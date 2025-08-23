22:18 ()
Чарльтон Атлетик - Лестер Сити 23 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 23-08-2025 13:30
Стадион: Вэлли (Лондон, Англия), вместимость: 27111
23 Августа 2025 года в 14:30 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 3-й тур
Чарльтон Атлетик
Лестер Сити

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Чарльтон Атлетик - Лестер Сити, которое состоится 23 Августа 2025 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Вэлли (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Чарльтон Атлетик
Лондон
Лестер Сити
Лестер
Главные тренеры
Испания Марти Сифуэнтес
История личных встреч
16.08.2025 Англия — Чемпионшип 2-й тур 0 : 0Чарльтон Атлетик
12.08.2025 Англия — Кубок лиги 1-й раунд Чарльтон Атлетик3 : 1
09.08.2025 Англия — Чемпионшип 1-й тур Чарльтон Атлетик1 : 0
14.01.2025 Кубок Англии 1/32 финала 2 : 1Чарльтон Атлетик
30.11.2024 Кубок Англии 2-й раунд 0 : 4Чарльтон Атлетик
16.08.2025 Англия — Чемпионшип 2-й тур 2 : 1Лестер Сити
13.08.2025 Англия — Кубок лиги 1-й раунд 2 : 2 3 : 2Лестер Сити
10.08.2025 Англия — Чемпионшип 1-й тур Лестер Сити2 : 1
03.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Лестер Сити2 : 0
25.05.2025 Англия — Премьер-лига 38-й тур 2 : 0Лестер Сити
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Сток Сити26
2
Повышение
Мидлсбро26
3
Плей-офф за повышение
Вест Бромвич Альбион26
4
Плей-офф за повышение
Бристоль Сити24
5
Плей-офф за повышение
Ковентри Сити24
6
Плей-офф за повышение
Бирмингем Сити24
7 Престон Норт Энд24
8 Саутгемптон24
9 Халл Сити24
10 Чарльтон Атлетик24
11 Норвич Сити23
12 Лестер Сити23
13 Портсмут23
14 Уотфорд23
15 Суонси Сити23
16 Миллуолл23
17 Ипсвич Таун22
18 Куинз Парк Рейнджерс21
19 Рексем20
20 Оксфорд Юнайтед20
21 Блэкберн Роверс20
22
Зона вылета
Дерби Каунти20
23
Зона вылета
Шеффилд Уэнсдей20
24
Зона вылета
Шеффилд Юнайтед20

Отзывы и комментарии к матчу

