НЕК Неймеген - НАК Бреда 24 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 24-08-2025 14:30
Стадион: Гоффертстадион (Неймеген, Нидерланды), вместимость: 12540
24 Августа 2025 года в 15:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 3-й тур
Главный судья: Бас Нейхейс (Энсхеде, Нидерланды);
НЕК Неймеген
НАК Бреда

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между НЕК Неймеген - НАК Бреда, которое состоится 24 Августа 2025 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Гоффертстадион (Неймеген, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
НЕК Неймеген
Неймеген
НАК Бреда
Бреда
История личных встреч
14.05.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 33-й тур НЕК Неймеген3 : 0НАК Бреда
05.10.2024 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 8-й тур НАК Бреда1 : 0НЕК Неймеген
23.05.2021 Нидерланды - Переходной турнир 3-й раунд НАК Бреда1 : 2НЕК Неймеген
03.05.2021 Нидерланды - Первый дивизион 36-й тур НЕК Неймеген0 : 2НАК Бреда
30.10.2020 Нидерланды - Первый дивизион 10-й тур НАК Бреда0 : 1НЕК Неймеген
28.02.2020 Нидерланды - Первый дивизион 28-й тур НЕК Неймеген1 : 1НАК Бреда
04.10.2019 Нидерланды - Первый дивизион 9-й тур НАК Бреда1 : 0НЕК Неймеген
28.05.2017 Нидерланды - Переходной турнир 3-й раунд НЕК Неймеген1 : 4НАК Бреда
25.05.2017 Нидерланды - Переходной турнир 3-й раунд НАК Бреда1 : 0НЕК Неймеген
05.02.2014 Нидерланды - Эредивизия 22-й тур НЕК Неймеген1 : 1НАК Бреда
16.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 2-й тур 1 : 4НЕК Неймеген
09.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 1-й тур НЕК Неймеген5 : 0
22.05.2025 Нидерланды — Эредивизия Плей-офф за Лигу конференций. 1/2 финала 3 : 2 ДВНЕК Неймеген
18.05.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 34-й тур 1 : 2НЕК Неймеген
14.05.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 33-й тур НЕК Неймеген3 : 0НАК Бреда
17.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 2-й тур НАК Бреда2 : 1
09.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 1-й тур 2 : 0НАК Бреда
18.05.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 34-й тур НАК Бреда1 : 1
14.05.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 33-й тур НЕК Неймеген3 : 0НАК Бреда
10.05.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 32-й тур 1 : 0НАК Бреда
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
НЕК Неймеген26
2
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен26
3
Лига чемпионов
Фейеноорд26
4
Лига Европы
ПЕК Зволле26
5
Плей-офф Лиги конференций
Спарта36
6
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар24
7
Плей-офф Лиги конференций
Аякс24
8
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт23
9 НАК Бреда23
10 Гронинген23
11 Волендам22
12 Гоу Эхед Иглс32
13 Фортуна21
14 Херенвен21
15 Твенте20
16
Стыковая зона
Телстар20
17
Зона вылета
Эксельсиор20
18
Зона вылета
Хераклес20

