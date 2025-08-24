Фулхэм - Манчестер Юнайтед 24 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 24-08-2025 17:30
Стадион: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия), вместимость: 25700
24 Августа 2025 года в 18:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 2-й тур
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фулхэм - Манчестер Юнайтед, которое состоится 24 Августа 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фулхэм
Лондон
Манчестер Юнайтед
Манчестер
|1
|вр
|Бернд Лено
|2
|зщ
|Кенни Тете
|5
|зщ
|Йоаким Андерсен
|3
|зщ
|Кэлвин Бейсси
|30
|зщ
|Райан Сесеньон
|16
|пз
|Сандер Берге
|20
|пз
|Саша Лукич
|24
|пз
|Джошуа Кинг
|8
|нп
|Гарри Уилсон
|17
|нп
|Алекс Айуоби
|9
|нп
|Родриго Мунис
|24
|вр
|Андре Онана
|15
|зщ
|Лени Йоро
|4
|зщ
|Маттейс де Лигт
|23
|зщ
|Люк Шоу
|18
|пз
|Каземиро
|8
|пз
|Бруну Фернандеш
|13
|пз
|Патрик Доргу
|16
|нп
|Амад Диалло
|19
|нп
|Брайан Мбемо
|10
|нп
|Матеус Кунья
|30
|нп
|Беньямин Шешко
Главные тренеры
|Марку Силва
|Рубен Аморим
История личных встреч
|02.03.2025
|Кубок Англии
|1/8 финала
|1 : 1 3 : 4
|26.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|23-й тур
|0 : 1
|16.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 0
|24.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|1 : 2
|04.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|0 : 1
|28.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|2 : 1
|19.03.2023
|Кубок Англии
|1/4 финала
|3 : 1
|13.11.2022
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 2
|18.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|1 : 1
|20.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 2
|16.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 1
|09.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 0
|30.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|4 : 2
|25.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|38-й тур
|0 : 2
|18.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|37-й тур
|2 : 3
|17.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 1
|09.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 1
|04.08.2025
|Летняя серия Премьер-лиги
|3-й тур
|2 : 2
|31.07.2025
|Летняя серия Премьер-лиги
|2-й тур
|4 : 1
|27.07.2025
|Летняя серия Премьер-лиги
|1-й тур
|2 : 1
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура АПЛ: «Фулхэм» — «Манчестер Юнайтед». Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Тоттенхэм Хотспур
|2
|6
| 2
Лига чемпионов
|Челси
|2
|4
| 3
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|2
|3
| 4
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|1
|3
| 5
Лига Европы
|Ноттингем Форест
|1
|3
|6
|Сандерленд
|2
|3
|7
|Лидс Юнайтед
|1
|3
|8
|Арсенал
|1
|3
|9
|Борнмут
|2
|3
|10
|Бёрнли
|2
|3
|11
|Брентфорд
|2
|3
|12
|Фулхэм
|1
|1
|13
|Брайтон энд Хоув Альбион
|1
|1
|14
|Кристал Пэлас
|1
|1
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|1
|1
|16
|Астон Вилла
|2
|1
|17
|Эвертон
|1
|0
|18
|Манчестер Юнайтед
|1
|0
|19
|Вулверхэмптон
|2
|0
|20
|Вест Хэм Юнайтед
|2
|0