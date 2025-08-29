Ланс - Брест 29 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 29-08-2025 20:45
Стадион: Боллар-Делелис (Ланс, Франция), вместимость: 41233
29 Августа 2025 года в 21:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 3-й тур
Главный судья: Абделатиф Херраджи (Франция);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ланс - Брест, которое состоится 29 Августа 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Боллар-Делелис (Ланс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ланс
Ланс
Брест
Брест
|40
|вр
|Робин Риссер
|24
|зщ
|Жонатан Гради
|20
|зщ
|Маланг Сарр
|14
|зщ
|Матьё Юдоль
|2
|пз
|Рубен Агилар
|28
|пз
|Адриен Томассон
|8
|пз
|Мамаду Сангаре
|3
|пз
|Дейвер Мачадо
|10
|нп
|Флорьян Товен
|38
|нп
|Райан Фофана
|22
|нп
|Уэсли Саид
|1
|вр
|Радослав Маецки
|77
|зщ
|Кенни Лала
|26
|зщ
|Жюльен Ле Кардиналь
|5
|зщ
|Брендан Шардонне
|2
|зщ
|Брэдли Локо
|8
|пз
|Юго Маньетти
|13
|пз
|Жорис Шотар
|23
|пз
|Камори Думбия
|10
|нп
|Ромен дель Кастильо
|17
|нп
|Мама Бальде
|19
|нп
|Людовик Ажорк
Главные тренеры
|Пьер Саж
|Эрик Руа
История личных встреч
|20.04.2025
|Франция — Лига 1
|30-й тур
|1 : 3
|25.08.2024
|Франция — Лига 1
|2-й тур
|2 : 0
|09.03.2024
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|1 : 0
|13.08.2023
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|3 : 2
|05.02.2023
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|1 : 1
|22.01.2023
|Кубок Франции
|1/16 финала
|1 : 3
|07.08.2022
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|3 : 2
|05.03.2022
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|0 : 1
|21.11.2021
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|4 : 0
|18.04.2021
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|1 : 1
|24.08.2025
|Франция — Лига 1
|2-й тур
|1 : 2
|16.08.2025
|Франция — Лига 1
|1-й тур
|0 : 1
|09.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 1
|02.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 2
|17.05.2025
|Франция — Лига 1
|34-й тур
|4 : 0
|24.08.2025
|Франция — Лига 1
|2-й тур
|2 : 0
|17.08.2025
|Франция — Лига 1
|1-й тур
|3 : 3
|03.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 2
|17.05.2025
|Франция — Лига 1
|34-й тур
|6 : 0
|10.05.2025
|Франция — Лига 1
|33-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Лион
|2
|6
| 2
Лига чемпионов
|Тулуза
|2
|6
| 3
Лига чемпионов
|ПСЖ
|2
|6
| 4
Лига чемпионов
|Страсбург
|2
|6
| 5
Лига Европы
|Лилль
|2
|4
| 6
Лига конференций
|Лорьян
|2
|3
|7
|Марсель
|2
|3
|8
|Монако
|2
|3
|9
|Ницца
|2
|3
|10
|Ланс
|2
|3
|11
|Анже
|2
|3
|12
|Осер
|2
|3
|13
|Ренн
|2
|3
|14
|Брест
|2
|1
|15
|Нант
|2
|0
| 16
Стыковая зона
|Гавр
|2
|0
| 17
Зона вылета
|Париж
|2
|0
| 18
Зона вылета
|Метц
|2
|0