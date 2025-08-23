22:19 ()
Онлайн трансляции
Пятница 22 августа
Суббота 23 августа
Свернуть список

Ганновер-96 - Магдебург 23 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 23-08-2025 13:00
Стадион: Хайнц фон Хайден Арена (Ганновер, Германия), вместимость: 49951
23 Августа 2025 года в 14:00 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 3-й тур
Ганновер-96
Магдебург

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ганновер-96 - Магдебург, которое состоится 23 Августа 2025 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Хайнц фон Хайден Арена (Ганновер, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ганновер-96
Ганновер
Магдебург
Магдебург
Главные тренеры
Германия Кристиан Тиц
Германия Кристиан Тиц
Германия Кристиан Тиц
История личных встреч
29.03.2025 Германия — Вторая Бундеслига 27-й тур Ганновер-960 : 0Магдебург
27.10.2024 Германия — Вторая Бундеслига 10-й тур Магдебург0 : 3Ганновер-96
31.03.2024 Германия - Вторая Бундеслига 27-й тур Магдебург0 : 3Ганновер-96
20.10.2023 Германия - Вторая Бундеслига 10-й тур Ганновер-962 : 1Магдебург
26.02.2023 Германия - Вторая Бундеслига 22-й тур Ганновер-961 : 2Магдебург
19.08.2022 Германия - Вторая Бундеслига 5-й тур Магдебург0 : 4Ганновер-96
16.08.2025 Кубок Германии 1-й раунд 1 : 0Ганновер-96
09.08.2025 Германия — Вторая Бундеслига 2-й тур 0 : 2Ганновер-96
03.08.2025 Германия — Вторая Бундеслига 1-й тур Ганновер-961 : 0
18.05.2025 Германия — Вторая Бундеслига 34-й тур 1 : 1Ганновер-96
11.05.2025 Германия — Вторая Бундеслига 33-й тур Ганновер-961 : 1
15.08.2025 Кубок Германии 1-й раунд 1 : 3Магдебург
09.08.2025 Германия — Вторая Бундеслига 2-й тур 1 : 2Магдебург
03.08.2025 Германия — Вторая Бундеслига 1-й тур Магдебург0 : 1
18.05.2025 Германия — Вторая Бундеслига 34-й тур Магдебург4 : 2
10.05.2025 Германия — Вторая Бундеслига 33-й тур 2 : 1Магдебург
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Арминия26
2
Повышение
Дармштадт 9826
3
Плей-офф за повышение
Ганновер-9626
4 Айнтрахт Б26
5 Эльверсберг36
6 Падерборн 0724
7 Карлсруэ24
8 Пройссен Мюнстер34
9 Гройтер Фюрт23
10 Магдебург23
11 Шальке-0423
12 Бохум23
13 Кайзерслаутерн33
14 Герта21
15 Динамо Др20
16
Стыковая зона
Хольштайн20
17
Зона вылета
Нюрнберг30
18
Зона вылета
Фортуна20

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close