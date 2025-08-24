23:40 ()
Суббота 23 августа
Воскресенье 24 августа
Сочи - Балтика 24 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 24-08-2025 19:00
Стадион: Фишт (Сочи, Россия), вместимость: 47659
24 Августа 2025 года в 20:00 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 6-й тур
Главный судья: Антон Фролов (Москва, Россия);
Сочи
Балтика

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сочи - Балтика, которое состоится 24 Августа 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Фишт (Сочи, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сочи
Сочи
Балтика
Калининград
Главные тренеры
Испания Роберт Морено
Россия Андрей Викторович Талалаев
История личных встреч
25.07.2025 Россия — МФЛ 16-й тур Балтика2 : 2Сочи
13.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Сочи2 : 1Балтика
13.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Балтика2 : 0Сочи
13.04.2025 Россия — Мелбет Первая лига 28-й тур Балтика2 : 0Сочи
07.03.2025 Россия — МФЛ 1-й тур Сочи2 : 1Балтика
09.08.2024 Россия — МФЛ Группа А Балтика1 : 1Сочи
21.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 2-й тур Сочи1 : 1Балтика
03.05.2024 Россия — МФЛ Группа А Сочи2 : 2Балтика
03.03.2024 Мир Российская Премьер-лига 19-й тур Балтика0 : 0Сочи
23.07.2023 Мир Российская Премьер-лига 1-й тур Сочи2 : 0Балтика
22.08.2025 Россия — МФЛ 20-й тур Сочи1 : 2
17.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 5-й тур 5 : 1Сочи
15.08.2025 Россия — МФЛ 19-й тур 0 : 0Сочи
13.08.2025 Fonbet Кубок России Группа B. 2-й тур Сочи1 : 1 5 : 3
10.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 4-й тур Сочи1 : 1
22.08.2025 Россия — МФЛ 20-й тур Балтика0 : 3
16.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 5-й тур Балтика1 : 1
15.08.2025 Россия — МФЛ 19-й тур 0 : 1Балтика
13.08.2025 Fonbet Кубок России Группа D. 2-й тур 2 : 0Балтика
09.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 4-й тур 1 : 1Балтика
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура РПЛ: «Сочи» — «Балтика». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Локомотив М614
2 Краснодар512
3 ЦСКА511
4 Рубин610
5 Зенит69
6 Балтика59
7 Крылья Советов58
8 Спартак М68
9 Ахмат67
10 Оренбург66
11 Акрон56
12 Динамо М55
13
Стыковая зона
Динамо Мх65
14
Стыковая зона
Ростов64
15
Зона вылета
Пари Нижний Новгород53
16
Зона вылета
Сочи51

