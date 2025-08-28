ФКСБ - Абердин 28 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 28-08-2025 20:30
Стадион: Арена Националэ (Бухарест, Румыния), вместимость: 55611
28 Августа 2025 года в 21:30 (+03:00). Лига Европы, Раунд плей-офф. 2-й матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ФКСБ - Абердин, которое состоится 28 Августа 2025 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Раунд плей-офф. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Арена Националэ (Бухарест, Румыния).
Составы команд
ФКСБ
Бухарест, Румыния
Абердин
Абердин, Шотландия
Главные тренеры
|Элиас Хараламбус
|Йимми Телин
История личных встреч
|21.08.2025
|Лига Европы
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|2 : 2
|24.08.2025
|Румыния — Лига 1
|7-й тур
|0 : 2
|21.08.2025
|Лига Европы
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|2 : 2
|17.08.2025
|Румыния — Лига 1
|6-й тур
|2 : 2
|14.08.2025
|Лига Европы
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 3
|10.08.2025
|Румыния — Лига 1
|5-й тур
|0 : 1
|21.08.2025
|Лига Европы
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|2 : 2
|16.08.2025
|Шотландия — Кубок лиги
|1/8 финала
|0 : 3
|10.08.2025
|Шотландия — Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 2
|04.08.2025
|Шотландия — Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 0
|24.05.2025
|Кубок Шотландии
|Финал
|1 : 1 4 : 3
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
|Команда
|1
|2
| Сабах
Целе
|2 : 3
|3 : 3 ДВ
| АЕК Ларнака
Партизан
|1 : 0
|2 : 1 5 : 6
| Шериф
Приштина
|4 : 0
|2 : 1
| Пакш
ЧФР Клуж
|0 : 0
|3 : 0
|Команда
|1
|2
| Левски
Хапоэль Б-Ш
|0 : 0
|1 : 1 1 : 3
| Шахтёр
Ильвес
|6 : 0
|0 : 0
| Спартак Тр
Хеккен
|0 : 1
|2 : 2
| Легия
Актобе
|1 : 0
|0 : 1
2-й квалификационный раунд
|Команда
|1
|2
| Шериф
Утрехт
|1 : 3
|4 : 1
| Баник Острава
Легия
|2 : 2
|2 : 1
| Мидтьюлланн
Хайберниан
|1 : 1
|1 : 2 ДВ
| Левски
Брага
|0 : 0
|1 : 0 ДВ
|Команда
|1
|2
| Бешикташ
Шахтёр
|2 : 4
|2 : 0
| Андерлехт
Хеккен
|1 : 0
|2 : 1 4 : 2
| Целе
АЕК Ларнака
|1 : 1
|2 : 1
| Лугано
ЧФР Клуж
|0 : 0
|1 : 0 ДВ
3-й квалификационный раунд
|Команда
|1
|2
| Хамрун Спартанс
Маккаби Т-А
|1 : 2
|3 : 1
| РФШ
КуПС
|1 : 2
|1 : 0
| Риека
Шелбурн
|1 : 2
|1 : 3
| Линкольн
Ноа
|1 : 1
|0 : 0 5 : 6
| Фредрикстад
Мидтьюлланн
|1 : 3
|2 : 0
| ЧФР Клуж
Брага
|1 : 2
|2 : 0
| АЕК Ларнака
Легия
|4 : 1
|2 : 1
|Команда
|1
|2
| Хеккен
Бранн
|0 : 2
|0 : 1
| ПАОК
Вольфсберг
|0 : 0
|0 : 1 ДВ
| Панатинаикос
Шахтёр
|0 : 0
|0 : 0 3 : 4
| Зриньски
Брейдаблик
|1 : 1
|1 : 2
| Серветт
Утрехт
|1 : 3
|2 : 1
| ФКСБ
Дрита
|3 : 2
|1 : 3
Раунд плей-офф
|Команда
|1
|2
| Мидтьюлланн
КуПС
|4 : 0
|28.08
| Бранн
АЕК Ларнака
|2 : 1
|0 : 4
| Мальмё
Сигма Оломоуц
|3 : 0
|28.08
| Зриньски
Утрехт
|0 : 2
|28.08
| Шкендия
Лудогорец
|2 : 1
|28.08
| Панатинаикос
Самсунспор
|2 : 1
|28.08
|Команда
|1
|2
| Маккаби Т-А
Динамо К
|3 : 1
|28.08
| Слован Бр
Янг Бойз
|0 : 1
|28.08
| Лех П
Генк
|1 : 5
|28.08
| Абердин
ФКСБ
|2 : 2
|28.08
| Риека
ПАОК
|1 : 0
|28.08
| Линкольн
Брага
|0 : 4
|28.08