бенфика
29.08.2021 Португалия - Примейра 4-й тур Бенфика2 : 1Тондела
30.04.2021 Португалия - Примейра 30-й тур Тондела0 : 2Бенфика
08.01.2021 Португалия - Примейра 13-й тур Бенфика2 : 0Тондела
04.06.2020 Португалия - Примейра 25-й тур Бенфика0 : 0Тондела
27.10.2019 Португалия - Примейра 8-й тур Тондела0 : 1Бенфика
30.03.2019 Португалия - Примейра 27-й тур Бенфика1 : 0Тондела
11.11.2018 Португалия - Примейра 10-й тур Тондела1 : 3Бенфика
28.04.2018 Португалия - Примейра 32-й тур Бенфика2 : 3Тондела
17.12.2017 Португалия - Примейра 15-й тур Тондела1 : 5Бенфика
20.08.2025 Лига чемпионов Раунд плей-офф. 1-й матч 0 : 0Бенфика
16.08.2025 Португалия — Примейра 2-й тур 0 : 1Бенфика
12.08.2025 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд. 2-й матч Бенфика2 : 0
06.08.2025 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд. 1-й матч 0 : 2Бенфика
31.07.2025 Суперкубок Португалии 2025 Финал 0 : 1Бенфика
16.08.2025 Португалия — Примейра 2-й тур Тондела0 : 1
10.08.2025 Португалия — Примейра 1-й тур 3 : 0Тондела
22.09.2024 Кубок Португалии 2-й раунд 2 : 1Тондела
09.01.2024 Кубок Португалии 1/8 финала 4 : 0Тондела
26.11.2023 Кубок Португалии 1/16 финала 1 : 1 2 : 4Тондела
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг26
2
Лига чемпионов
Брага26
3
Лига Европы
Порту26
4
Лига конференций
Фамаликан26
5 Морейренсе26
6 Бенфика13
7 Жил Висенте23
8 Каза Пия23
9 Витория Гимарайнш23
10 Арока23
11 Эштрела21
12 Насьонал21
13 Риу Аве11
14 Эшторил21
15 АВС20
16
Стыковая зона
Алверка20
17
Зона вылета
Санта-Клара20
18
Зона вылета
Тондела20

