Аль-Наср - Аль-Ахли 23 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 23-08-2025 14:00
Стадион: Гонконг - Со-Кон-По (Гонконг, Гонконг), вместимость: 40000
23 Августа 2025 года в 15:00 (+03:00). Суперкубок Саудовской Аравии 2025, Финал
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Наср - Аль-Ахли, которое состоится 23 Августа 2025 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Суперкубок Саудовской Аравии 2025, Финал, оно проводится на стадионе: Гонконг - Со-Кон-По (Гонконг, Гонконг). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аль-Наср
Эр-Рияд
Аль-Ахли
Джидда
Главные тренеры
|Жорже Жезуш
|Маттиас Яйссле
История личных встреч
|13.02.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|20-й тур
|2 : 3
|13.09.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|3-й тур
|1 : 1
|15.03.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|24-й тур
|0 : 1
|22.09.2023
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|7-й тур
|4 : 3
|30.09.2020
|Лига чемпионов АФК - 2020
|1/4 финала
|2 : 0
|19.08.2025
|Суперкубок Саудовской Аравии 2025
|1/2 финала
|2 : 1
|10.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|3 : 2
|07.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|4 : 0
|30.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 1
|26.05.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|34-й тур
|3 : 2
|20.08.2025
|Суперкубок Саудовской Аравии 2025
|1/2 финала
|1 : 5
|26.05.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|34-й тур
|0 : 1
|22.05.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|33-й тур
|1 : 3
|17.05.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|32-й тур
|4 : 1
|11.05.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|31-й тур
|3 : 1
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча за Суперкубок Саудовской Аравии: «Аль-Наср» — «Аль-Ахли». Начало встречи запланировано на 15:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/2 финала
| Аль-Наср
Аль-Иттихад
|2 : 1
| Аль-Кадисия
Аль-Ахли
|1 : 5
Финал
| Аль-Наср
Аль-Ахли
|23.08