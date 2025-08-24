Комо - Лацио 24 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 24-08-2025 18:30
Стадион: Джузеппе Синигалья (Комо, Италия), вместимость: 13602
24 Августа 2025 года в 19:30 (+03:00). Италия — Серия А, 1-й тур
Главный судья: Джанлука Манганьелло (Пинероло, Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Комо - Лацио, которое состоится 24 Августа 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Джузеппе Синигалья (Комо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Комо
Комо
Лацио
Рим
|1
|вр
|Жан Бутез
|31
|зщ
|Мергим Войвода
|5
|зщ
|Эдоардо Гольданига
|2
|зщ
|Марк-Оливер Кемпф
|3
|зщ
|Алекс Валле
|33
|пз
|Лукаш Да Кунья
|10
|пз
|Николас Пас
|23
|пз
|Максимо Перроне
|17
|нп
|Хесус Родригес
|42
|нп
|Джейден Аддай
|11
|нп
|Анастасиос Дувикас
|94
|вр
|Иван Проведель
|77
|зщ
|Адам Марушич
|34
|зщ
|Марио Хила
|25
|зщ
|Оливер Нильсен
|17
|зщ
|Нуну Тавареш
|8
|пз
|Маттео Гендузи
|6
|пз
|Николо Ровелла
|7
|пз
|Фисайо Деле-Баширу
|22
|нп
|Маттео Канчелльери
|11
|нп
|Валентин Кастельянос
|10
|нп
|Маттиа Дзакканьи
Главные тренеры
|Сеск Фабрегас
|Маурицио Сарри
История личных встреч
|10.01.2025
|Италия — Серия А
|20-й тур
|1 : 1
|31.10.2024
|Италия — Серия А
|10-й тур
|1 : 5
|16.08.2025
|Кубок Италии
|1/32 финала
|3 : 1
|10.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|5 : 0
|06.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 3
|23.05.2025
|Италия — Серия А
|38-й тур
|0 : 2
|18.05.2025
|Италия — Серия А
|37-й тур
|1 : 1
|16.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 0
|09.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 1
|02.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 2
|30.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 0
|25.05.2025
|Италия — Серия А
|38-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Пиза
|0
|0
| 2
Лига чемпионов
|Кремонезе
|0
|0
| 3
Лига чемпионов
|Сассуоло
|0
|0
| 4
Лига чемпионов
|Аталанта
|0
|0
| 5
Лига Европы
|Кальяри
|0
|0
| 6
Лига конференций
|Фиорентина
|0
|0
|7
|Лацио
|0
|0
|8
|Милан
|0
|0
|9
|Удинезе
|0
|0
|10
|Интер М
|0
|0
|11
|Рома
|0
|0
|12
|Торино
|0
|0
|13
|Болонья
|0
|0
|14
|Наполи
|0
|0
|15
|Верона
|0
|0
|16
|Ювентус
|0
|0
|17
|Лечче
|0
|0
| 18
Зона вылета
|Парма
|0
|0
| 19
Зона вылета
|Комо
|0
|0
| 20
Зона вылета
|Дженоа
|0
|0