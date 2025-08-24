23:39 ()
Суббота 23 августа
Воскресенье 24 августа
Крылья Советов - Краснодар 24 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 24-08-2025 14:00
Стадион: Солидарность Самара Арена (Самара, Россия), вместимость: 44918
24 Августа 2025 года в 15:00 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 6-й тур
Главный судья: Егор Егоров (Нижний Новгород, Россия);
Крылья Советов
Краснодар

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Крылья Советов - Краснодар, которое состоится 24 Августа 2025 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Солидарность Самара Арена (Самара, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Крылья Советов
Самара
Краснодар
Краснодар
Главные тренеры
Россия Магомед Мусаевич Адиев
Россия Мурад Олегович Мусаев
История личных встреч
29.07.2025 Fonbet Кубок России Группа B. 1-й тур Краснодар1 : 2Крылья Советов
25.07.2025 Россия — МФЛ 16-й тур Крылья Советов0 : 4Краснодар
07.03.2025 Россия — МФЛ 1-й тур Краснодар2 : 2Крылья Советов
01.03.2025 Мир Российская Премьер-лига 19-й тур Краснодар1 : 1Крылья Советов
28.10.2024 Мир Российская Премьер-лига 13-й тур Крылья Советов1 : 2Краснодар
02.08.2024 Россия — МФЛ Группа А Крылья Советов4 : 1Краснодар
10.05.2024 Россия — МФЛ Группа А Краснодар3 : 2Крылья Советов
29.04.2024 Мир Российская Премьер-лига 26-й тур Крылья Советов0 : 0Краснодар
05.11.2023 Мир Российская Премьер-лига 14-й тур Краснодар2 : 1Крылья Советов
07.05.2023 Мир Российская Премьер-лига 26-й тур Краснодар2 : 1Крылья Советов
22.08.2025 Россия — МФЛ 20-й тур Крылья Советов2 : 2
16.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 5-й тур 3 : 1Крылья Советов
14.08.2025 Россия — МФЛ 19-й тур 1 : 0Крылья Советов
13.08.2025 Fonbet Кубок России Группа B. 2-й тур 1 : 1 5 : 3Крылья Советов
09.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 4-й тур Крылья Советов1 : 1
22.08.2025 Россия — МФЛ 20-й тур 1 : 2Краснодар
17.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 5-й тур Краснодар5 : 1
15.08.2025 Россия — МФЛ 19-й тур Краснодар2 : 0
13.08.2025 Fonbet Кубок России Группа B. 2-й тур 0 : 4Краснодар
10.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 4-й тур 0 : 1Краснодар
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура РПЛ: «Крылья Советов» — «Краснодар». Начало встречи запланировано на 15:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Локомотив М614
2 Краснодар512
3 ЦСКА511
4 Рубин610
5 Зенит69
6 Балтика59
7 Крылья Советов58
8 Спартак М68
9 Ахмат67
10 Оренбург66
11 Акрон56
12 Динамо М55
13
Стыковая зона
Динамо Мх65
14
Стыковая зона
Ростов64
15
Зона вылета
Пари Нижний Новгород53
16
Зона вылета
Сочи51

