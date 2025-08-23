22:19 ()
Аль-Наср - Аль-Ахли 23 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 23-08-2025 14:00
Стадион: Гонконг - Со-Кон-По (Гонконг, Гонконг), вместимость: 40000
23 Августа 2025 года в 15:00 (+03:00). Суперкубок Саудовской Аравии 2025, Финал
Аль-Наср
Аль-Ахли

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Наср - Аль-Ахли, которое состоится 23 Августа 2025 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Суперкубок Саудовской Аравии 2025, Финал, оно проводится на стадионе: Гонконг - Со-Кон-По (Гонконг, Гонконг). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аль-Наср
Эр-Рияд
Аль-Ахли
Джидда
Главные тренеры
Португалия Жорже Жезуш
Германия Маттиас Яйссле
История личных встреч
13.02.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 20-й тур Аль-Ахли2 : 3Аль-Наср
13.09.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 3-й тур Аль-Наср1 : 1Аль-Ахли
15.03.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 24-й тур Аль-Ахли0 : 1Аль-Наср
22.09.2023 Саудовская Аравия - Про-Лига 7-й тур Аль-Наср4 : 3Аль-Ахли
30.09.2020 Лига чемпионов АФК - 2020 1/4 финала Аль-Наср2 : 0Аль-Ахли
19.08.2025 Суперкубок Саудовской Аравии 2025 1/2 финала Аль-Наср2 : 1
10.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 3 : 2Аль-Наср
07.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Аль-Наср4 : 0
30.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Аль-Наср2 : 1
26.05.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 34-й тур 3 : 2Аль-Наср
20.08.2025 Суперкубок Саудовской Аравии 2025 1/2 финала 1 : 5Аль-Ахли
26.05.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 34-й тур 0 : 1Аль-Ахли
22.05.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 33-й тур Аль-Ахли1 : 3
17.05.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 32-й тур Аль-Ахли4 : 1
11.05.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 31-й тур 3 : 1Аль-Ахли
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча за Суперкубок Саудовской Аравии: «Аль-Наср» — «Аль-Ахли». Начало встречи запланировано на 15:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/2 финала
Аль-Наср
Аль-Иттихад
2 : 1
Аль-Кадисия
Аль-Ахли
1 : 5
Финал
Аль-Наср
Аль-Ахли
23.08

