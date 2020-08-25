01:08 ()
Удинезе - Верона 25 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 25-08-2025 18:30
Стадион: Блюэнерджи (Удине, Италия), вместимость: 25952
25 Августа 2025 года в 19:30 (+03:00). Италия — Серия А, 1-й тур
Главный судья: Париде Тремолада (Италия);
Удинезе
Верона

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Удинезе - Верона, которое состоится 25 Августа 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Блюэнерджи (Удине, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Удинезе
Удине
Верона
Верона
90 Румыния вр Рэзван Сава
16 Германия зщ Маттео Пальма
31 Дания зщ Томас Кристенсен
28 Франция зщ Умар Соле
19 Нидерланды зщ Кингсли Эхизибуэ
11 Кот-д'Ивуар зщ Хассан Камара
14 Франция пз Артюр Атта
8 Швеция пз Йеспер Карлстрём
4 Словения пз Санди Ловрич
9 Англия нп Кинан Дэвис
17 Испания нп Икер Браво
1 Италия вр Лоренцо Монтипо
5 Испания зщ Унай Нуньес
23 Камерун зщ Энсо Эбосс
3 Дания зщ Мартин Фресе
2 Англия зщ Даниэль Ойегоке
12 Хорватия зщ Домагой Брадарич
8 Германия пз Суат Сердар
24 Франция пз Антуан Бернед
36 Сенегал пз Шейх Ньясс
17 Бразилия нп Жиоване
25 Колумбия нп Даниэль Москера
Главные тренеры
Германия Коста Руньяич
Италия Паоло Дзанетти
История личных встреч
15.03.2025 Италия — Серия А 29-й тур Удинезе0 : 1Верона
04.01.2025 Италия — Серия А 19-й тур Верона0 : 0Удинезе
20.04.2024 Италия - Серия А 33-й тур Верона1 : 0Удинезе
03.12.2023 Италия - Серия А 14-й тур Удинезе3 : 3Верона
30.01.2023 Италия - Серия А Серия А. 20-й тур Удинезе1 : 1Верона
03.10.2022 Италия - Серия А Серия А. 8-й тур Верона1 : 2Удинезе
13.02.2022 Италия - Серия А 25-й тур Верона4 : 0Удинезе
27.10.2021 Италия - Серия А 10-й тур Удинезе1 : 1Верона
07.02.2021 Италия - Серия А 21-й тур Удинезе2 : 0Верона
27.09.2020 Италия - Серия А 2-й тур Верона1 : 0Удинезе
18.08.2025 Кубок Италии 1/32 финала Удинезе2 : 0
09.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 1 : 2Удинезе
09.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 0 : 1Удинезе
25.05.2025 Италия — Серия А 38-й тур Удинезе2 : 3
18.05.2025 Италия — Серия А 37-й тур 2 : 0Удинезе
18.08.2025 Кубок Италии 1/32 финала 1 : 1 2 : 4Верона
25.05.2025 Италия — Серия А 38-й тур 1 : 2Верона
18.05.2025 Италия — Серия А 37-й тур Верона1 : 1
11.05.2025 Италия — Серия А 36-й тур Верона1 : 1
03.05.2025 Италия — Серия А 35-й тур 1 : 0Верона
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи13
2
Лига чемпионов
Комо13
3
Лига чемпионов
Кремонезе13
4
Лига чемпионов
Рома13
5
Лига Европы
Кальяри11
6
Лига конференций
Фиорентина11
7 Лечче11
8 Дженоа11
9 Пиза00
10 Аталанта00
11 Удинезе00
12 Интер М00
13 Торино00
14 Верона00
15 Ювентус00
16 Парма00
17 Милан10
18
Зона вылета
Болонья10
19
Зона вылета
Сассуоло10
20
Зона вылета
Лацио10

