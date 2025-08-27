04:58 ()
Карабах - Ференцварош 27 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 27-08-2025 18:45
Стадион: Тофик Бахрамов (Баку, Азербайджан), вместимость: 31850
27 Августа 2025 года в 19:45 (+03:00). Лига чемпионов, Раунд плей-офф. 2-й матч
Карабах
Ференцварош

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Карабах - Ференцварош, которое состоится 27 Августа 2025 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Раунд плей-офф. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Тофик Бахрамов (Баку, Азербайджан). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Карабах
Агдам, Азербайджан
Ференцварош
Будапешт, Венгрия
Главные тренеры
АзербайджанГурбан Гурбанов
ИрландияРобби Кин
История личных встреч
19.08.2025Лига чемпионовРаунд плей-офф. 1-й матчФеренцварош1 : 3Карабах
09.08.2022Лига чемпионов3-й квалификационный раунд. 2-й матчФеренцварош1 : 3Карабах
03.08.2022Лига чемпионов3-й квалификационный раунд. 1-й матчКарабах1 : 1Ференцварош
22.08.2025Азербайджан — Премьер-лига2-й турКарабах0 : 1
19.08.2025Лига чемпионовРаунд плей-офф. 1-й матчФеренцварош1 : 3Карабах
12.08.2025Лига чемпионов3-й квалификационный раунд. 2-й матчКарабах5 : 1
05.08.2025Лига чемпионов3-й квалификационный раунд. 1-й матч0 : 1Карабах
30.07.2025Лига чемпионов2-й квалификационный раунд. 2-й матчКарабах1 : 0
19.08.2025Лига чемпионовРаунд плей-офф. 1-й матчФеренцварош1 : 3Карабах
16.08.2025Венгрия — OTP Банк Лига4-й турФеренцварош1 : 2
12.08.2025Лига чемпионов3-й квалификационный раунд. 2-й матчФеренцварош3 : 0
09.08.2025Венгрия — OTP Банк Лига3-й тур1 : 4Ференцварош
06.08.2025Лига чемпионов3-й квалификационный раунд. 1-й матч0 : 0Ференцварош
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
Команда12
КуПС
Милсами
1 : 0 0 : 0
Иберия 1999
Мальмё
1 : 3 3 : 1
Ноа
Будучность
1 : 0 2 : 2
Левадия
РФШ
0 : 1 1 : 0
Олимпия Л
Кайрат
1 : 1 2 : 0
ТНС
Шкендия
0 : 0 2 : 1 ДВ
Викингур Г
Линкольн
2 : 3 1 : 0
Команда12
Дрита
Дифферданж
1 : 0 2 : 3
Виртус
Зриньски
0 : 2 2 : 1
Эгнатия
Брейдаблик
1 : 0 5 : 0
Жальгирис
Хамрун Спартанс
2 : 0 2 : 0 11 : 10
Лудогорец
Динамо Мн
1 : 0 2 : 2 ДВ
ФКСБ
Интер Клуб Эскальдес
3 : 1 2 : 1
Шелбурн
Линфилд
1 : 0 1 : 1
2-й квалификационный раунд
Команда12
КуПС
Кайрат
2 : 0 3 : 0
Ноа
Ференцварош
1 : 2 4 : 3
Линкольн
Црвена Звезда
0 : 1 5 : 1
Копенгаген
Дрита
2 : 0 0 : 1
Виктория Пльзень
Серветт
0 : 1 1 : 3
Пафос
Маккаби Т-А
1 : 1 0 : 1
Хамрун Спартанс
Динамо К
0 : 3 3 : 0
РФШ
Мальмё
1 : 4 1 : 0
Команда12
Шкендия
ФКСБ
1 : 0 1 : 2
Слован Бр
Зриньски
4 : 0 2 : 2
Лех П
Брейдаблик
7 : 1 0 : 1
Риека
Лудогорец
0 : 0 3 : 1 ДВ
Рейнджерс
Панатинаикос
2 : 0 1 : 1
Бранн
Ред Булл Зальцбург
1 : 4 1 : 1
Шелбурн
Карабах
0 : 3 1 : 0
3-й квалификационный раунд
Команда12
Мальмё
Копенгаген
0 : 0 5 : 0
Динамо К
Пафос
0 : 1 2 : 0
Шкендия
Карабах
0 : 1 5 : 1
Рейнджерс
Виктория Пльзень
3 : 0 2 : 1
Кайрат
Слован Бр
1 : 0 1 : 0 3 : 4
Команда12
Ред Булл Зальцбург
Брюгге
0 : 1 3 : 2
Лудогорец
Ференцварош
0 : 0 3 : 0
Лех П
Црвена Звезда
1 : 3 1 : 1
Фейеноорд
Фенербахче
2 : 1 5 : 2
Ницца
Бенфика
0 : 2 2 : 0
Раунд плей-офф
Команда12
Рейнджерс
Брюгге
1 : 3 27.08
Црвена Звезда
Пафос
1 : 2 26.08
Ференцварош
Карабах
1 : 3 27.08
Фенербахче
Бенфика
0 : 0 27.08
Команда12
Селтик
Кайрат
0 : 0 0 : 0 3 : 2
Будё-Глимт
Штурм
5 : 0 26.08
Базель
Копенгаген
1 : 1 27.08

