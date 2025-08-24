23:40 ()
Фулхэм - Манчестер Юнайтед 24 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 24-08-2025 17:30
Стадион: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия), вместимость: 25700
24 Августа 2025 года в 18:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 2-й тур
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия);
Фулхэм
Манчестер Юнайтед

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фулхэм - Манчестер Юнайтед, которое состоится 24 Августа 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фулхэм
Лондон
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1 Германия вр Бернд Лено
2 Нидерланды зщ Кенни Тете
5 Дания зщ Йоаким Андерсен
3 Нигерия зщ Кэлвин Бейсси
30 Англия зщ Райан Сесеньон
16 Норвегия пз Сандер Берге
20 Сербия пз Саша Лукич
24 Англия пз Джошуа Кинг
8 Уэльс нп Гарри Уилсон
17 Нигерия нп Алекс Айуоби
9 Бразилия нп Родриго Мунис
24 Камерун вр Андре Онана
15 Франция зщ Лени Йоро
4 Нидерланды зщ Маттейс де Лигт
23 Англия зщ Люк Шоу
18 Бразилия пз Каземиро
8 Португалия пз Бруну Фернандеш
13 Дания пз Патрик Доргу
16 Кот-д'Ивуар нп Амад Диалло
19 Камерун нп Брайан Мбемо
10 Бразилия нп Матеус Кунья
30 Словения нп Беньямин Шешко
Главные тренеры
Португалия Марку Силва
Португалия Рубен Аморим
История личных встреч
02.03.2025 Кубок Англии 1/8 финала Манчестер Юнайтед1 : 1 3 : 4Фулхэм
26.01.2025 Англия — Премьер-лига 23-й тур Фулхэм0 : 1Манчестер Юнайтед
16.08.2024 Англия — Премьер-лига 1-й тур Манчестер Юнайтед1 : 0Фулхэм
24.02.2024 Англия - Премьер-лига 26-й тур Манчестер Юнайтед1 : 2Фулхэм
04.11.2023 Англия - Премьер-лига 11-й тур Фулхэм0 : 1Манчестер Юнайтед
28.05.2023 Англия - Премьер-лига 38-й тур Манчестер Юнайтед2 : 1Фулхэм
19.03.2023 Кубок Англии 1/4 финала Манчестер Юнайтед3 : 1Фулхэм
13.11.2022 Англия - Премьер-лига 16-й тур Фулхэм1 : 2Манчестер Юнайтед
18.05.2021 Англия - Премьер-лига 37-й тур Манчестер Юнайтед1 : 1Фулхэм
20.01.2021 Англия - Премьер-лига 18-й тур Фулхэм1 : 2Манчестер Юнайтед
16.08.2025 Англия — Премьер-лига 1-й тур 1 : 1Фулхэм
09.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Фулхэм1 : 0
30.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Фулхэм4 : 2
25.05.2025 Англия — Премьер-лига 38-й тур Фулхэм0 : 2
18.05.2025 Англия — Премьер-лига 37-й тур 2 : 3Фулхэм
17.08.2025 Англия — Премьер-лига 1-й тур Манчестер Юнайтед0 : 1
09.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Манчестер Юнайтед1 : 1
04.08.2025 Летняя серия Премьер-лиги 3-й тур Манчестер Юнайтед2 : 2
31.07.2025 Летняя серия Премьер-лиги 2-й тур Манчестер Юнайтед4 : 1
27.07.2025 Летняя серия Премьер-лиги 1-й тур Манчестер Юнайтед2 : 1
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура АПЛ: «Фулхэм» — «Манчестер Юнайтед». Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Тоттенхэм Хотспур26
2
Лига чемпионов
Челси24
3
Лига чемпионов
Манчестер Сити23
4
Лига чемпионов
Ливерпуль13
5
Лига Европы
Ноттингем Форест13
6 Сандерленд23
7 Лидс Юнайтед13
8 Арсенал13
9 Борнмут23
10 Бёрнли23
11 Брентфорд23
12 Фулхэм11
13 Брайтон энд Хоув Альбион11
14 Кристал Пэлас11
15 Ньюкасл Юнайтед11
16 Астон Вилла21
17 Эвертон10
18 Манчестер Юнайтед10
19 Вулверхэмптон20
20 Вест Хэм Юнайтед20

