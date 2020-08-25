Удинезе - Верона 25 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 25-08-2025 18:30
Стадион: Блюэнерджи (Удине, Италия), вместимость: 25952
25 Августа 2025 года в 19:30 (+03:00). Италия — Серия А, 1-й тур
Главный судья: Париде Тремолада (Италия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Удинезе - Верона, которое состоится 25 Августа 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Блюэнерджи (Удине, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Удинезе
Удине
Верона
Верона
|90
|вр
|Рэзван Сава
|16
|зщ
|Маттео Пальма
|31
|зщ
|Томас Кристенсен
|28
|зщ
|Умар Соле
|19
|зщ
|Кингсли Эхизибуэ
|11
|зщ
|Хассан Камара
|14
|пз
|Артюр Атта
|8
|пз
|Йеспер Карлстрём
|4
|пз
|Санди Ловрич
|9
|нп
|Кинан Дэвис
|17
|нп
|Икер Браво
|1
|вр
|Лоренцо Монтипо
|5
|зщ
|Унай Нуньес
|23
|зщ
|Энсо Эбосс
|3
|зщ
|Мартин Фресе
|2
|зщ
|Даниэль Ойегоке
|12
|зщ
|Домагой Брадарич
|8
|пз
|Суат Сердар
|24
|пз
|Антуан Бернед
|36
|пз
|Шейх Ньясс
|17
|нп
|Жиоване
|25
|нп
|Даниэль Москера
Главные тренеры
|Коста Руньяич
|Паоло Дзанетти
История личных встреч
|15.03.2025
|Италия — Серия А
|29-й тур
|0 : 1
|04.01.2025
|Италия — Серия А
|19-й тур
|0 : 0
|20.04.2024
|Италия - Серия А
|33-й тур
|1 : 0
|03.12.2023
|Италия - Серия А
|14-й тур
|3 : 3
|30.01.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 20-й тур
|1 : 1
|03.10.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 8-й тур
|1 : 2
|13.02.2022
|Италия - Серия А
|25-й тур
|4 : 0
|27.10.2021
|Италия - Серия А
|10-й тур
|1 : 1
|07.02.2021
|Италия - Серия А
|21-й тур
|2 : 0
|27.09.2020
|Италия - Серия А
|2-й тур
|1 : 0
|18.08.2025
|Кубок Италии
|1/32 финала
|2 : 0
|09.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 2
|09.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 1
|25.05.2025
|Италия — Серия А
|38-й тур
|2 : 3
|18.05.2025
|Италия — Серия А
|37-й тур
|2 : 0
|18.08.2025
|Кубок Италии
|1/32 финала
|1 : 1 2 : 4
|25.05.2025
|Италия — Серия А
|38-й тур
|1 : 2
|18.05.2025
|Италия — Серия А
|37-й тур
|1 : 1
|11.05.2025
|Италия — Серия А
|36-й тур
|1 : 1
|03.05.2025
|Италия — Серия А
|35-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|1
|3
| 2
Лига чемпионов
|Комо
|1
|3
| 3
Лига чемпионов
|Кремонезе
|1
|3
| 4
Лига чемпионов
|Рома
|1
|3
| 5
Лига Европы
|Кальяри
|1
|1
| 6
Лига конференций
|Фиорентина
|1
|1
|7
|Лечче
|1
|1
|8
|Дженоа
|1
|1
|9
|Пиза
|0
|0
|10
|Аталанта
|0
|0
|11
|Удинезе
|0
|0
|12
|Интер М
|0
|0
|13
|Торино
|0
|0
|14
|Верона
|0
|0
|15
|Ювентус
|0
|0
|16
|Парма
|0
|0
|17
|Милан
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Болонья
|1
|0
| 19
Зона вылета
|Сассуоло
|1
|0
| 20
Зона вылета
|Лацио
|1
|0