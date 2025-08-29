02:08 ()
Жил Висенте - Морейренсе 29 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 29-08-2025 21:15
Стадион: Сидаде-ди-Барселуш (Барселуш, Португалия), вместимость: 12046
29 Августа 2025 года в 22:15 (+03:00). Португалия — Примейра, 4-й тур
Главный судья: Антониу Нобре (Португалия);
Жил Висенте
Морейренсе

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жил Висенте - Морейренсе, которое состоится 29 Августа 2025 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Сидаде-ди-Барселуш (Барселуш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Жил Висенте
Барселуш
Морейренсе
Морейра-де-Конегуш
История личных встреч
06.04.2025 Португалия — Примейра 28-й тур Жил Висенте0 : 1Морейренсе
12.01.2025 Кубок Португалии 1/8 финала Жил Висенте1 : 0Морейренсе
08.11.2024 Португалия — Примейра 11-й тур Морейренсе3 : 2Жил Висенте
20.04.2024 Португалия — Примейра 30-й тур Морейренсе0 : 1Жил Висенте
11.12.2023 Португалия — Примейра 13-й тур Жил Висенте1 : 1Морейренсе
08.04.2022 Португалия - Примейра 29-й тур Жил Висенте1 : 2Морейренсе
26.11.2021 Португалия - Примейра 12-й тур Морейренсе2 : 2Жил Висенте
11.04.2021 Португалия - Примейра 26-й тур Жил Висенте1 : 2Морейренсе
05.12.2020 Португалия - Примейра 9-й тур Морейренсе1 : 1Жил Висенте
02.02.2020 Португалия - Примейра 19-й тур Жил Висенте1 : 5Морейренсе
24.08.2025 Португалия — Примейра 3-й тур 0 : 0Жил Висенте
18.08.2025 Португалия — Примейра 2-й тур Жил Висенте0 : 2
09.08.2025 Португалия — Примейра 1-й тур 0 : 2Жил Висенте
16.05.2025 Португалия — Примейра 34-й тур 1 : 1Жил Висенте
10.05.2025 Португалия — Примейра 33-й тур Жил Висенте1 : 1
23.08.2025 Португалия — Примейра 3-й тур Морейренсе2 : 0
17.08.2025 Португалия — Примейра 2-й тур 0 : 1Морейренсе
10.08.2025 Португалия — Примейра 1-й тур Морейренсе2 : 1
17.05.2025 Португалия — Примейра 34-й тур 0 : 3Морейренсе
11.05.2025 Португалия — Примейра 33-й тур Морейренсе2 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг39
2
Лига чемпионов
Порту39
3
Лига Европы
Морейренсе39
4
Лига конференций
Брага37
5 Фамаликан37
6 Бенфика26
7 Жил Висенте34
8 Арока34
9 Витория Гимарайнш33
10 Каза Пия33
11 Риу Аве22
12 Эштрела32
13 Эшторил21
14 АВС31
15 Алверка31
16
Стыковая зона
Насьонал31
17
Зона вылета
Санта-Клара20
18
Зона вылета
Тондела30

Отзывы и комментарии к матчу

