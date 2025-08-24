Лорьян - Ренн 24 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 24-08-2025 15:00
Стадион: дю Мустуа — Ив Алленма (Лорьян, Франция), вместимость: 18970
24 Августа 2025 года в 16:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 2-й тур
Главный судья: Жером Бризар (Франция);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лорьян - Ренн, которое состоится 24 Августа 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 2-й тур, оно проводится на стадионе: дю Мустуа — Ив Алленма (Лорьян, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лорьян
Лорьян
Ренн
Ренн
|21
|вр
|Бингуру Камара
|5
|зщ
|Формоз Менди
|3
|зщ
|Монтассар Тальби
|2
|зщ
|Игор Кариока
|93
|зщ
|Йоэль Мугиша
|43
|зщ
|Арсен Куасси
|62
|пз
|Артур Эбонг
|6
|пз
|Лоран Абергель
|10
|пз
|Пабло Пажи
|15
|нп
|Айегун Тосин
|9
|нп
|Бамба Дьенг
|30
|вр
|Брис Самба
|4
|зщ
|Кристофер Ву
|97
|зщ
|Жереми Жаке
|24
|зщ
|Антони Руо
|95
|пз
|Пшемыслав Франковски
|26
|пз
|Кентен Мерлен
|32
|пз
|Фабиан Ридер
|21
|пз
|Валентин Ронжье
|8
|пз
|Секо Фофана
|11
|нп
|Мусса Аль-Тамари
|39
|нп
|Мохамед Кадер Мейте
Главные тренеры
|Оливье Панталони
|Хабиб Бей
История личных встреч
|03.03.2024
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|1 : 2
|22.10.2023
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|2 : 1
|27.01.2023
|Франция - Лига 1
|20-й тур
|2 : 1
|07.08.2022
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|0 : 1
|24.04.2022
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|5 : 0
|18.12.2021
|Кубок Франции
|1/32 финала
|1 : 0
|28.11.2021
|Франция - Лига 1
|15-й тур
|0 : 2
|03.02.2021
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|1 : 1
|20.12.2020
|Франция - Лига 1
|16-й тур
|0 : 3
|25.02.2017
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|1 : 0
|17.08.2025
|Франция — Лига 1
|1-й тур
|1 : 0
|10.05.2025
|Франция — Лига 2
|34-й тур
|5 : 1
|02.05.2025
|Франция — Лига 2
|33-й тур
|2 : 1
|26.04.2025
|Франция — Лига 2
|32-й тур
|4 : 0
|21.04.2025
|Франция — Лига 2
|31-й тур
|0 : 0
|15.08.2025
|Франция — Лига 1
|1-й тур
|1 : 0
|17.05.2025
|Франция — Лига 1
|34-й тур
|4 : 2
|10.05.2025
|Франция — Лига 1
|33-й тур
|2 : 0
|03.05.2025
|Франция — Лига 1
|32-й тур
|2 : 1
|26.04.2025
|Франция — Лига 1
|31-й тур
|4 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|2
|6
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|2
|3
| 3
Лига чемпионов
|Монако
|1
|3
| 4
Лига чемпионов
|Лион
|1
|3
| 5
Лига Европы
|Страсбург
|1
|3
| 6
Лига конференций
|Тулуза
|1
|3
|7
|Осер
|1
|3
|8
|Ренн
|1
|3
|9
|Анже
|2
|3
|10
|Лилль
|1
|1
|11
|Брест
|1
|1
|12
|Метц
|1
|0
|13
|Ланс
|1
|0
|14
|Лорьян
|1
|0
|15
|Нант
|1
|0
| 16
Стыковая зона
|Ницца
|1
|0
| 17
Зона вылета
|Гавр
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Париж
|2
|0