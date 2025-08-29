02:08 ()
Пюник - Урарту 29 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 29-08-2025 17:00
29 Августа 2025 года в 18:00 (+03:00). Армения — Премьер-лига, 5-й тур
Пюник
Урарту

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пюник - Урарту, которое состоится 29 Августа 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Армения — Премьер-лига, 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Пюник
Ереван
Урарту
Ереван
История личных встреч
19.04.2025 Армения — Премьер-лига 27-й тур Пюник1 : 4Урарту
09.03.2025 Армения — Премьер-лига 22-й тур Пюник0 : 3Урарту
05.08.2024 Армения — Премьер-лига 1-й тур Урарту0 : 0Пюник
28.04.2024 Армения - Премьер-лига 31-й тур Пюник5 : 0Урарту
27.02.2024 Армения - Премьер-лига 22-й тур Урарту1 : 1Пюник
25.10.2023 Армения - Премьер-лига 13-й тур Пюник3 : 1Урарту
20.08.2023 Армения - Премьер-лига 4-й тур Урарту1 : 1Пюник
02.06.2023 Армения - Премьер-лига 35-й тур Пюник0 : 1Урарту
11.04.2023 Армения - Премьер-лига 26-й тур Урарту1 : 3Пюник
09.12.2022 Армения - Премьер-лига 17-й тур Пюник0 : 3Урарту
22.08.2025 Армения — Премьер-лига 4-й тур 0 : 2Пюник
11.08.2025 Армения — Премьер-лига 2-й тур 0 : 0Пюник
04.08.2025 Армения — Премьер-лига 1-й тур 1 : 2Пюник
31.07.2025 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 2-й матч 3 : 1Пюник
24.07.2025 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Пюник2 : 1
22.08.2025 Армения — Премьер-лига 4-й тур Урарту0 : 1
15.08.2025 Армения — Премьер-лига 3-й тур 0 : 2Урарту
09.08.2025 Армения — Премьер-лига 2-й тур Урарту1 : 0
02.08.2025 Армения — Премьер-лига 1-й тур 1 : 1Урарту
17.07.2025 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 2-й матч 4 : 0Урарту
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Пюник37
2
Лига конференций
Урарту47
3
Лига конференций
Ноа26
4 Алашкерт36
5 БКМА35
6 Арарат-Армения24
7 Ван34
8 Гандзасар42
9 Ширак41
10
Зона вылета
Арарат41

