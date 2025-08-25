01:09 ()
Урал - Волга Ул 25 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 25-08-2025 16:00
25 Августа 2025 года в 17:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 6-й тур
Урал
Волга Ул

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Урал - Волга Ул, которое состоится 25 Августа 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 6-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Урал
Екатеринбург
Волга Ул
Ульяновск
Главные тренеры
Беларусь Мирослав Юрьевич Ромащенко
Россия Михаил Владимирович Белов
История личных встреч
16.09.2020 Кубок России Группа 1 Волга Ул0 : 3Урал
05.09.2008 Россия - Первый дивизион - 2008 31-й тур Урал2 : 1Волга Ул
15.05.2008 Россия - Первый дивизион - 2008 11-й тур Волга Ул1 : 0Урал
22.08.2025 Россия — МФЛ 20-й тур 0 : 3Урал
18.08.2025 Россия — Лига PARI 5-й тур 1 : 0Урал
15.08.2025 Россия — МФЛ 19-й тур Урал1 : 6
10.08.2025 Россия — Лига PARI 4-й тур 0 : 2Урал
09.08.2025 Россия — МФЛ 18-й тур 2 : 0Урал
17.08.2025 Россия — Лига PARI 5-й тур Волга Ул1 : 0
09.08.2025 Россия — Лига PARI 4-й тур 1 : 0Волга Ул
02.08.2025 Россия — Лига PARI 3-й тур 1 : 1Волга Ул
26.07.2025 Россия — Лига PARI 2-й тур Волга Ул1 : 2
19.07.2025 Россия — Лига PARI 1-й тур Волга Ул1 : 2
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура Первой лиги: «Урал» — «Волга». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Факел618
2
Повышение
КАМАЗ613
3
Плей-офф за повышение
Спартак Кс613
4
Плей-офф за повышение
Урал512
5 Челябинск612
6 Арсенал Т610
7 Ротор58
8 СКА-Хабаровск68
9 Чайка66
10 Нефтехимик66
11 Уфа65
12 Енисей65
13 Шинник65
14 Волга Ул54
15 Торпедо М54
16
Зона вылета
Родина64
17
Зона вылета
Сокол64
18
Зона вылета
Черноморец62

