Урал - Волга Ул 25 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 25-08-2025 16:00
25 Августа 2025 года в 17:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 6-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Урал - Волга Ул, которое состоится 25 Августа 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 6-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Урал
Екатеринбург
Волга Ул
Ульяновск
Главные тренеры
|Мирослав Юрьевич Ромащенко
|Михаил Владимирович Белов
История личных встреч
|16.09.2020
|Кубок России
|Группа 1
|0 : 3
|05.09.2008
|Россия - Первый дивизион - 2008
|31-й тур
|2 : 1
|15.05.2008
|Россия - Первый дивизион - 2008
|11-й тур
|1 : 0
|22.08.2025
|Россия — МФЛ
|20-й тур
|0 : 3
|18.08.2025
|Россия — Лига PARI
|5-й тур
|1 : 0
|15.08.2025
|Россия — МФЛ
|19-й тур
|1 : 6
|10.08.2025
|Россия — Лига PARI
|4-й тур
|0 : 2
|09.08.2025
|Россия — МФЛ
|18-й тур
|2 : 0
|17.08.2025
|Россия — Лига PARI
|5-й тур
|1 : 0
|09.08.2025
|Россия — Лига PARI
|4-й тур
|1 : 0
|02.08.2025
|Россия — Лига PARI
|3-й тур
|1 : 1
|26.07.2025
|Россия — Лига PARI
|2-й тур
|1 : 2
|19.07.2025
|Россия — Лига PARI
|1-й тур
|1 : 2
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура Первой лиги: «Урал» — «Волга». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Факел
|6
|18
| 2
Повышение
|КАМАЗ
|6
|13
| 3
Плей-офф за повышение
|Спартак Кс
|6
|13
| 4
Плей-офф за повышение
|Урал
|5
|12
|5
|Челябинск
|6
|12
|6
|Арсенал Т
|6
|10
|7
|Ротор
|5
|8
|8
|СКА-Хабаровск
|6
|8
|9
|Чайка
|6
|6
|10
|Нефтехимик
|6
|6
|11
|Уфа
|6
|5
|12
|Енисей
|6
|5
|13
|Шинник
|6
|5
|14
|Волга Ул
|5
|4
|15
|Торпедо М
|5
|4
| 16
Зона вылета
|Родина
|6
|4
| 17
Зона вылета
|Сокол
|6
|4
| 18
Зона вылета
|Черноморец
|6
|2