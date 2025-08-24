23:41 ()
Лорьян - Ренн 24 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 24-08-2025 15:00
Стадион: дю Мустуа — Ив Алленма (Лорьян, Франция), вместимость: 18970
24 Августа 2025 года в 16:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 2-й тур
Главный судья: Жером Бризар (Франция);
Лорьян
Ренн

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лорьян - Ренн, которое состоится 24 Августа 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 2-й тур, оно проводится на стадионе: дю Мустуа — Ив Алленма (Лорьян, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лорьян
Лорьян
Ренн
Ренн
21СенегалврБингуру Камара
5СенегалзщФормоз Менди
3ТунисзщМонтассар Тальби
2БразилиязщИгор Кариока
93НорвегиязщЙоэль Мугиша
43Буркина-ФасозщАрсен Куасси
62КамерунпзАртур Эбонг
6ФранцияпзЛоран Абергель
10ФранцияпзПабло Пажи
15БениннпАйегун Тосин
9СенегалнпБамба Дьенг
30ФранцияврБрис Самба
4КамерунзщКристофер Ву
97ФранциязщЖереми Жаке
24ФранциязщАнтони Руо
95ПольшапзПшемыслав Франковски
26ФранцияпзКентен Мерлен
32ШвейцарияпзФабиан Ридер
21ФранцияпзВалентин Ронжье
8Кот-д'ИвуарпзСеко Фофана
11ИорданиянпМусса Аль-Тамари
39ФранциянпМохамед Кадер Мейте
Главные тренеры
ФранцияОливье Панталони
СенегалХабиб Бей
История личных встреч
03.03.2024Франция - Лига 124-й турРенн1 : 2Лорьян
22.10.2023Франция - Лига 19-й турЛорьян2 : 1Ренн
27.01.2023Франция - Лига 120-й турЛорьян2 : 1Ренн
07.08.2022Франция - Лига 11-й турРенн0 : 1Лорьян
24.04.2022Франция - Лига 134-й турРенн5 : 0Лорьян
18.12.2021Кубок Франции1/32 финалаРенн1 : 0Лорьян
28.11.2021Франция - Лига 115-й турЛорьян0 : 2Ренн
03.02.2021Франция - Лига 123-й турРенн1 : 1Лорьян
20.12.2020Франция - Лига 116-й турЛорьян0 : 3Ренн
25.02.2017Франция - Лига 127-й турРенн1 : 0Лорьян
17.08.2025Франция — Лига 11-й тур1 : 0Лорьян
10.05.2025Франция — Лига 234-й турЛорьян5 : 1
02.05.2025Франция — Лига 233-й тур2 : 1Лорьян
26.04.2025Франция — Лига 232-й турЛорьян4 : 0
21.04.2025Франция — Лига 231-й тур0 : 0Лорьян
15.08.2025Франция — Лига 11-й турРенн1 : 0
17.05.2025Франция — Лига 134-й тур4 : 2Ренн
10.05.2025Франция — Лига 133-й турРенн2 : 0
03.05.2025Франция — Лига 132-й тур2 : 1Ренн
26.04.2025Франция — Лига 131-й тур4 : 1Ренн
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ26
2
Лига чемпионов
Марсель23
3
Лига чемпионов
Монако13
4
Лига чемпионов
Лион13
5
Лига Европы
Страсбург13
6
Лига конференций
Тулуза13
7 Осер13
8 Ренн13
9 Анже23
10 Лилль11
11 Брест11
12 Метц10
13 Ланс10
14 Лорьян10
15 Нант10
16
Стыковая зона
Ницца10
17
Зона вылета
Гавр10
18
Зона вылета
Париж20

