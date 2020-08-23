Унион - Штутгарт 23 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 23-08-2025 15:30
Стадион: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия), вместимость: 22467
23 Августа 2025 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 1-й тур
Главный судья: Роберт Хартман (Ванген-им-Алльгой, Германия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Унион - Штутгарт, которое состоится 23 Августа 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Унион
Берлин
Штутгарт
Штутгарт
|1
|вр
|Фредерик Рённов
|5
|зщ
|Данило Дуки
|14
|зщ
|Леопольд Кверфельд
|15
|зщ
|Том Роте
|28
|пз
|Кристофер Триммель
|13
|пз
|Андраш Шефер
|8
|пз
|Рани Хедира
|19
|пз
|Яник Хаберер
|24
|пз
|Роберт Сков
|23
|нп
|Андрей Илич
|10
|нп
|Ильяс Анса
|33
|вр
|Александр Нюбель
|4
|зщ
|Йоша Вагноман
|14
|зщ
|Лука Хакес
|24
|зщ
|Юлиан Хабот
|7
|зщ
|Максимилиан Миттельштедт
|16
|пз
|Атакан Каразор
|6
|пз
|Ангело Штиллер
|18
|нп
|Джейми Левелинг
|10
|нп
|Крис Фюрих
|26
|нп
|Дениз Ундав
|11
|нп
|Ник Вольтемаде
Главные тренеры
|Штеффен Баумгарт
|Себастьян Хёнес
История личных встреч
|19.04.2025
|Германия — Бундеслига
|30-й тур
|4 : 4
|06.12.2024
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|3 : 2
|08.03.2024
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|2 : 0
|31.10.2023
|Кубок Германии
|1/16 финала
|1 : 0
|21.10.2023
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|0 : 3
|01.04.2023
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|3 : 0
|09.10.2022
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|0 : 1
|12.03.2022
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|1 : 1
|24.10.2021
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|1 : 1
|17.04.2021
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|2 : 1
|15.08.2025
|Кубок Германии
|1-й раунд
|0 : 5
|17.05.2025
|Германия — Бундеслига
|34-й тур
|1 : 2
|10.05.2025
|Германия — Бундеслига
|33-й тур
|0 : 3
|03.05.2025
|Германия — Бундеслига
|32-й тур
|2 : 2
|27.04.2025
|Германия — Бундеслига
|31-й тур
|1 : 1
|16.08.2025
|Суперкубок Германии 2025
|Финал
|1 : 2
|09.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 1
|02.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|6 : 0 ДВ
|26.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 1
|24.05.2025
|Кубок Германии
|Финал
|2 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Унион
|0
|0
| 2
Лига чемпионов
|Санкт-Паули
|0
|0
| 3
Лига чемпионов
|Байер
|0
|0
| 4
Лига чемпионов
|Хоффенхайм
|0
|0
| 5
Лига Европы
|Фрайбург
|0
|0
| 6
Лига конференций
|Агусбург
|0
|0
|7
|Вердер
|0
|0
|8
|Вольфсбург
|0
|0
|9
|Кёльн
|0
|0
|10
|Боруссия М
|0
|0
|11
|Боруссия Д
|0
|0
|12
|Гамбург
|0
|0
|13
|Айнтрахт Ф
|0
|0
|14
|Бавария
|0
|0
|15
|Майнц
|0
|0
| 16
Стыковая зона
|Штутгарт
|0
|0
| 17
Зона вылета
|Хайденхайм
|0
|0
| 18
Зона вылета
|РБ Лейпциг
|0
|0