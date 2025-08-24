Кальяри - Фиорентина 24 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 24-08-2025 18:30
Стадион: Унипол Домус (Кальяри, Италия), вместимость: 16416
24 Августа 2025 года в 19:30 (+03:00). Италия — Серия А, 1-й тур
Главный судья: Симоне Содза (Италия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кальяри - Фиорентина, которое состоится 24 Августа 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Унипол Домус (Кальяри, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кальяри
Фиорентина
|1
|вр
|Элия Каприле
|28
|зщ
|Габриэле Цаппа
|26
|зщ
|Йерри Мина
|6
|зщ
|Себастьяно Луперто
|33
|зщ
|Адам Оберт
|14
|пз
|Алессандро Дейола
|16
|пз
|Маттео Прати
|8
|пз
|Мишель Адопо
|90
|пз
|Майкл Фолоруншо
|94
|нп
|Себастьяно Эспозито
|77
|нп
|Зиту Лувумбу
|43
|вр
|Давид де Хеа
|15
|зщ
|Пьетро Комуццо
|5
|зщ
|Марин Понграчич
|6
|зщ
|Лука Раньери
|2
|зщ
|Додо
|21
|зщ
|Робин Госенс
|7
|пз
|Симон Зом
|44
|пз
|Николо Фаджоли
|27
|пз
|Шер Ндур
|10
|нп
|Альберт Гудмундссон
|20
|нп
|Мойзе Кин
Главные тренеры
|Фабио Пизакане
|Стефано Пиоли
История личных встреч
|23.04.2025
|Италия — Серия А
|33-й тур
|1 : 2
|08.12.2024
|Италия — Серия А
|15-й тур
|1 : 0
|23.05.2024
|Италия - Серия А
|38-й тур
|2 : 3
|02.10.2023
|Италия - Серия А
|7-й тур
|3 : 0
|23.01.2022
|Италия - Серия А
|23-й тур
|1 : 1
|24.10.2021
|Италия - Серия А
|9-й тур
|3 : 0
|12.05.2021
|Италия - Серия А
|36-й тур
|0 : 0
|10.01.2021
|Италия - Серия А
|17-й тур
|1 : 0
|08.07.2020
|Италия - Серия А
|31-й тур
|0 : 0
|10.11.2019
|Италия - Серия А
|12-й тур
|5 : 2
|16.08.2025
|Кубок Италии
|1/32 финала
|1 : 1 5 : 4
|23.05.2025
|Италия — Серия А
|38-й тур
|2 : 0
|18.05.2025
|Италия — Серия А
|37-й тур
|3 : 0
|10.05.2025
|Италия — Серия А
|36-й тур
|3 : 1
|03.05.2025
|Италия — Серия А
|35-й тур
|1 : 2
|21.08.2025
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|0 : 3
|09.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 1
|05.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 0
|03.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 0
|25.05.2025
|Италия — Серия А
|38-й тур
|2 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Пиза
|0
|0
| 2
Лига чемпионов
|Кремонезе
|0
|0
| 3
Лига чемпионов
|Сассуоло
|0
|0
| 4
Лига чемпионов
|Аталанта
|0
|0
| 5
Лига Европы
|Кальяри
|0
|0
| 6
Лига конференций
|Фиорентина
|0
|0
|7
|Лацио
|0
|0
|8
|Милан
|0
|0
|9
|Удинезе
|0
|0
|10
|Интер М
|0
|0
|11
|Рома
|0
|0
|12
|Торино
|0
|0
|13
|Болонья
|0
|0
|14
|Наполи
|0
|0
|15
|Верона
|0
|0
|16
|Ювентус
|0
|0
|17
|Лечче
|0
|0
| 18
Зона вылета
|Парма
|0
|0
| 19
Зона вылета
|Комо
|0
|0
| 20
Зона вылета
|Дженоа
|0
|0