Ланс - Брест 29 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 29-08-2025 20:45
Стадион: Боллар-Делелис (Ланс, Франция), вместимость: 41233
29 Августа 2025 года в 21:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 3-й тур
Главный судья: Абделатиф Херраджи (Франция);
Ланс
Брест

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ланс - Брест, которое состоится 29 Августа 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Боллар-Делелис (Ланс, Франция).

Составы команд
Ланс
Ланс
Брест
Брест
40 Франция вр Робин Риссер
24 Франция зщ Жонатан Гради
20 Франция зщ Маланг Сарр
14 Франция зщ Матьё Юдоль
2 Франция пз Рубен Агилар
28 Франция пз Адриен Томассон
8 Мали пз Мамаду Сангаре
3 Колумбия пз Дейвер Мачадо
10 Франция нп Флорьян Товен
38 Франция нп Райан Фофана
22 Франция нп Уэсли Саид
1 Польша вр Радослав Маецки
77 Франция зщ Кенни Лала
26 Франция зщ Жюльен Ле Кардиналь
5 Франция зщ Брендан Шардонне
2 Франция зщ Брэдли Локо
8 Франция пз Юго Маньетти
13 Франция пз Жорис Шотар
23 Мали пз Камори Думбия
10 Франция нп Ромен дель Кастильо
17 Гвинея-Бисау нп Мама Бальде
19 Франция нп Людовик Ажорк
Главные тренеры
Франция Пьер Саж
Франция Эрик Руа
История личных встреч
20.04.2025 Франция — Лига 1 30-й тур Брест1 : 3Ланс
25.08.2024 Франция — Лига 1 2-й тур Ланс2 : 0Брест
09.03.2024 Франция - Лига 1 25-й тур Ланс1 : 0Брест
13.08.2023 Франция - Лига 1 1-й тур Брест3 : 2Ланс
05.02.2023 Франция - Лига 1 22-й тур Брест1 : 1Ланс
22.01.2023 Кубок Франции 1/16 финала Брест1 : 3Ланс
07.08.2022 Франция - Лига 1 1-й тур Ланс3 : 2Брест
05.03.2022 Франция - Лига 1 27-й тур Ланс0 : 1Брест
21.11.2021 Франция - Лига 1 14-й тур Брест4 : 0Ланс
18.04.2021 Франция - Лига 1 33-й тур Брест1 : 1Ланс
24.08.2025 Франция — Лига 1 2-й тур 1 : 2Ланс
16.08.2025 Франция — Лига 1 1-й тур Ланс0 : 1
09.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Ланс2 : 1
02.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Ланс0 : 2
17.05.2025 Франция — Лига 1 34-й тур Ланс4 : 0
24.08.2025 Франция — Лига 1 2-й тур 2 : 0Брест
17.08.2025 Франция — Лига 1 1-й тур Брест3 : 3
03.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 1 : 2Брест
17.05.2025 Франция — Лига 1 34-й тур 6 : 0Брест
10.05.2025 Франция — Лига 1 33-й тур Брест2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Лион26
2
Лига чемпионов
Тулуза26
3
Лига чемпионов
ПСЖ26
4
Лига чемпионов
Страсбург26
5
Лига Европы
Лилль24
6
Лига конференций
Лорьян23
7 Марсель23
8 Монако23
9 Ницца23
10 Ланс23
11 Анже23
12 Осер23
13 Ренн23
14 Брест21
15 Нант20
16
Стыковая зона
Гавр20
17
Зона вылета
Париж20
18
Зона вылета
Метц20

