Ди-Си Юнайтед - Интер Майами 24 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 24-08-2025 01:30
Стадион: Ауди Филд (Вашингтон, США), вместимость: 20504
24 Августа 2025 года в 02:30 (+03:00). США — Major League Soccer, МЛС
Ди-Си Юнайтед
Интер Майами

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ди-Си Юнайтед - Интер Майами, которое состоится 24 Августа 2025 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: США — Major League Soccer, МЛС, оно проводится на стадионе: Ауди Филд (Вашингтон, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ди-Си Юнайтед
Вашингтон
Интер Майами
Майами
Главные тренеры
США Трой Лесесне
Швейцария Рене Вайлер
Аргентина Хавьер Маскерано
История личных встреч
19.05.2024 США — Major League Soccer МЛС Интер Майами1 : 0Ди-Си Юнайтед
16.03.2024 США — Major League Soccer МЛС Ди-Си Юнайтед1 : 3Интер Майами
09.07.2023 США - Major League Soccer США - MLS Ди-Си Юнайтед2 : 2Интер Майами
04.06.2023 США - Major League Soccer США - MLS Интер Майами1 : 2Ди-Си Юнайтед
19.09.2022 США - Major League Soccer Высшая лига футбола Ди-Си Юнайтед2 : 3Интер Майами
15.05.2022 США - Major League Soccer Высшая лига футбола Интер Майами2 : 2Ди-Си Юнайтед
20.06.2021 США - Major League Soccer Высшая лига футбола Ди-Си Юнайтед1 : 0Интер Майами
30.05.2021 США - Major League Soccer Высшая лига футбола Интер Майами0 : 3Ди-Си Юнайтед
07.03.2020 США - Major League Soccer Высшая лига футбола Ди-Си Юнайтед2 : 1Интер Майами
17.08.2025 США — Major League Soccer МЛС 1 : 1Ди-Си Юнайтед
10.08.2025 США — Major League Soccer МЛС 2 : 0Ди-Си Юнайтед
27.07.2025 США — Major League Soccer МЛС Ди-Си Юнайтед2 : 4
20.07.2025 США — Major League Soccer МЛС 2 : 1Ди-Си Юнайтед
17.07.2025 США — Major League Soccer МЛС 2 : 1Ди-Си Юнайтед
17.08.2025 США — Major League Soccer МЛС Интер Майами3 : 1
11.08.2025 США — Major League Soccer МЛС 4 : 1Интер Майами
07.08.2025 Кубок лиг MLS + MX 3-й тур Интер Майами3 : 1
03.08.2025 Кубок лиг MLS + MX 2-й тур Интер Майами2 : 2 5 : 4
31.07.2025 Кубок лиг MLS + MX 1-й тур Интер Майами2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Сан-Диего2752
2 Цинциннати2752
3 Филадельфия Юнион2751
4 Нэшвилл2747
5 Орландо Сити2747
6 Миннесота Юнайтед2747
7 Ванкувер Уайткэпс2646
8 Интер Майами2445
9 Коламбус Крю2645
10 Шарлотт2744
11 Нью-Йорк Сити2541
12 Сиэтл Саундерс2641
13 Лос-Анджелес2440
14 Чикаго Файр2639
15 Нью-Йорк Ред Буллз2739
16 Портленд Тимберс2637
17 Колорадо Рэпидз2736
18 Остин2535
19 Сан-Хосе Эртквейкс2732
20 Реал Солт-Лейк2631
21 Даллас2629
22 Хьюстон Динамо2629
23 Нью-Инглэнд Революшн2628
24 Спортинг Канзас-Сити2624
25 Торонто2623
26 Атланта Юнайтед2622
27 Сент-Луис Сити2621
28 Клёб де Фут Монреаль2720
29 Ди-Си Юнайтед2720
30 Лос-Анджелес Гэлакси2616

