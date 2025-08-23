22:18 ()
Онлайн трансляции
Пятница 22 августа
Суббота 23 августа
Свернуть список

Фенербахче - Коджаэлиспор 23 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 23-08-2025 20:30
Стадион: Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу (Стамбул, Турция), вместимость: 47834
23 Августа 2025 года в 21:30 (+03:00). Турция — Суперлига, 3-й тур
Фенербахче
Коджаэлиспор

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фенербахче - Коджаэлиспор, которое состоится 23 Августа 2025 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фенербахче
Стамбул
Коджаэлиспор
Главные тренеры
Португалия Жозе Моуринью
История личных встреч
20.08.2025 Лига чемпионов Раунд плей-офф. 1-й матч Фенербахче0 : 0
16.08.2025 Турция — Суперлига 2-й тур 0 : 0Фенербахче
12.08.2025 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд. 2-й матч Фенербахче5 : 2
06.08.2025 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд. 1-й матч 2 : 1Фенербахче
30.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Фенербахче1 : 0
16.08.2025 Турция — Суперлига 2-й тур Коджаэлиспор0 : 1
11.08.2025 Турция — Суперлига 1-й тур 1 : 0Коджаэлиспор
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Коньяспор26
2
Лига чемпионов
Галатасарай26
3
Лига Европы
Антальяспор26
4
Лига конференций
Самсунспор26
5 Трабзонспор26
6 Гёзтепе24
7 Бешикташ13
8 Истанбул Башакшехир11
9 Кайсериспор11
10 Аланьяспор11
11 Ризеспор21
12 Фенербахче11
13 Касымпаша20
14 Генчлербирлиги20
15 Коджаэлиспор20
16
Зона вылета
Фатих Карагюмрюк10
17
Зона вылета
Эюпспор20
18
Зона вылета
Газиантеп20

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close