Борнмут - Вулверхэмптон 23 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 23-08-2025 16:00
Стадион: Виталити (Борнмут, Англия), вместимость: 12000
23 Августа 2025 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 2-й тур
Главный судья: Томас Брамэлл (Англия);
Составы команд
Борнмут
Борнмут
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
|1
|вр
|Джордже Петрович
|15
|зщ
|Адам Смит
|18
|зщ
|Бафоде Диаките
|5
|зщ
|Маркос Сенеси
|3
|зщ
|Адриен Трюффер
|16
|пз
|Маркус Таверньер
|8
|пз
|Алекс Скотт
|12
|пз
|Тайлер Адамс
|24
|нп
|Антуан Семеньо
|7
|нп
|Дэвид Брукс
|9
|нп
|Эванилсон
|1
|вр
|Жозе Са
|2
|зщ
|Мэтт Доэрти
|12
|зщ
|Эммануэль Агбаду
|24
|зщ
|Тоти
|26
|зщ
|Ки-Яна Хувер
|6
|зщ
|Давид Мёллер Вольфе
|7
|пз
|Андре Триндаде
|8
|пз
|Жоао Гомес
|28
|нп
|Фер Лопес
|9
|нп
|Йёрген Странн Ларсен
|10
|нп
|Джон Арьяс
Главные тренеры
|Андони Ираола
|Витор Перейра
История личных встреч
|01.03.2025
|Кубок Англии
|1/8 финала
|1 : 1 5 : 4
|22.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|26-й тур
|0 : 1
|30.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 4
|24.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|0 : 1
|21.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 2
|18.02.2023
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|0 : 1
|31.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|0 : 0
|24.06.2020
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|1 : 0
|23.11.2019
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 2
|23.02.2019
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|1 : 1
|15.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|1-й тур
|4 : 2
|03.08.2025
|Летняя серия Премьер-лиги
|3-й тур
|0 : 2
|31.07.2025
|Летняя серия Премьер-лиги
|2-й тур
|4 : 1
|26.07.2025
|Летняя серия Премьер-лиги
|1-й тур
|0 : 3
|25.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|38-й тур
|2 : 0
|16.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 4
|25.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|38-й тур
|1 : 1
|20.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|37-й тур
|4 : 2
|10.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|36-й тур
|0 : 2
|02.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|35-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|1
|3
| 2
Лига чемпионов
|Сандерленд
|1
|3
| 3
Лига чемпионов
|Тоттенхэм Хотспур
|1
|3
| 4
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|1
|3
| 5
Лига Европы
|Ноттингем Форест
|1
|3
|6
|Лидс Юнайтед
|1
|3
|7
|Арсенал
|1
|3
|8
|Фулхэм
|1
|1
|9
|Брайтон энд Хоув Альбион
|1
|1
|10
|Челси
|1
|1
|11
|Кристал Пэлас
|1
|1
|12
|Астон Вилла
|1
|1
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|1
|1
|14
|Эвертон
|1
|0
|15
|Манчестер Юнайтед
|1
|0
|16
|Борнмут
|1
|0
|17
|Брентфорд
|1
|0
|18
|Бёрнли
|1
|0
|19
|Вест Хэм Юнайтед
|1
|0
|20
|Вулверхэмптон
|1
|0