Ди-Си Юнайтед - Интер Майами 24 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 24-08-2025 01:30
Стадион: Ауди Филд (Вашингтон, США), вместимость: 20504
24 Августа 2025 года в 02:30 (+03:00). США — Major League Soccer, МЛС
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ди-Си Юнайтед - Интер Майами, которое состоится 24 Августа 2025 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: США — Major League Soccer, МЛС, оно проводится на стадионе: Ауди Филд (Вашингтон, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ди-Си Юнайтед
Вашингтон
Интер Майами
Майами
Главные тренеры
|Трой Лесесне
|Рене Вайлер
|Хавьер Маскерано
История личных встреч
|19.05.2024
|США — Major League Soccer
|МЛС
|1 : 0
|16.03.2024
|США — Major League Soccer
|МЛС
|1 : 3
|09.07.2023
|США - Major League Soccer
|США - MLS
|2 : 2
|04.06.2023
|США - Major League Soccer
|США - MLS
|1 : 2
|19.09.2022
|США - Major League Soccer
|Высшая лига футбола
|2 : 3
|15.05.2022
|США - Major League Soccer
|Высшая лига футбола
|2 : 2
|20.06.2021
|США - Major League Soccer
|Высшая лига футбола
|1 : 0
|30.05.2021
|США - Major League Soccer
|Высшая лига футбола
|0 : 3
|07.03.2020
|США - Major League Soccer
|Высшая лига футбола
|2 : 1
|17.08.2025
|США — Major League Soccer
|МЛС
|1 : 1
|10.08.2025
|США — Major League Soccer
|МЛС
|2 : 0
|27.07.2025
|США — Major League Soccer
|МЛС
|2 : 4
|20.07.2025
|США — Major League Soccer
|МЛС
|2 : 1
|17.07.2025
|США — Major League Soccer
|МЛС
|2 : 1
|17.08.2025
|США — Major League Soccer
|МЛС
|3 : 1
|11.08.2025
|США — Major League Soccer
|МЛС
|4 : 1
|07.08.2025
|Кубок лиг MLS + MX
|3-й тур
|3 : 1
|03.08.2025
|Кубок лиг MLS + MX
|2-й тур
|2 : 2 5 : 4
|31.07.2025
|Кубок лиг MLS + MX
|1-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Сан-Диего
|27
|52
|2
|Цинциннати
|27
|52
|3
|Филадельфия Юнион
|27
|51
|4
|Нэшвилл
|27
|47
|5
|Орландо Сити
|27
|47
|6
|Миннесота Юнайтед
|27
|47
|7
|Ванкувер Уайткэпс
|26
|46
|8
|Интер Майами
|24
|45
|9
|Коламбус Крю
|26
|45
|10
|Шарлотт
|27
|44
|11
|Нью-Йорк Сити
|25
|41
|12
|Сиэтл Саундерс
|26
|41
|13
|Лос-Анджелес
|24
|40
|14
|Чикаго Файр
|26
|39
|15
|Нью-Йорк Ред Буллз
|27
|39
|16
|Портленд Тимберс
|26
|37
|17
|Колорадо Рэпидз
|27
|36
|18
|Остин
|25
|35
|19
|Сан-Хосе Эртквейкс
|27
|32
|20
|Реал Солт-Лейк
|26
|31
|21
|Даллас
|26
|29
|22
|Хьюстон Динамо
|26
|29
|23
|Нью-Инглэнд Революшн
|26
|28
|24
|Спортинг Канзас-Сити
|26
|24
|25
|Торонто
|26
|23
|26
|Атланта Юнайтед
|26
|22
|27
|Сент-Луис Сити
|26
|21
|28
|Клёб де Фут Монреаль
|27
|20
|29
|Ди-Си Юнайтед
|27
|20
|30
|Лос-Анджелес Гэлакси
|26
|16