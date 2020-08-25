01:08 ()
Севилья - Хетафе 25 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 25-08-2025 21:30
Стадион: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания), вместимость: 48649
25 Августа 2025 года в 22:30 (+03:00). Испания — Примера, 2-й тур
Главный судья: Исидро Диас де Мера Эскудерос (Испания);
Севилья
Хетафе

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Севилья - Хетафе, которое состоится 25 Августа 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Севилья
Севилья
Хетафе
Хетафе
13 Норвегия вр Эрьян Нюланд
16 Испания зщ Хуанлу Санчес
32 Испания зщ Андрес Кастрин
4 Испания зщ Кике Салас
2 Испания зщ Хосе Анхель Кармона
18 Франция пз Люсьен Агуме
20 Швейцария пз Джибриль Соу
10 Бельгия пз Доди Лукебакио
5 Швейцария нп Рубен Варгас
21 Нигерия нп Чидера Эджуке
9 Нигерия нп Акор Адамс
13 Испания вр Давид Сория
31 Марокко зщ Исмаэль Бехуша
21 Испания зщ Хуан Иглесиас
2 Того зщ Джене
16 Испания зщ Диего Рико
26 Испания зщ Davinchi
6 Испания пз Марио Мартин
5 Испания пз Луис Милья
8 Уругвай пз Мауро Арамбарри
10 Нигерия пз Крисантус Уче
23 Испания нп Адриан Лисо
Главные тренеры
Аргентина Матиас Хесус Алмейда
Аргентина Матиас Хесус Алмейда
Испания Хосе Бордалас
История личных встреч
01.02.2025 Испания — Примера 22-й тур Хетафе0 : 0Севилья
14.09.2024 Испания — Примера 5-й тур Севилья1 : 0Хетафе
30.03.2024 Испания - Примера 30-й тур Хетафе0 : 1Севилья
16.01.2024 Кубок Испании 1/8 финала Хетафе1 : 3Севилья
16.12.2023 Испания - Примера 17-й тур Севилья0 : 3Хетафе
19.03.2023 Испания - Примера 26-й тур Хетафе2 : 0Севилья
08.01.2023 Испания - Примера 16-й тур Севилья2 : 1Хетафе
09.01.2022 Испания - Примера 20-й тур Севилья1 : 0Хетафе
23.08.2021 Испания - Примера 2-й тур Хетафе0 : 1Севилья
06.02.2021 Испания - Примера 22-й тур Севилья3 : 0Хетафе
17.08.2025 Испания — Примера 1-й тур 3 : 2Севилья
10.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 1 : 1Севилья
02.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 1 : 1Севилья
25.05.2025 Испания — Примера 38-й тур 4 : 2Севилья
18.05.2025 Испания — Примера 37-й тур Севилья0 : 2
17.08.2025 Испания — Примера 1-й тур 0 : 2Хетафе
09.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 2 : 1Хетафе
24.05.2025 Испания — Примера 38-й тур Хетафе1 : 2
18.05.2025 Испания — Примера 37-й тур 1 : 2Хетафе
15.05.2025 Испания — Примера 36-й тур Хетафе0 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Вильярреал26
2
Лига чемпионов
Барселона26
3
Лига чемпионов
Эспаньол24
4
Лига чемпионов
Бетис24
5
Лига Европы
Реал Мадрид13
6
Лига конференций
Райо Вальекано13
7 Хетафе13
8 Атлетик Б13
9 Алавес23
10 Осасуна23
11 Реал Сосьедад22
12 Эльче22
13 Сельта21
14 Мальорка21
15 Атлетико М21
16 Валенсия21
17 Севилья10
18
Зона вылета
Леванте20
19
Зона вылета
Овьедо10
20
Зона вылета
Жирона20

