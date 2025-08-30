00:09 ()
Зенит - Пари Нижний Новгород 30 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 30-08-2025 15:15
Стадион: Газпром Арена (Санкт-Петербург, Россия), вместимость: 68134
30 Августа 2025 года в 16:15 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 7-й тур
Зенит
Пари Нижний Новгород

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зенит - Пари Нижний Новгород, которое состоится 30 Августа 2025 года в 16:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Газпром Арена (Санкт-Петербург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Главные тренеры
Россия Сергей Богданович Семак
Беларусь Алексей Николаевич Шпилевский
История личных встреч
25.07.2025 Россия — МФЛ 16-й тур Пари Нижний Новгород2 : 0Зенит
04.05.2025 Мир Российская Премьер-лига 27-й тур Зенит2 : 1Пари Нижний Новгород
07.03.2025 Россия — МФЛ 1-й тур Зенит2 : 2Пари Нижний Новгород
31.08.2024 Мир Российская Премьер-лига 7-й тур Пари Нижний Новгород0 : 3Зенит
26.07.2024 Россия — МФЛ Группа Б Пари Нижний Новгород0 : 8Зенит
26.04.2024 Россия — МФЛ Группа Б Зенит3 : 1Пари Нижний Новгород
09.12.2023 Мир Российская Премьер-лига 18-й тур Зенит1 : 0Пари Нижний Новгород
22.07.2023 Мир Российская Премьер-лига 1-й тур Пари Нижний Новгород0 : 2Зенит
04.03.2023 Мир Российская Премьер-лига 18-й тур Зенит3 : 0Пари Нижний Новгород
16.10.2022 Мир Российская Премьер-лига 13-й тур Пари Нижний Новгород0 : 3Зенит
29.08.2025 Россия — МФЛ 21-й тур 2 : 0Зенит
26.08.2025 Fonbet Кубок России Группа A. 3-й тур 3 : 5Зенит
23.08.2025 Россия — МФЛ 20-й тур Зенит2 : 3
23.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 6-й тур Зенит4 : 0
16.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 5-й тур 2 : 2Зенит
29.08.2025 Россия — МФЛ 21-й тур 4 : 0Пари Нижний Новгород
26.08.2025 Fonbet Кубок России Группа C. 3-й тур 4 : 0Пари Нижний Новгород
23.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 6-й тур 3 : 0Пари Нижний Новгород
22.08.2025 Россия — МФЛ 20-й тур Пари Нижний Новгород5 : 1
18.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 5-й тур Пари Нижний Новгород2 : 0
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча седьмого тура РПЛ: «Зенит» — «Пари Нижний Новгород». Начало встречи запланировано на 16:15 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар615
2 ЦСКА614
3 Локомотив М614
4 Балтика612
5 Рубин610
6 Зенит69
7 Динамо М68
8 Спартак М68
9 Крылья Советов68
10 Ахмат67
11 Оренбург66
12 Акрон66
13
Стыковая зона
Динамо Мх65
14
Стыковая зона
Ростов64
15
Зона вылета
Пари Нижний Новгород63
16
Зона вылета
Сочи61

Отзывы и комментарии к матчу

