23:42 ()
Свернуть список

КуПС - Мидтьюлланн 28 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 28-08-2025 17:00
Стадион: Вяре Арена (Куопио, Финляндия), вместимость: 7890
28 Августа 2025 года в 18:00 (+03:00). Лига Европы, Раунд плей-офф. 2-й матч
Главный судья: Симоне Содза (Италия);
КуПС
Мидтьюлланн

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между КуПС - Мидтьюлланн, которое состоится 28 Августа 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Раунд плей-офф. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Вяре Арена (Куопио, Финляндия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
КуПС
Куопио, Финляндия
Мидтьюлланн
Хернинг, Дания
1 Австрия вр Йоханнес Крайдль
6 Финляндия зщ Саку Саволайнен
15 Кот-д'Ивуар зщ Ибраим Сиссе
33 Финляндия зщ Taneli Haemaelaeinen
24 Гана зщ Боб Нии Арма
14 Финляндия пз Самуэль Пасанен
10 Финляндия пз Дони Арифи
13 Финляндия пз Яакко Оксанен
34 Финляндия пз Отто Руоппи
8 Финляндия пз Петтери Пеннанен
11 Финляндия нп Агон Садику
16 Исландия вр Элиас Рабн Олафссон
43 Швейцария зщ Кевин Мбабу
6 Хорватия зщ Мартин Эрлич
22 Дания зщ Мадс Бек Сёренсен
29 Бразилия зщ Паулиньо
11 Чили пз Дарио Осорио
19 Колумбия пз Педро Браво
80 Португалия пз Даниэл Силва
58 Турция пз Араль Шимшир
21 Эквадор пз Дениль Кастильо
7 Гвинея-Бисау нп Франкулину Джу
Главные тренеры
Финляндия Яркко Висс
Дания Томас Томасберг
История личных встреч
21.08.2025 Лига Европы Раунд плей-офф. 1-й матч Мидтьюлланн4 : 0КуПС
24.08.2025 Финляндия — Вейккауслиига Вейккауслиига. 1-й тур 1 : 3КуПС
21.08.2025 Лига Европы Раунд плей-офф. 1-й матч Мидтьюлланн4 : 0КуПС
17.08.2025 Финляндия — Вейккауслиига Вейккауслиига. 1-й тур КуПС2 : 1
14.08.2025 Лига Европы 3-й квалификационный раунд. 2-й матч КуПС1 : 0
09.08.2025 Финляндия — Вейккауслиига Вейккауслиига. 1-й тур 0 : 2КуПС
24.08.2025 Дания — Суперлига 6-й тур Мидтьюлланн4 : 2
21.08.2025 Лига Европы Раунд плей-офф. 1-й матч Мидтьюлланн4 : 0КуПС
17.08.2025 Дания — Суперлига 5-й тур 0 : 2Мидтьюлланн
14.08.2025 Лига Европы 3-й квалификационный раунд. 2-й матч Мидтьюлланн2 : 0
10.08.2025 Дания — Суперлига 4-й тур Мидтьюлланн3 : 3
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
Команда12
Сабах
Целе
2 : 3 3 : 3 ДВ
АЕК Ларнака
Партизан
1 : 0 2 : 1 5 : 6
Шериф
Приштина
4 : 0 2 : 1
Пакш
ЧФР Клуж
0 : 0 3 : 0
Команда12
Левски
Хапоэль Б-Ш
0 : 0 1 : 1 1 : 3
Шахтёр
Ильвес
6 : 0 0 : 0
Спартак Тр
Хеккен
0 : 1 2 : 2
Легия
Актобе
1 : 0 0 : 1
2-й квалификационный раунд
Команда12
Шериф
Утрехт
1 : 3 4 : 1
Баник Острава
Легия
2 : 2 2 : 1
Мидтьюлланн
Хайберниан
1 : 1 1 : 2 ДВ
Левски
Брага
0 : 0 1 : 0 ДВ
Команда12
Бешикташ
Шахтёр
2 : 4 2 : 0
Андерлехт
Хеккен
1 : 0 2 : 1 4 : 2
Целе
АЕК Ларнака
1 : 1 2 : 1
Лугано
ЧФР Клуж
0 : 0 1 : 0 ДВ
3-й квалификационный раунд
Команда12
Хамрун Спартанс
Маккаби Т-А
1 : 2 3 : 1
РФШ
КуПС
1 : 2 1 : 0
Риека
Шелбурн
1 : 2 1 : 3
Линкольн
Ноа
1 : 1 0 : 0 5 : 6
Фредрикстад
Мидтьюлланн
1 : 3 2 : 0
ЧФР Клуж
Брага
1 : 2 2 : 0
АЕК Ларнака
Легия
4 : 1 2 : 1
Команда12
Хеккен
Бранн
0 : 2 0 : 1
ПАОК
Вольфсберг
0 : 0 0 : 1 ДВ
Панатинаикос
Шахтёр
0 : 0 0 : 0 3 : 4
Зриньски
Брейдаблик
1 : 1 1 : 2
Серветт
Утрехт
1 : 3 2 : 1
ФКСБ
Дрита
3 : 2 1 : 3
Раунд плей-офф
Команда12
Мидтьюлланн
КуПС
4 : 0 28.08
Бранн
АЕК Ларнака
2 : 1 0 : 4
Мальмё
Сигма Оломоуц
3 : 0 28.08
Зриньски
Утрехт
0 : 2 28.08
Шкендия
Лудогорец
2 : 1 28.08
Панатинаикос
Самсунспор
2 : 1 28.08
Команда12
Маккаби Т-А
Динамо К
3 : 1 28.08
Слован Бр
Янг Бойз
0 : 1 28.08
Лех П
Генк
1 : 5 28.08
Абердин
ФКСБ
2 : 2 28.08
Риека
ПАОК
1 : 0 28.08
Линкольн
Брага
0 : 4 28.08

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close