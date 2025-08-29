02:07 ()
Свернуть список

Родина - Торпедо М 29 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 29-08-2025 17:00
29 Августа 2025 года в 18:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 7-й тур
Родина
Торпедо М

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Родина - Торпедо М, которое состоится 29 Августа 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 7-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Родина
Москва
Торпедо М
Москва
Главные тренеры
Словения Зоран Желькович
Беларусь Павел Васильевич Кирильчик (и.о.)
История личных встреч
22.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 25-й тур Торпедо М0 : 0Родина
27.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 16-й тур Родина1 : 1Торпедо М
20.11.2023 Россия — Мелбет Первая лига 19-й тур Торпедо М1 : 1Родина
04.09.2023 Россия — Мелбет Первая лига 8-й тур Родина2 : 0Торпедо М
23.08.2025 Россия — Лига PARI 6-й тур 1 : 1Родина
16.08.2025 Россия — Лига PARI 5-й тур 0 : 0Родина
09.08.2025 Россия — Лига PARI 4-й тур Родина1 : 1
02.08.2025 Россия — Лига PARI 3-й тур 2 : 1Родина
27.07.2025 Россия — Лига PARI 2-й тур Родина1 : 3
25.08.2025 Россия — Лига PARI 6-й тур 3 : 0Торпедо М
18.08.2025 Россия — Лига PARI 5-й тур Торпедо М1 : 0
11.08.2025 Россия — Лига PARI 4-й тур Торпедо М0 : 1
03.08.2025 Россия — Лига PARI 3-й тур 1 : 0Торпедо М
27.07.2025 Россия — Лига PARI 2-й тур 0 : 0Торпедо М
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча седьмого тура Первой лиги: «Родина» — «Торпедо». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Факел618
2
Повышение
Урал615
3
Плей-офф за повышение
КАМАЗ613
4
Плей-офф за повышение
Спартак Кс613
5 Челябинск612
6 Ротор611
7 Арсенал Т610
8 СКА-Хабаровск68
9 Чайка66
10 Нефтехимик66
11 Уфа65
12 Енисей65
13 Шинник65
14 Торпедо М64
15 Волга Ул64
16
Зона вылета
Родина64
17
Зона вылета
Сокол64
18
Зона вылета
Черноморец62

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close