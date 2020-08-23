22:20 ()
Унион - Штутгарт 23 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 23-08-2025 15:30
Стадион: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия), вместимость: 22467
23 Августа 2025 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 1-й тур
Главный судья: Роберт Хартман (Ванген-им-Алльгой, Германия);
Унион
Штутгарт

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Унион - Штутгарт, которое состоится 23 Августа 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Унион
Берлин
Штутгарт
Штутгарт
1 Дания вр Фредерик Рённов
5 Нидерланды зщ Данило Дуки
14 Австрия зщ Леопольд Кверфельд
15 Германия зщ Том Роте
28 Австрия пз Кристофер Триммель
13 Венгрия пз Андраш Шефер
8 Германия пз Рани Хедира
19 Германия пз Яник Хаберер
24 Дания пз Роберт Сков
23 Сербия нп Андрей Илич
10 Германия нп Ильяс Анса
33 Германия вр Александр Нюбель
4 Германия зщ Йоша Вагноман
14 Швейцария зщ Лука Хакес
24 Германия зщ Юлиан Хабот
7 Германия зщ Максимилиан Миттельштедт
16 Турция пз Атакан Каразор
6 Германия пз Ангело Штиллер
18 Германия нп Джейми Левелинг
10 Германия нп Крис Фюрих
26 Германия нп Дениз Ундав
11 Германия нп Ник Вольтемаде
Главные тренеры
Германия Штеффен Баумгарт
Германия Себастьян Хёнес
История личных встреч
19.04.2025 Германия — Бундеслига 30-й тур Унион4 : 4Штутгарт
06.12.2024 Германия — Бундеслига 13-й тур Штутгарт3 : 2Унион
08.03.2024 Германия - Бундеслига 25-й тур Штутгарт2 : 0Унион
31.10.2023 Кубок Германии 1/16 финала Штутгарт1 : 0Унион
21.10.2023 Германия - Бундеслига 8-й тур Унион0 : 3Штутгарт
01.04.2023 Германия - Бундеслига 26-й тур Унион3 : 0Штутгарт
09.10.2022 Германия - Бундеслига 9-й тур Штутгарт0 : 1Унион
12.03.2022 Германия - Бундеслига 26-й тур Унион1 : 1Штутгарт
24.10.2021 Германия - Бундеслига 9-й тур Штутгарт1 : 1Унион
17.04.2021 Германия - Бундеслига 29-й тур Унион2 : 1Штутгарт
15.08.2025 Кубок Германии 1-й раунд 0 : 5Унион
17.05.2025 Германия — Бундеслига 34-й тур 1 : 2Унион
10.05.2025 Германия — Бундеслига 33-й тур Унион0 : 3
03.05.2025 Германия — Бундеслига 32-й тур Унион2 : 2
27.04.2025 Германия — Бундеслига 31-й тур 1 : 1Унион
16.08.2025 Суперкубок Германии 2025 Финал Штутгарт1 : 2
09.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Штутгарт0 : 1
02.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Штутгарт6 : 0 ДВ
26.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Штутгарт2 : 1
24.05.2025 Кубок Германии Финал 2 : 4Штутгарт
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Унион00
2
Лига чемпионов
Санкт-Паули00
3
Лига чемпионов
Байер00
4
Лига чемпионов
Хоффенхайм00
5
Лига Европы
Фрайбург00
6
Лига конференций
Агусбург00
7 Вердер00
8 Вольфсбург00
9 Кёльн00
10 Боруссия М00
11 Боруссия Д00
12 Гамбург00
13 Айнтрахт Ф00
14 Бавария00
15 Майнц00
16
Стыковая зона
Штутгарт00
17
Зона вылета
Хайденхайм00
18
Зона вылета
РБ Лейпциг00

