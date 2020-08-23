БКМА - Гандзасар 23 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 23-08-2025 18:00
23 Августа 2025 года в 19:00 (+03:00). Армения — Премьер-лига, 4-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между БКМА - Гандзасар, которое состоится 23 Августа 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Армения — Премьер-лига, 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
БКМА
Ереван
Гандзасар
Капан
История личных встреч
|26.05.2025
|Армения — Премьер-лига
|33-й тур
|2 : 2
|05.12.2024
|Армения — Премьер-лига
|16-й тур
|2 : 1
|19.10.2024
|Армения — Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 6
|16.08.2025
|Армения — Премьер-лига
|3-й тур
|2 : 1
|02.08.2025
|Армения — Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 1
|26.05.2025
|Армения — Премьер-лига
|33-й тур
|2 : 2
|22.05.2025
|Армения — Премьер-лига
|32-й тур
|2 : 0
|18.05.2025
|Армения — Премьер-лига
|31-й тур
|4 : 0
|17.08.2025
|Армения — Премьер-лига
|3-й тур
|4 : 1
|09.08.2025
|Армения — Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 0
|01.08.2025
|Армения — Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 1
|26.05.2025
|Армения — Премьер-лига
|33-й тур
|2 : 2
|22.05.2025
|Армения — Премьер-лига
|32-й тур
|0 : 3 Т
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Пюник
|3
|7
| 2
Лига конференций
|Урарту
|4
|7
| 3
Лига конференций
|Ноа
|2
|6
|4
|Алашкерт
|3
|6
|5
|БКМА
|2
|4
|6
|Ван
|3
|4
|7
|Гандзасар
|3
|1
|8
|Арарат
|4
|1
|9
|Арарат-Армения
|1
|1
| 10
Зона вылета
|Ширак
|3
|1