Кальяри - Фиорентина 24 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 24-08-2025 18:30
Стадион: Унипол Домус (Кальяри, Италия), вместимость: 16416
24 Августа 2025 года в 19:30 (+03:00). Италия — Серия А, 1-й тур
Главный судья: Симоне Содза (Италия);
Кальяри
Фиорентина

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кальяри - Фиорентина, которое состоится 24 Августа 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Унипол Домус (Кальяри, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кальяри
Кальяри
Фиорентина
Флоренция
1 Италия вр Элия Каприле
28 Италия зщ Габриэле Цаппа
26 Колумбия зщ Йерри Мина
6 Италия зщ Себастьяно Луперто
33 Словакия зщ Адам Оберт
14 Италия пз Алессандро Дейола
16 Италия пз Маттео Прати
8 Франция пз Мишель Адопо
90 Италия пз Майкл Фолоруншо
94 Италия нп Себастьяно Эспозито
77 Ангола нп Зиту Лувумбу
43 Испания вр Давид де Хеа
15 Италия зщ Пьетро Комуццо
5 Хорватия зщ Марин Понграчич
6 Италия зщ Лука Раньери
2 Бразилия зщ Додо
21 Германия зщ Робин Госенс
7 Швейцария пз Симон Зом
44 Италия пз Николо Фаджоли
27 Италия пз Шер Ндур
10 Исландия нп Альберт Гудмундссон
20 Италия нп Мойзе Кин
Главные тренеры
Италия Фабио Пизакане
Италия Стефано Пиоли
История личных встреч
23.04.2025 Италия — Серия А 33-й тур Кальяри1 : 2Фиорентина
08.12.2024 Италия — Серия А 15-й тур Фиорентина1 : 0Кальяри
23.05.2024 Италия - Серия А 38-й тур Кальяри2 : 3Фиорентина
02.10.2023 Италия - Серия А 7-й тур Фиорентина3 : 0Кальяри
23.01.2022 Италия - Серия А 23-й тур Кальяри1 : 1Фиорентина
24.10.2021 Италия - Серия А 9-й тур Фиорентина3 : 0Кальяри
12.05.2021 Италия - Серия А 36-й тур Кальяри0 : 0Фиорентина
10.01.2021 Италия - Серия А 17-й тур Фиорентина1 : 0Кальяри
08.07.2020 Италия - Серия А 31-й тур Фиорентина0 : 0Кальяри
10.11.2019 Италия - Серия А 12-й тур Кальяри5 : 2Фиорентина
16.08.2025 Кубок Италии 1/32 финала Кальяри1 : 1 5 : 4
23.05.2025 Италия — Серия А 38-й тур 2 : 0Кальяри
18.05.2025 Италия — Серия А 37-й тур Кальяри3 : 0
10.05.2025 Италия — Серия А 36-й тур 3 : 1Кальяри
03.05.2025 Италия — Серия А 35-й тур Кальяри1 : 2
21.08.2025 Лига конференций Раунд плей-офф. 1-й матч 0 : 3Фиорентина
09.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 1 : 1Фиорентина
05.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 0 : 0Фиорентина
03.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 2 : 0Фиорентина
25.05.2025 Италия — Серия А 38-й тур 2 : 3Фиорентина
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Пиза00
2
Лига чемпионов
Кремонезе00
3
Лига чемпионов
Сассуоло00
4
Лига чемпионов
Аталанта00
5
Лига Европы
Кальяри00
6
Лига конференций
Фиорентина00
7 Лацио00
8 Милан00
9 Удинезе00
10 Интер М00
11 Рома00
12 Торино00
13 Болонья00
14 Наполи00
15 Верона00
16 Ювентус00
17 Лечче00
18
Зона вылета
Парма00
19
Зона вылета
Комо00
20
Зона вылета
Дженоа00

