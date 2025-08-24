23:41 ()
Онлайн трансляции
Суббота 23 августа
Воскресенье 24 августа
Свернуть список

Тулуза - Брест 24 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 24-08-2025 17:15
Стадион: Тулуза (Тулуза, Франция), вместимость: 33150
24 Августа 2025 года в 18:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 2-й тур
Главный судья: Бенуа Мийо (Франция);
Тулуза
Брест

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тулуза - Брест, которое состоится 24 Августа 2025 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Тулуза (Тулуза, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тулуза
Тулуза
Брест
Брест
1ФранцияврГийом Рест
19ФранциязщДжибриль Сидибе
4АнглиязщЧарли Крессвелл
3СШАзщМарк Маккензи
15НорвегияпзАрон Дённум
77СловакияпзМарио Сауэр
29ФранцияпзДжейди Канво
24ФранцияпзДайанн Металье
31ФранциянпНоа Эджума
9КамеруннпФранк Магри
10ФранциянпЯнн Гбоу
1ПольшаврРадослав Маецки
77ФранциязщКенни Лала
5ФранциязщБрендан Шардонне
26ФранциязщЖюльен Ле Кардиналь
2ФранциязщБрэдли Локо
8ФранцияпзЮго Маньетти
20ФранцияпзПьер Леэ-Мелу
23МалипзКамори Думбия
10ФранциянпРомен дель Кастильо
17Гвинея-БисаунпМама Бальде
19ФранциянпЛюдовик Ажорк
Главные тренеры
ИспанияКарлес Мартинес
ФранцияЭрик Руа
История личных встреч
30.03.2025Франция — Лига 127-й турТулуза2 : 4Брест
22.09.2024Франция — Лига 15-й турБрест2 : 0Тулуза
19.05.2024Франция - Лига 134-й турТулуза0 : 3Брест
08.10.2023Франция - Лига 18-й турБрест1 : 1Тулуза
02.04.2023Франция - Лига 129-й турБрест3 : 1Тулуза
15.01.2023Франция - Лига 119-й турТулуза1 : 1Брест
11.01.2020Франция - Лига 120-й турТулуза2 : 5Брест
10.08.2019Франция - Лига 11-й турБрест1 : 1Тулуза
09.03.2013Франция - Лига 128-й турБрест0 : 1Тулуза
27.10.2012Франция - Лига 110-й турТулуза3 : 1Брест
16.08.2025Франция — Лига 11-й тур0 : 1Тулуза
10.08.2025Товарищеские матчи (клубы) — 2025Тулуза1 : 1
02.08.2025Товарищеские матчи (клубы) — 20256 : 0 ДВТулуза
30.07.2025Товарищеские матчи (клубы) — 20252 : 1Тулуза
26.07.2025Товарищеские матчи (клубы) — 20257 : 0Тулуза
17.08.2025Франция — Лига 11-й турБрест3 : 3
03.08.2025Товарищеские матчи (клубы) — 20251 : 2Брест
17.05.2025Франция — Лига 134-й тур6 : 0Брест
10.05.2025Франция — Лига 133-й турБрест2 : 0
04.05.2025Франция — Лига 132-й турБрест1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ26
2
Лига чемпионов
Марсель23
3
Лига чемпионов
Монако13
4
Лига чемпионов
Лион13
5
Лига Европы
Страсбург13
6
Лига конференций
Тулуза13
7 Осер13
8 Ренн13
9 Анже23
10 Лилль11
11 Брест11
12 Метц10
13 Ланс10
14 Лорьян10
15 Нант10
16
Стыковая зона
Ницца10
17
Зона вылета
Гавр10
18
Зона вылета
Париж20

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close