Аль-Хиляль - Эр-Рияд 29 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 29-08-2025 17:50
Стадион: Принц Фейсал бин Фадх (Эр-Рияд, Саудовская Аравия), вместимость: 28000
29 Августа 2025 года в 18:50 (+03:00). Саудовская Аравия — Про-Лига, 1-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Хиляль - Эр-Рияд, которое состоится 29 Августа 2025 года в 18:50 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия — Про-Лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Принц Фейсал бин Фадх (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
Эр-Рияд
Эр-Рияд
История личных встреч
|14.02.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|20-й тур
|1 : 1
|14.09.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|3-й тур
|0 : 3
|08.03.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|23-й тур
|1 : 3
|15.09.2023
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|6-й тур
|6 : 1
|10.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 6
|06.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 6
|04.07.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|1/4 финала
|2 : 1
|01.07.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|1/8 финала
|3 : 4 ДВ
|27.06.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|Группа H. 3-й тур
|2 : 0
|26.05.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|34-й тур
|0 : 1
|20.05.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|33-й тур
|3 : 2
|15.05.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|32-й тур
|1 : 3
|10.05.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|31-й тур
|1 : 2
|01.05.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|30-й тур
|2 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Хазм
|1
|1
| 2
Элитная Лига чемпионов АФК
|Дамак
|1
|1
| 3
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Хиляль
|0
|0
|4
|Аль-Ахли
|0
|0
|5
|Аль-Иттихад
|0
|0
|6
|Аль-Иттифак
|0
|0
|7
|Аль-Шабаб
|0
|0
|8
|Аль-Наср
|0
|0
|9
|Аль-Кадисия
|0
|0
|10
|Аль-Фатех
|0
|0
|11
|Аль-Таавун
|0
|0
|12
|Аль-Халидж
|0
|0
|13
|Эр-Рияд
|0
|0
|14
|Аль-Фейха
|0
|0
|15
|Аль-Охдуд
|0
|0
| 16
Зона вылета
|Аль-Холуд
|0
|0
| 17
Зона вылета
|Аль-Наджма
|0
|0
| 18
Зона вылета
|Неом
|0
|0