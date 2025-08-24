Тулуза - Брест 24 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 24-08-2025 17:15
Стадион: Тулуза (Тулуза, Франция), вместимость: 33150
24 Августа 2025 года в 18:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 2-й тур
Главный судья: Бенуа Мийо (Франция);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тулуза - Брест, которое состоится 24 Августа 2025 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Тулуза (Тулуза, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тулуза
Тулуза
Брест
Брест
|1
|вр
|Гийом Рест
|19
|зщ
|Джибриль Сидибе
|4
|зщ
|Чарли Крессвелл
|3
|зщ
|Марк Маккензи
|15
|пз
|Арон Дённум
|77
|пз
|Марио Сауэр
|29
|пз
|Джейди Канво
|24
|пз
|Дайанн Металье
|31
|нп
|Ноа Эджума
|9
|нп
|Франк Магри
|10
|нп
|Янн Гбоу
|1
|вр
|Радослав Маецки
|77
|зщ
|Кенни Лала
|5
|зщ
|Брендан Шардонне
|26
|зщ
|Жюльен Ле Кардиналь
|2
|зщ
|Брэдли Локо
|8
|пз
|Юго Маньетти
|20
|пз
|Пьер Леэ-Мелу
|23
|пз
|Камори Думбия
|10
|нп
|Ромен дель Кастильо
|17
|нп
|Мама Бальде
|19
|нп
|Людовик Ажорк
Главные тренеры
|Карлес Мартинес
|Эрик Руа
История личных встреч
|30.03.2025
|Франция — Лига 1
|27-й тур
|2 : 4
|22.09.2024
|Франция — Лига 1
|5-й тур
|2 : 0
|19.05.2024
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|0 : 3
|08.10.2023
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|1 : 1
|02.04.2023
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|3 : 1
|15.01.2023
|Франция - Лига 1
|19-й тур
|1 : 1
|11.01.2020
|Франция - Лига 1
|20-й тур
|2 : 5
|10.08.2019
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|1 : 1
|09.03.2013
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|0 : 1
|27.10.2012
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|3 : 1
|16.08.2025
|Франция — Лига 1
|1-й тур
|0 : 1
|10.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 1
|02.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|6 : 0 ДВ
|30.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 1
|26.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|7 : 0
|17.08.2025
|Франция — Лига 1
|1-й тур
|3 : 3
|03.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 2
|17.05.2025
|Франция — Лига 1
|34-й тур
|6 : 0
|10.05.2025
|Франция — Лига 1
|33-й тур
|2 : 0
|04.05.2025
|Франция — Лига 1
|32-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|2
|6
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|2
|3
| 3
Лига чемпионов
|Монако
|1
|3
| 4
Лига чемпионов
|Лион
|1
|3
| 5
Лига Европы
|Страсбург
|1
|3
| 6
Лига конференций
|Тулуза
|1
|3
|7
|Осер
|1
|3
|8
|Ренн
|1
|3
|9
|Анже
|2
|3
|10
|Лилль
|1
|1
|11
|Брест
|1
|1
|12
|Метц
|1
|0
|13
|Ланс
|1
|0
|14
|Лорьян
|1
|0
|15
|Нант
|1
|0
| 16
Стыковая зона
|Ницца
|1
|0
| 17
Зона вылета
|Гавр
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Париж
|2
|0