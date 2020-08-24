23:41 ()
Суббота 23 августа
Воскресенье 24 августа
Страсбург - Нант 24 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 24-08-2025 17:15
Стадион: Мено (Страсбург, Франция), вместимость: 26109
24 Августа 2025 года в 18:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 2-й тур
Главный судья: Бастьен Дешепи (Франция);
Страсбург
Нант

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Страсбург - Нант, которое состоится 24 Августа 2025 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Мено (Страсбург, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Страсбург
Страсбург
Нант
Нант
1ШвецияврКарл-Юхан Юнссон
18ФранциязщДжуниор Мванга
24ДаниязщЛукас Хёгсберг
23ФранциязщМамаду Сарр
27АнглияпзСамуэль Амо-Амейо
42Кот-д'ИвуарпзАбдул Уаттара
80ФранцияпзФеликс Лемарешаль
29ФранцияпзСамир Эль-Мурабет
32АргентинапзВалентин Барко
10НидерландынпЭмануэль Эмега
9АргентинанпХоакин Паничелли
16ПортугалияврАнтони Лопеш
98ФранциязщКельвен Амьен-Аду
6НигериязщЧидози Авазим
78ФранциязщTylel Tati
3ФранциязщНиколя Козза
66ФранцияпзЛуи Леру
5Южная КореяпзКвон Хёк Кю
8ФранцияпзЙоанн Лепенан
90ФранциянпYassine Benhattab
31ЕгипетнпМостафа Мохамед
11ФранциянпБахереба Гирасси
Главные тренеры
АнглияЛиам Росеньор
ФранцияАнтуан Комбуаре
История личных встреч
09.03.2025Франция — Лига 125-й турНант0 : 1Страсбург
27.10.2024Франция — Лига 19-й турСтрасбург3 : 1Нант
16.03.2024Франция - Лига 126-й турНант1 : 3Страсбург
06.10.2023Франция - Лига 18-й турСтрасбург1 : 2Нант
07.05.2023Франция - Лига 134-й турНант0 : 2Страсбург
31.08.2022Франция - Лига 15-й турСтрасбург1 : 1Нант
06.02.2022Франция - Лига 123-й турСтрасбург1 : 0Нант
07.11.2021Франция - Лига 113-й турНант2 : 2Страсбург
25.04.2021Франция - Лига 134-й турСтрасбург1 : 2Нант
06.12.2020Франция - Лига 113-й турНант0 : 4Страсбург
21.08.2025Лига конференцийРаунд плей-офф. 1-й матчСтрасбург0 : 0
17.08.2025Франция — Лига 11-й тур0 : 1Страсбург
17.05.2025Франция — Лига 134-й турСтрасбург2 : 3
10.05.2025Франция — Лига 133-й тур2 : 1Страсбург
03.05.2025Франция — Лига 132-й турСтрасбург2 : 1
17.08.2025Франция — Лига 11-й турНант0 : 1
17.05.2025Франция — Лига 134-й турНант3 : 0
10.05.2025Франция — Лига 133-й тур1 : 1Нант
04.05.2025Франция — Лига 132-й турНант0 : 1
27.04.2025Франция — Лига 131-й турНант0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ26
2
Лига чемпионов
Марсель23
3
Лига чемпионов
Монако13
4
Лига чемпионов
Лион13
5
Лига Европы
Страсбург13
6
Лига конференций
Тулуза13
7 Осер13
8 Ренн13
9 Анже23
10 Лилль11
11 Брест11
12 Метц10
13 Ланс10
14 Лорьян10
15 Нант10
16
Стыковая зона
Ницца10
17
Зона вылета
Гавр10
18
Зона вылета
Париж20

