Пятница 22 августа
Суббота 23 августа
Борнмут - Вулверхэмптон 23 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 23-08-2025 16:00
Стадион: Виталити (Борнмут, Англия), вместимость: 12000
23 Августа 2025 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 2-й тур
Главный судья: Томас Брамэлл (Англия);
Борнмут
Вулверхэмптон

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Борнмут - Вулверхэмптон, которое состоится 23 Августа 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Виталити (Борнмут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Борнмут
Борнмут
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
1 Сербия вр Джордже Петрович
15 Англия зщ Адам Смит
18 Франция зщ Бафоде Диаките
5 Аргентина зщ Маркос Сенеси
3 Франция зщ Адриен Трюффер
16 Англия пз Маркус Таверньер
8 Англия пз Алекс Скотт
12 США пз Тайлер Адамс
24 Гана нп Антуан Семеньо
7 Уэльс нп Дэвид Брукс
9 Бразилия нп Эванилсон
1 Португалия вр Жозе Са
2 Ирландия зщ Мэтт Доэрти
12 Кот-д'Ивуар зщ Эммануэль Агбаду
24 Португалия зщ Тоти
26 Нидерланды зщ Ки-Яна Хувер
6 Норвегия зщ Давид Мёллер Вольфе
7 Бразилия пз Андре Триндаде
8 Бразилия пз Жоао Гомес
28 Испания нп Фер Лопес
9 Норвегия нп Йёрген Странн Ларсен
10 Колумбия нп Джон Арьяс
Главные тренеры
Испания Андони Ираола
Португалия Витор Перейра
История личных встреч
01.03.2025 Кубок Англии 1/8 финала Борнмут1 : 1 5 : 4Вулверхэмптон
22.02.2025 Англия — Премьер-лига 26-й тур Борнмут0 : 1Вулверхэмптон
30.11.2024 Англия — Премьер-лига 13-й тур Вулверхэмптон2 : 4Борнмут
24.04.2024 Англия - Премьер-лига 29-й тур Вулверхэмптон0 : 1Борнмут
21.10.2023 Англия - Премьер-лига 9-й тур Борнмут1 : 2Вулверхэмптон
18.02.2023 Англия - Премьер-лига 24-й тур Вулверхэмптон0 : 1Борнмут
31.08.2022 Англия - Премьер-лига 5-й тур Борнмут0 : 0Вулверхэмптон
24.06.2020 Англия - Премьер-лига 31-й тур Вулверхэмптон1 : 0Борнмут
23.11.2019 Англия - Премьер-лига 13-й тур Борнмут1 : 2Вулверхэмптон
23.02.2019 Англия - Премьер-лига 27-й тур Борнмут1 : 1Вулверхэмптон
15.08.2025 Англия — Премьер-лига 1-й тур 4 : 2Борнмут
03.08.2025 Летняя серия Премьер-лиги 3-й тур Борнмут0 : 2
31.07.2025 Летняя серия Премьер-лиги 2-й тур 4 : 1Борнмут
26.07.2025 Летняя серия Премьер-лиги 1-й тур 0 : 3Борнмут
25.05.2025 Англия — Премьер-лига 38-й тур Борнмут2 : 0
16.08.2025 Англия — Премьер-лига 1-й тур Вулверхэмптон0 : 4
25.05.2025 Англия — Премьер-лига 38-й тур Вулверхэмптон1 : 1
20.05.2025 Англия — Премьер-лига 37-й тур 4 : 2Вулверхэмптон
10.05.2025 Англия — Премьер-лига 36-й тур Вулверхэмптон0 : 2
02.05.2025 Англия — Премьер-лига 35-й тур 1 : 0Вулверхэмптон
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити13
2
Лига чемпионов
Сандерленд13
3
Лига чемпионов
Тоттенхэм Хотспур13
4
Лига чемпионов
Ливерпуль13
5
Лига Европы
Ноттингем Форест13
6 Лидс Юнайтед13
7 Арсенал13
8 Фулхэм11
9 Брайтон энд Хоув Альбион11
10 Челси11
11 Кристал Пэлас11
12 Астон Вилла11
13 Ньюкасл Юнайтед11
14 Эвертон10
15 Манчестер Юнайтед10
16 Борнмут10
17 Брентфорд10
18 Бёрнли10
19 Вест Хэм Юнайтед10
20 Вулверхэмптон10

