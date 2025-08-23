Фенербахче - Коджаэлиспор 23 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 23-08-2025 20:30
Стадион: Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу (Стамбул, Турция), вместимость: 47834
23 Августа 2025 года в 21:30 (+03:00). Турция — Суперлига, 3-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фенербахче - Коджаэлиспор, которое состоится 23 Августа 2025 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фенербахче
Стамбул
Коджаэлиспор
Главные тренеры
|Жозе Моуринью
История личных встреч
|20.08.2025
|Лига чемпионов
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|0 : 0
|16.08.2025
|Турция — Суперлига
|2-й тур
|0 : 0
|12.08.2025
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|5 : 2
|06.08.2025
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 1
|30.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 0
|16.08.2025
|Турция — Суперлига
|2-й тур
|0 : 1
|11.08.2025
|Турция — Суперлига
|1-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Коньяспор
|2
|6
| 2
Лига чемпионов
|Галатасарай
|2
|6
| 3
Лига Европы
|Антальяспор
|2
|6
| 4
Лига конференций
|Самсунспор
|2
|6
|5
|Трабзонспор
|2
|6
|6
|Гёзтепе
|2
|4
|7
|Бешикташ
|1
|3
|8
|Истанбул Башакшехир
|1
|1
|9
|Кайсериспор
|1
|1
|10
|Аланьяспор
|1
|1
|11
|Ризеспор
|2
|1
|12
|Фенербахче
|1
|1
|13
|Касымпаша
|2
|0
|14
|Генчлербирлиги
|2
|0
|15
|Коджаэлиспор
|2
|0
| 16
Зона вылета
|Фатих Карагюмрюк
|1
|0
| 17
Зона вылета
|Эюпспор
|2
|0
| 18
Зона вылета
|Газиантеп
|2
|0