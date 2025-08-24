НЕК Неймеген - НАК Бреда 24 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 24-08-2025 14:30
Стадион: Гоффертстадион (Неймеген, Нидерланды), вместимость: 12540
24 Августа 2025 года в 15:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 3-й тур
Главный судья: Бас Нейхейс (Энсхеде, Нидерланды);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между НЕК Неймеген - НАК Бреда, которое состоится 24 Августа 2025 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Гоффертстадион (Неймеген, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
НЕК Неймеген
Неймеген
НАК Бреда
Бреда
История личных встреч
|14.05.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|3 : 0
|05.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 8-й тур
|1 : 0
|23.05.2021
|Нидерланды - Переходной турнир
|3-й раунд
|1 : 2
|03.05.2021
|Нидерланды - Первый дивизион
|36-й тур
|0 : 2
|30.10.2020
|Нидерланды - Первый дивизион
|10-й тур
|0 : 1
|28.02.2020
|Нидерланды - Первый дивизион
|28-й тур
|1 : 1
|04.10.2019
|Нидерланды - Первый дивизион
|9-й тур
|1 : 0
|28.05.2017
|Нидерланды - Переходной турнир
|3-й раунд
|1 : 4
|25.05.2017
|Нидерланды - Переходной турнир
|3-й раунд
|1 : 0
|05.02.2014
|Нидерланды - Эредивизия
|22-й тур
|1 : 1
|16.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|2-й тур
|1 : 4
|09.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|1-й тур
|5 : 0
|22.05.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Плей-офф за Лигу конференций. 1/2 финала
|3 : 2 ДВ
|18.05.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|1 : 2
|14.05.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|3 : 0
|17.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|2-й тур
|2 : 1
|09.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|1-й тур
|2 : 0
|18.05.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|1 : 1
|14.05.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|3 : 0
|10.05.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|1 : 0
