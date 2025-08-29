02:09 ()
Свернуть список

Аль-Хиляль - Эр-Рияд 29 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 29-08-2025 17:50
Стадион: Принц Фейсал бин Фадх (Эр-Рияд, Саудовская Аравия), вместимость: 28000
29 Августа 2025 года в 18:50 (+03:00). Саудовская Аравия — Про-Лига, 1-й тур
Аль-Хиляль
Эр-Рияд

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Хиляль - Эр-Рияд, которое состоится 29 Августа 2025 года в 18:50 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия — Про-Лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Принц Фейсал бин Фадх (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
Эр-Рияд
Эр-Рияд
История личных встреч
14.02.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 20-й тур Аль-Хиляль1 : 1Эр-Рияд
14.09.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 3-й тур Эр-Рияд0 : 3Аль-Хиляль
08.03.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 23-й тур Эр-Рияд1 : 3Аль-Хиляль
15.09.2023 Саудовская Аравия - Про-Лига 6-й тур Аль-Хиляль6 : 1Эр-Рияд
10.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 0 : 6Аль-Хиляль
06.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 1 : 6Аль-Хиляль
04.07.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 1/4 финала 2 : 1Аль-Хиляль
01.07.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 1/8 финала 3 : 4 ДВАль-Хиляль
27.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа H. 3-й тур Аль-Хиляль2 : 0
26.05.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 34-й тур Эр-Рияд0 : 1
20.05.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 33-й тур 3 : 2Эр-Рияд
15.05.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 32-й тур Эр-Рияд1 : 3
10.05.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 31-й тур 1 : 2Эр-Рияд
01.05.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 30-й тур Эр-Рияд2 : 4
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Хазм11
2
Элитная Лига чемпионов АФК
Дамак11
3
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Хиляль00
4 Аль-Ахли00
5 Аль-Иттихад00
6 Аль-Иттифак00
7 Аль-Шабаб00
8 Аль-Наср00
9 Аль-Кадисия00
10 Аль-Фатех00
11 Аль-Таавун00
12 Аль-Халидж00
13 Эр-Рияд00
14 Аль-Фейха00
15 Аль-Охдуд00
16
Зона вылета
Аль-Холуд00
17
Зона вылета
Аль-Наджма00
18
Зона вылета
Неом00

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close