Пюник - Урарту 29 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 29-08-2025 17:00
29 Августа 2025 года в 18:00 (+03:00). Армения — Премьер-лига, 5-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пюник - Урарту, которое состоится 29 Августа 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Армения — Премьер-лига, 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Пюник
Ереван
Урарту
Ереван
История личных встреч
|19.04.2025
|Армения — Премьер-лига
|27-й тур
|1 : 4
|09.03.2025
|Армения — Премьер-лига
|22-й тур
|0 : 3
|05.08.2024
|Армения — Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 0
|28.04.2024
|Армения - Премьер-лига
|31-й тур
|5 : 0
|27.02.2024
|Армения - Премьер-лига
|22-й тур
|1 : 1
|25.10.2023
|Армения - Премьер-лига
|13-й тур
|3 : 1
|20.08.2023
|Армения - Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 1
|02.06.2023
|Армения - Премьер-лига
|35-й тур
|0 : 1
|11.04.2023
|Армения - Премьер-лига
|26-й тур
|1 : 3
|09.12.2022
|Армения - Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 3
|22.08.2025
|Армения — Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 2
|11.08.2025
|Армения — Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 0
|04.08.2025
|Армения — Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 2
|31.07.2025
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|3 : 1
|24.07.2025
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 1
|22.08.2025
|Армения — Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 1
|15.08.2025
|Армения — Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 2
|09.08.2025
|Армения — Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 0
|02.08.2025
|Армения — Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 1
|17.07.2025
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|4 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Пюник
|3
|7
| 2
Лига конференций
|Урарту
|4
|7
| 3
Лига конференций
|Ноа
|2
|6
|4
|Алашкерт
|3
|6
|5
|БКМА
|3
|5
|6
|Арарат-Армения
|2
|4
|7
|Ван
|3
|4
|8
|Гандзасар
|4
|2
|9
|Ширак
|4
|1
| 10
Зона вылета
|Арарат
|4
|1