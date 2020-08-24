Страсбург - Нант 24 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 24-08-2025 17:15
Стадион: Мено (Страсбург, Франция), вместимость: 26109
24 Августа 2025 года в 18:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 2-й тур
Главный судья: Бастьен Дешепи (Франция);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Страсбург - Нант, которое состоится 24 Августа 2025 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Мено (Страсбург, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Страсбург
Нант
|1
|вр
|Карл-Юхан Юнссон
|18
|зщ
|Джуниор Мванга
|24
|зщ
|Лукас Хёгсберг
|23
|зщ
|Мамаду Сарр
|27
|пз
|Самуэль Амо-Амейо
|42
|пз
|Абдул Уаттара
|80
|пз
|Феликс Лемарешаль
|29
|пз
|Самир Эль-Мурабет
|32
|пз
|Валентин Барко
|10
|нп
|Эмануэль Эмега
|9
|нп
|Хоакин Паничелли
|16
|вр
|Антони Лопеш
|98
|зщ
|Кельвен Амьен-Аду
|6
|зщ
|Чидози Авазим
|78
|зщ
|Tylel Tati
|3
|зщ
|Николя Козза
|66
|пз
|Луи Леру
|5
|пз
|Квон Хёк Кю
|8
|пз
|Йоанн Лепенан
|90
|нп
|Yassine Benhattab
|31
|нп
|Мостафа Мохамед
|11
|нп
|Бахереба Гирасси
Главные тренеры
|Лиам Росеньор
|Антуан Комбуаре
История личных встреч
|09.03.2025
|Франция — Лига 1
|25-й тур
|0 : 1
|27.10.2024
|Франция — Лига 1
|9-й тур
|3 : 1
|16.03.2024
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|1 : 3
|06.10.2023
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|1 : 2
|07.05.2023
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|0 : 2
|31.08.2022
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|1 : 1
|06.02.2022
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|1 : 0
|07.11.2021
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|2 : 2
|25.04.2021
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|1 : 2
|06.12.2020
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|0 : 4
|21.08.2025
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|0 : 0
|17.08.2025
|Франция — Лига 1
|1-й тур
|0 : 1
|17.05.2025
|Франция — Лига 1
|34-й тур
|2 : 3
|10.05.2025
|Франция — Лига 1
|33-й тур
|2 : 1
|03.05.2025
|Франция — Лига 1
|32-й тур
|2 : 1
|17.08.2025
|Франция — Лига 1
|1-й тур
|0 : 1
|17.05.2025
|Франция — Лига 1
|34-й тур
|3 : 0
|10.05.2025
|Франция — Лига 1
|33-й тур
|1 : 1
|04.05.2025
|Франция — Лига 1
|32-й тур
|0 : 1
|27.04.2025
|Франция — Лига 1
|31-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|2
|6
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|2
|3
| 3
Лига чемпионов
|Монако
|1
|3
| 4
Лига чемпионов
|Лион
|1
|3
| 5
Лига Европы
|Страсбург
|1
|3
| 6
Лига конференций
|Тулуза
|1
|3
|7
|Осер
|1
|3
|8
|Ренн
|1
|3
|9
|Анже
|2
|3
|10
|Лилль
|1
|1
|11
|Брест
|1
|1
|12
|Метц
|1
|0
|13
|Ланс
|1
|0
|14
|Лорьян
|1
|0
|15
|Нант
|1
|0
| 16
Стыковая зона
|Ницца
|1
|0
| 17
Зона вылета
|Гавр
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Париж
|2
|0