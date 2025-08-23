22:18 ()
Онлайн трансляции
Пятница 22 августа
Суббота 23 августа
Свернуть список

Арока - Риу Аве 23 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 23-08-2025 21:30
Стадион: Мунисипал-ди-Арока (Арока, Португалия), вместимость: 7000
23 Августа 2025 года в 22:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 3-й тур
Главный судья: Элдер Карвалью (Португалия)
Арока
Риу Аве

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арока - Риу Аве, которое состоится 23 Августа 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Арока (Арока, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арока
Арока
Риу Аве
Вила-ду-Конде
58 Германия вр Нико Мантль
78 Португалия зщ Александри Пинту
5 Сербия зщ Борис Попович
3 Испания зщ Хосе Фонтан
16 Испания зщ Арнау Сола
89 Португалия пз Педру Сантуш
21 Япония пз Таити Фукуи
19 Уругвай пз Alfonso Trezza
14 Южная Корея пз Хюн Чу Ли
7 Франция пз Найс Джуара
17 Испания нп Ivan Barbero
1 Польша вр Цезарий Мишта
5 Греция зщ Андреас Нтои
6 Англия зщ Нельсон Эбби
4 Англия зщ Джонатан Панзо
3 Греция зщ Николаос Атанасиу
17 Греция пз Мариус Врусаи
8 Греция пз Теофанис Бакулас
7 Португалия пз Жоау Новаиш
11 Бразилия нп Андре Силва
9 Бразилия нп Клейтон
80 Германия нп Оле Польман
Главные тренеры
Греция Сотирис Силайдопулос
История личных встреч
10.02.2025 Португалия — Примейра 21-й тур Арока1 : 1Риу Аве
01.09.2024 Португалия — Примейра 4-й тур Риу Аве1 : 0Арока
19.04.2024 Португалия — Примейра 30-й тур Риу Аве1 : 1Арока
10.12.2023 Португалия — Примейра 13-й тур Арока2 : 2Риу Аве
28.04.2023 Португалия - Примейра 30-й тур Риу Аве1 : 0Арока
12.11.2022 Португалия - Примейра 13-й тур Арока0 : 1Риу Аве
01.08.2021 Португалия - Кубок лиги 2-й раунд Арока0 : 1Риу Аве
21.04.2017 Португалия - Примейра 30-й тур Риу Аве3 : 0Арока
12.12.2016 Португалия - Примейра 13-й тур Арока0 : 2Риу Аве
16.04.2016 Португалия - Примейра 30-й тур Арока0 : 0Риу Аве
17.08.2025 Португалия — Примейра 2-й тур 6 : 0Арока
09.08.2025 Португалия — Примейра 1-й тур Арока3 : 1
17.05.2025 Португалия — Примейра 34-й тур Арока4 : 1
10.05.2025 Португалия — Примейра 33-й тур 1 : 1Арока
04.05.2025 Португалия — Примейра 32-й тур Арока0 : 0
17.08.2025 Португалия — Примейра 2-й тур Риу Аве1 : 1
07.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 4 : 0Риу Аве
16.05.2025 Португалия — Примейра 34-й тур Риу Аве1 : 1
10.05.2025 Португалия — Примейра 33-й тур 3 : 3Риу Аве
05.05.2025 Португалия — Примейра 32-й тур Риу Аве2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг26
2
Лига чемпионов
Брага26
3
Лига Европы
Порту26
4
Лига конференций
Фамаликан26
5 Морейренсе26
6 Бенфика13
7 Жил Висенте23
8 Каза Пия23
9 Витория Гимарайнш23
10 Арока23
11 Эштрела21
12 Насьонал21
13 Риу Аве11
14 Эшторил21
15 АВС20
16
Стыковая зона
Алверка20
17
Зона вылета
Санта-Клара20
18
Зона вылета
Тондела20

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close