22:18 ()
Онлайн трансляции
Пятница 22 августа
Суббота 23 августа
Свернуть список

БКМА - Гандзасар 23 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 23-08-2025 18:00
23 Августа 2025 года в 19:00 (+03:00). Армения — Премьер-лига, 4-й тур
БКМА
Гандзасар

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между БКМА - Гандзасар, которое состоится 23 Августа 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Армения — Премьер-лига, 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
БКМА
Ереван
Гандзасар
Капан
История личных встреч
26.05.2025 Армения — Премьер-лига 33-й тур Гандзасар2 : 2БКМА
05.12.2024 Армения — Премьер-лига 16-й тур БКМА2 : 1Гандзасар
19.10.2024 Армения — Премьер-лига 11-й тур Гандзасар1 : 6БКМА
16.08.2025 Армения — Премьер-лига 3-й тур БКМА2 : 1
02.08.2025 Армения — Премьер-лига 1-й тур БКМА1 : 1
26.05.2025 Армения — Премьер-лига 33-й тур Гандзасар2 : 2БКМА
22.05.2025 Армения — Премьер-лига 32-й тур БКМА2 : 0
18.05.2025 Армения — Премьер-лига 31-й тур 4 : 0БКМА
17.08.2025 Армения — Премьер-лига 3-й тур 4 : 1Гандзасар
09.08.2025 Армения — Премьер-лига 2-й тур 1 : 0Гандзасар
01.08.2025 Армения — Премьер-лига 1-й тур Гандзасар1 : 1
26.05.2025 Армения — Премьер-лига 33-й тур Гандзасар2 : 2БКМА
22.05.2025 Армения — Премьер-лига 32-й тур 0 : 3 ТГандзасар
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Пюник37
2
Лига конференций
Урарту47
3
Лига конференций
Ноа26
4 Алашкерт36
5 БКМА24
6 Ван34
7 Гандзасар31
8 Арарат41
9 Арарат-Армения11
10
Зона вылета
Ширак31

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close