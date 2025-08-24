Дармштадт 98 - Герта 24 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 24-08-2025 13:30
Стадион: Мерк ам Бёлленфалльтор (Дармштадт, Германия), вместимость: 17810
24 Августа 2025 года в 14:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 3-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дармштадт 98 - Герта, которое состоится 24 Августа 2025 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Мерк ам Бёлленфалльтор (Дармштадт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Дармштадт 98
Дармштадт
Герта
Берлин
История личных встреч
|12.04.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|29-й тур
|1 : 1
|09.11.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|12-й тур
|3 : 1
|30.10.2018
|Кубок Германии
|2-й раунд
|0 : 2
|13.05.2017
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|0 : 2
|21.12.2016
|Германия - Бундеслига
|16-й тур
|2 : 0
|07.05.2016
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|1 : 2
|12.12.2015
|Германия - Бундеслига
|16-й тур
|0 : 4
|16.08.2025
|Кубок Германии
|1-й раунд
|1 : 2
|08.08.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|2-й тур
|0 : 1
|02.08.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|1-й тур
|4 : 1
|18.05.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|34-й тур
|3 : 1
|11.05.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|33-й тур
|2 : 1
|18.08.2025
|Кубок Германии
|1-й раунд
|0 : 0 3 : 5
|10.08.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|2-й тур
|0 : 0
|01.08.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|1-й тур
|2 : 1
|18.05.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|34-й тур
|1 : 1
|09.05.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|33-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Ганновер-96
|3
|9
| 2
Повышение
|Карлсруэ
|3
|7
| 3
Плей-офф за повышение
|Арминия
|2
|6
|4
|Дармштадт 98
|2
|6
|5
|Айнтрахт Б
|3
|6
|6
|Эльверсберг
|3
|6
|7
|Пройссен Мюнстер
|3
|4
|8
|Падерборн 07
|3
|4
|9
|Гройтер Фюрт
|2
|3
|10
|Шальке-04
|2
|3
|11
|Бохум
|2
|3
|12
|Кайзерслаутерн
|3
|3
|13
|Магдебург
|3
|3
|14
|Фортуна
|3
|3
|15
|Герта
|2
|1
| 16
Стыковая зона
|Динамо Др
|2
|0
| 17
Зона вылета
|Хольштайн
|2
|0
| 18
Зона вылета
|Нюрнберг
|3
|0