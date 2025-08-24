23:43 ()
Суббота 23 августа
Воскресенье 24 августа
Дармштадт 98 - Герта 24 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 24-08-2025 13:30
Стадион: Мерк ам Бёлленфалльтор (Дармштадт, Германия), вместимость: 17810
24 Августа 2025 года в 14:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 3-й тур
Дармштадт 98
Герта

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дармштадт 98 - Герта, которое состоится 24 Августа 2025 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Мерк ам Бёлленфалльтор (Дармштадт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Дармштадт 98
Дармштадт
Герта
Берлин
История личных встреч
12.04.2025 Германия — Вторая Бундеслига 29-й тур Герта1 : 1Дармштадт 98
09.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 12-й тур Дармштадт 983 : 1Герта
30.10.2018 Кубок Германии 2-й раунд Дармштадт 980 : 2Герта
13.05.2017 Германия - Бундеслига 33-й тур Дармштадт 980 : 2Герта
21.12.2016 Германия - Бундеслига 16-й тур Герта2 : 0Дармштадт 98
07.05.2016 Германия - Бундеслига 33-й тур Герта1 : 2Дармштадт 98
12.12.2015 Германия - Бундеслига 16-й тур Дармштадт 980 : 4Герта
16.08.2025 Кубок Германии 1-й раунд 1 : 2Дармштадт 98
08.08.2025 Германия — Вторая Бундеслига 2-й тур 0 : 1Дармштадт 98
02.08.2025 Германия — Вторая Бундеслига 1-й тур Дармштадт 984 : 1
18.05.2025 Германия — Вторая Бундеслига 34-й тур Дармштадт 983 : 1
11.05.2025 Германия — Вторая Бундеслига 33-й тур 2 : 1Дармштадт 98
18.08.2025 Кубок Германии 1-й раунд 0 : 0 3 : 5Герта
10.08.2025 Германия — Вторая Бундеслига 2-й тур Герта0 : 0
01.08.2025 Германия — Вторая Бундеслига 1-й тур 2 : 1Герта
18.05.2025 Германия — Вторая Бундеслига 34-й тур Герта1 : 1
09.05.2025 Германия — Вторая Бундеслига 33-й тур 2 : 0Герта
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Ганновер-9639
2
Повышение
Карлсруэ37
3
Плей-офф за повышение
Арминия26
4 Дармштадт 9826
5 Айнтрахт Б36
6 Эльверсберг36
7 Пройссен Мюнстер34
8 Падерборн 0734
9 Гройтер Фюрт23
10 Шальке-0423
11 Бохум23
12 Кайзерслаутерн33
13 Магдебург33
14 Фортуна33
15 Герта21
16
Стыковая зона
Динамо Др20
17
Зона вылета
Хольштайн20
18
Зона вылета
Нюрнберг30

