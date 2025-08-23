Арока - Риу Аве 23 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 23-08-2025 21:30
Стадион: Мунисипал-ди-Арока (Арока, Португалия), вместимость: 7000
23 Августа 2025 года в 22:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 3-й тур
Главный судья: Элдер Карвалью (Португалия)
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арока - Риу Аве, которое состоится 23 Августа 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Арока (Арока, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арока
Арока
Риу Аве
Вила-ду-Конде
|58
|вр
|Нико Мантль
|78
|зщ
|Александри Пинту
|5
|зщ
|Борис Попович
|3
|зщ
|Хосе Фонтан
|16
|зщ
|Арнау Сола
|89
|пз
|Педру Сантуш
|21
|пз
|Таити Фукуи
|19
|пз
|Alfonso Trezza
|14
|пз
|Хюн Чу Ли
|7
|пз
|Найс Джуара
|17
|нп
|Ivan Barbero
|1
|вр
|Цезарий Мишта
|5
|зщ
|Андреас Нтои
|6
|зщ
|Нельсон Эбби
|4
|зщ
|Джонатан Панзо
|3
|зщ
|Николаос Атанасиу
|17
|пз
|Мариус Врусаи
|8
|пз
|Теофанис Бакулас
|7
|пз
|Жоау Новаиш
|11
|нп
|Андре Силва
|9
|нп
|Клейтон
|80
|нп
|Оле Польман
Главные тренеры
|Сотирис Силайдопулос
История личных встреч
|10.02.2025
|Португалия — Примейра
|21-й тур
|1 : 1
|01.09.2024
|Португалия — Примейра
|4-й тур
|1 : 0
|19.04.2024
|Португалия — Примейра
|30-й тур
|1 : 1
|10.12.2023
|Португалия — Примейра
|13-й тур
|2 : 2
|28.04.2023
|Португалия - Примейра
|30-й тур
|1 : 0
|12.11.2022
|Португалия - Примейра
|13-й тур
|0 : 1
|01.08.2021
|Португалия - Кубок лиги
|2-й раунд
|0 : 1
|21.04.2017
|Португалия - Примейра
|30-й тур
|3 : 0
|12.12.2016
|Португалия - Примейра
|13-й тур
|0 : 2
|16.04.2016
|Португалия - Примейра
|30-й тур
|0 : 0
|17.08.2025
|Португалия — Примейра
|2-й тур
|6 : 0
|09.08.2025
|Португалия — Примейра
|1-й тур
|3 : 1
|17.05.2025
|Португалия — Примейра
|34-й тур
|4 : 1
|10.05.2025
|Португалия — Примейра
|33-й тур
|1 : 1
|04.05.2025
|Португалия — Примейра
|32-й тур
|0 : 0
|17.08.2025
|Португалия — Примейра
|2-й тур
|1 : 1
|07.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|4 : 0
|16.05.2025
|Португалия — Примейра
|34-й тур
|1 : 1
|10.05.2025
|Португалия — Примейра
|33-й тур
|3 : 3
|05.05.2025
|Португалия — Примейра
|32-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|2
|6
| 2
Лига чемпионов
|Брага
|2
|6
| 3
Лига Европы
|Порту
|2
|6
| 4
Лига конференций
|Фамаликан
|2
|6
|5
|Морейренсе
|2
|6
|6
|Бенфика
|1
|3
|7
|Жил Висенте
|2
|3
|8
|Каза Пия
|2
|3
|9
|Витория Гимарайнш
|2
|3
|10
|Арока
|2
|3
|11
|Эштрела
|2
|1
|12
|Насьонал
|2
|1
|13
|Риу Аве
|1
|1
|14
|Эшторил
|2
|1
|15
|АВС
|2
|0
| 16
Стыковая зона
|Алверка
|2
|0
| 17
Зона вылета
|Санта-Клара
|2
|0
| 18
Зона вылета
|Тондела
|2
|0