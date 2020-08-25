Севилья - Хетафе 25 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 25-08-2025 21:30
Стадион: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания), вместимость: 48649
25 Августа 2025 года в 22:30 (+03:00). Испания — Примера, 2-й тур
Главный судья: Исидро Диас де Мера Эскудерос (Испания);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Севилья - Хетафе, которое состоится 25 Августа 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Севилья
Севилья
Хетафе
Хетафе
|13
|вр
|Эрьян Нюланд
|16
|зщ
|Хуанлу Санчес
|32
|зщ
|Андрес Кастрин
|4
|зщ
|Кике Салас
|2
|зщ
|Хосе Анхель Кармона
|18
|пз
|Люсьен Агуме
|20
|пз
|Джибриль Соу
|10
|пз
|Доди Лукебакио
|5
|нп
|Рубен Варгас
|21
|нп
|Чидера Эджуке
|9
|нп
|Акор Адамс
|13
|вр
|Давид Сория
|31
|зщ
|Исмаэль Бехуша
|21
|зщ
|Хуан Иглесиас
|2
|зщ
|Джене
|16
|зщ
|Диего Рико
|26
|зщ
|Davinchi
|6
|пз
|Марио Мартин
|5
|пз
|Луис Милья
|8
|пз
|Мауро Арамбарри
|10
|пз
|Крисантус Уче
|23
|нп
|Адриан Лисо
Главные тренеры
|Матиас Хесус Алмейда
|Матиас Хесус Алмейда
|Хосе Бордалас
История личных встреч
|01.02.2025
|Испания — Примера
|22-й тур
|0 : 0
|14.09.2024
|Испания — Примера
|5-й тур
|1 : 0
|30.03.2024
|Испания - Примера
|30-й тур
|0 : 1
|16.01.2024
|Кубок Испании
|1/8 финала
|1 : 3
|16.12.2023
|Испания - Примера
|17-й тур
|0 : 3
|19.03.2023
|Испания - Примера
|26-й тур
|2 : 0
|08.01.2023
|Испания - Примера
|16-й тур
|2 : 1
|09.01.2022
|Испания - Примера
|20-й тур
|1 : 0
|23.08.2021
|Испания - Примера
|2-й тур
|0 : 1
|06.02.2021
|Испания - Примера
|22-й тур
|3 : 0
|17.08.2025
|Испания — Примера
|1-й тур
|3 : 2
|10.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 1
|02.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 1
|25.05.2025
|Испания — Примера
|38-й тур
|4 : 2
|18.05.2025
|Испания — Примера
|37-й тур
|0 : 2
|17.08.2025
|Испания — Примера
|1-й тур
|0 : 2
|09.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 1
|24.05.2025
|Испания — Примера
|38-й тур
|1 : 2
|18.05.2025
|Испания — Примера
|37-й тур
|1 : 2
|15.05.2025
|Испания — Примера
|36-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Вильярреал
|2
|6
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|2
|6
| 3
Лига чемпионов
|Эспаньол
|2
|4
| 4
Лига чемпионов
|Бетис
|2
|4
| 5
Лига Европы
|Реал Мадрид
|1
|3
| 6
Лига конференций
|Райо Вальекано
|1
|3
|7
|Хетафе
|1
|3
|8
|Атлетик Б
|1
|3
|9
|Алавес
|2
|3
|10
|Осасуна
|2
|3
|11
|Реал Сосьедад
|2
|2
|12
|Эльче
|2
|2
|13
|Сельта
|2
|1
|14
|Мальорка
|2
|1
|15
|Атлетико М
|2
|1
|16
|Валенсия
|2
|1
|17
|Севилья
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Леванте
|2
|0
| 19
Зона вылета
|Овьедо
|1
|0
| 20
Зона вылета
|Жирона
|2
|0