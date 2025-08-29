Жил Висенте - Морейренсе 29 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 29-08-2025 21:15
Стадион: Сидаде-ди-Барселуш (Барселуш, Португалия), вместимость: 12046
29 Августа 2025 года в 22:15 (+03:00). Португалия — Примейра, 4-й тур
Главный судья: Антониу Нобре (Португалия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жил Висенте - Морейренсе, которое состоится 29 Августа 2025 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Сидаде-ди-Барселуш (Барселуш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Жил Висенте
Барселуш
Морейренсе
Морейра-де-Конегуш
История личных встреч
|06.04.2025
|Португалия — Примейра
|28-й тур
|0 : 1
|12.01.2025
|Кубок Португалии
|1/8 финала
|1 : 0
|08.11.2024
|Португалия — Примейра
|11-й тур
|3 : 2
|20.04.2024
|Португалия — Примейра
|30-й тур
|0 : 1
|11.12.2023
|Португалия — Примейра
|13-й тур
|1 : 1
|08.04.2022
|Португалия - Примейра
|29-й тур
|1 : 2
|26.11.2021
|Португалия - Примейра
|12-й тур
|2 : 2
|11.04.2021
|Португалия - Примейра
|26-й тур
|1 : 2
|05.12.2020
|Португалия - Примейра
|9-й тур
|1 : 1
|02.02.2020
|Португалия - Примейра
|19-й тур
|1 : 5
|24.08.2025
|Португалия — Примейра
|3-й тур
|0 : 0
|18.08.2025
|Португалия — Примейра
|2-й тур
|0 : 2
|09.08.2025
|Португалия — Примейра
|1-й тур
|0 : 2
|16.05.2025
|Португалия — Примейра
|34-й тур
|1 : 1
|10.05.2025
|Португалия — Примейра
|33-й тур
|1 : 1
|23.08.2025
|Португалия — Примейра
|3-й тур
|2 : 0
|17.08.2025
|Португалия — Примейра
|2-й тур
|0 : 1
|10.08.2025
|Португалия — Примейра
|1-й тур
|2 : 1
|17.05.2025
|Португалия — Примейра
|34-й тур
|0 : 3
|11.05.2025
|Португалия — Примейра
|33-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|3
|9
| 2
Лига чемпионов
|Порту
|3
|9
| 3
Лига Европы
|Морейренсе
|3
|9
| 4
Лига конференций
|Брага
|3
|7
|5
|Фамаликан
|3
|7
|6
|Бенфика
|2
|6
|7
|Жил Висенте
|3
|4
|8
|Арока
|3
|4
|9
|Витория Гимарайнш
|3
|3
|10
|Каза Пия
|3
|3
|11
|Риу Аве
|2
|2
|12
|Эштрела
|3
|2
|13
|Эшторил
|2
|1
|14
|АВС
|3
|1
|15
|Алверка
|3
|1
| 16
Стыковая зона
|Насьонал
|3
|1
| 17
Зона вылета
|Санта-Клара
|2
|0
| 18
Зона вылета
|Тондела
|3
|0