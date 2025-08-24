23:41 ()
Суббота 23 августа
Воскресенье 24 августа
Комо - Лацио 24 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 24-08-2025 18:30
Стадион: Джузеппе Синигалья (Комо, Италия), вместимость: 13602
24 Августа 2025 года в 19:30 (+03:00). Италия — Серия А, 1-й тур
Главный судья: Джанлука Манганьелло (Пинероло, Италия);
Комо
Лацио

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Комо - Лацио, которое состоится 24 Августа 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Джузеппе Синигалья (Комо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Комо
Комо
Лацио
Рим
1 Франция вр Жан Бутез
31 Косово зщ Мергим Войвода
5 Италия зщ Эдоардо Гольданига
2 Германия зщ Марк-Оливер Кемпф
3 Испания зщ Алекс Валле
33 Франция пз Лукаш Да Кунья
10 Аргентина пз Николас Пас
23 Аргентина пз Максимо Перроне
17 Испания нп Хесус Родригес
42 Нидерланды нп Джейден Аддай
11 Греция нп Анастасиос Дувикас
94 Италия вр Иван Проведель
77 Черногория зщ Адам Марушич
34 Испания зщ Марио Хила
25 Дания зщ Оливер Нильсен
17 Португалия зщ Нуну Тавареш
8 Франция пз Маттео Гендузи
6 Италия пз Николо Ровелла
7 Нигерия пз Фисайо Деле-Баширу
22 Италия нп Маттео Канчелльери
11 Аргентина нп Валентин Кастельянос
10 Италия нп Маттиа Дзакканьи
Главные тренеры
Испания Сеск Фабрегас
Италия Маурицио Сарри
История личных встреч
10.01.2025 Италия — Серия А 20-й тур Лацио1 : 1Комо
31.10.2024 Италия — Серия А 10-й тур Комо1 : 5Лацио
16.08.2025 Кубок Италии 1/32 финала Комо3 : 1
10.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 5 : 0Комо
06.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 2 : 3Комо
23.05.2025 Италия — Серия А 38-й тур Комо0 : 2
18.05.2025 Италия — Серия А 37-й тур 1 : 1Комо
16.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Лацио2 : 0
09.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 0 : 1Лацио
02.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 2 : 2Лацио
30.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 1 : 0Лацио
25.05.2025 Италия — Серия А 38-й тур Лацио0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Пиза00
2
Лига чемпионов
Кремонезе00
3
Лига чемпионов
Сассуоло00
4
Лига чемпионов
Аталанта00
5
Лига Европы
Кальяри00
6
Лига конференций
Фиорентина00
7 Лацио00
8 Милан00
9 Удинезе00
10 Интер М00
11 Рома00
12 Торино00
13 Болонья00
14 Наполи00
15 Верона00
16 Ювентус00
17 Лечче00
18
Зона вылета
Парма00
19
Зона вылета
Комо00
20
Зона вылета
Дженоа00

