Родина - Торпедо М 29 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 29-08-2025 17:00
29 Августа 2025 года в 18:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 7-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Родина - Торпедо М, которое состоится 29 Августа 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 7-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Родина
Москва
Торпедо М
Москва
Главные тренеры
|Зоран Желькович
|Павел Васильевич Кирильчик (и.о.)
История личных встреч
|22.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|25-й тур
|0 : 0
|27.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|16-й тур
|1 : 1
|20.11.2023
|Россия — Мелбет Первая лига
|19-й тур
|1 : 1
|04.09.2023
|Россия — Мелбет Первая лига
|8-й тур
|2 : 0
|23.08.2025
|Россия — Лига PARI
|6-й тур
|1 : 1
|16.08.2025
|Россия — Лига PARI
|5-й тур
|0 : 0
|09.08.2025
|Россия — Лига PARI
|4-й тур
|1 : 1
|02.08.2025
|Россия — Лига PARI
|3-й тур
|2 : 1
|27.07.2025
|Россия — Лига PARI
|2-й тур
|1 : 3
|25.08.2025
|Россия — Лига PARI
|6-й тур
|3 : 0
|18.08.2025
|Россия — Лига PARI
|5-й тур
|1 : 0
|11.08.2025
|Россия — Лига PARI
|4-й тур
|0 : 1
|03.08.2025
|Россия — Лига PARI
|3-й тур
|1 : 0
|27.07.2025
|Россия — Лига PARI
|2-й тур
|0 : 0
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча седьмого тура Первой лиги: «Родина» — «Торпедо». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Факел
|6
|18
| 2
Повышение
|Урал
|6
|15
| 3
Плей-офф за повышение
|КАМАЗ
|6
|13
| 4
Плей-офф за повышение
|Спартак Кс
|6
|13
|5
|Челябинск
|6
|12
|6
|Ротор
|6
|11
|7
|Арсенал Т
|6
|10
|8
|СКА-Хабаровск
|6
|8
|9
|Чайка
|6
|6
|10
|Нефтехимик
|6
|6
|11
|Уфа
|6
|5
|12
|Енисей
|6
|5
|13
|Шинник
|6
|5
|14
|Торпедо М
|6
|4
|15
|Волга Ул
|6
|4
| 16
Зона вылета
|Родина
|6
|4
| 17
Зона вылета
|Сокол
|6
|4
| 18
Зона вылета
|Черноморец
|6
|2