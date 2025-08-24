Крылья Советов - Краснодар 24 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 24-08-2025 14:00
Стадион: Солидарность Самара Арена (Самара, Россия), вместимость: 44918
24 Августа 2025 года в 15:00 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 6-й тур
Главный судья: Егор Егоров (Нижний Новгород, Россия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Крылья Советов - Краснодар, которое состоится 24 Августа 2025 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Солидарность Самара Арена (Самара, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Крылья Советов
Самара
Краснодар
Краснодар
Главные тренеры
|Магомед Мусаевич Адиев
|Мурад Олегович Мусаев
История личных встреч
|29.07.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа B. 1-й тур
|1 : 2
|25.07.2025
|Россия — МФЛ
|16-й тур
|0 : 4
|07.03.2025
|Россия — МФЛ
|1-й тур
|2 : 2
|01.03.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|19-й тур
|1 : 1
|28.10.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 2
|02.08.2024
|Россия — МФЛ
|Группа А
|4 : 1
|10.05.2024
|Россия — МФЛ
|Группа А
|3 : 2
|29.04.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|26-й тур
|0 : 0
|05.11.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 1
|07.05.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|26-й тур
|2 : 1
|22.08.2025
|Россия — МФЛ
|20-й тур
|2 : 2
|16.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|5-й тур
|3 : 1
|14.08.2025
|Россия — МФЛ
|19-й тур
|1 : 0
|13.08.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа B. 2-й тур
|1 : 1 5 : 3
|09.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 1
|22.08.2025
|Россия — МФЛ
|20-й тур
|1 : 2
|17.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|5-й тур
|5 : 1
|15.08.2025
|Россия — МФЛ
|19-й тур
|2 : 0
|13.08.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа B. 2-й тур
|0 : 4
|10.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 1
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура РПЛ: «Крылья Советов» — «Краснодар». Начало встречи запланировано на 15:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Локомотив М
|6
|14
|2
|Краснодар
|5
|12
|3
|ЦСКА
|5
|11
|4
|Рубин
|6
|10
|5
|Зенит
|6
|9
|6
|Балтика
|5
|9
|7
|Крылья Советов
|5
|8
|8
|Спартак М
|6
|8
|9
|Ахмат
|6
|7
|10
|Оренбург
|6
|6
|11
|Акрон
|5
|6
|12
|Динамо М
|5
|5
| 13
Стыковая зона
|Динамо Мх
|6
|5
| 14
Стыковая зона
|Ростов
|6
|4
| 15
Зона вылета
|Пари Нижний Новгород
|5
|3
| 16
Зона вылета
|Сочи
|5
|1