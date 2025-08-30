Зенит - Пари Нижний Новгород 30 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 30-08-2025 15:15
Стадион: Газпром Арена (Санкт-Петербург, Россия), вместимость: 68134
30 Августа 2025 года в 16:15 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 7-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зенит - Пари Нижний Новгород, которое состоится 30 Августа 2025 года в 16:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Газпром Арена (Санкт-Петербург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Главные тренеры
|Сергей Богданович Семак
|Алексей Николаевич Шпилевский
История личных встреч
|25.07.2025
|Россия — МФЛ
|16-й тур
|2 : 0
|04.05.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|27-й тур
|2 : 1
|07.03.2025
|Россия — МФЛ
|1-й тур
|2 : 2
|31.08.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 3
|26.07.2024
|Россия — МФЛ
|Группа Б
|0 : 8
|26.04.2024
|Россия — МФЛ
|Группа Б
|3 : 1
|09.12.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 0
|22.07.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 2
|04.03.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|18-й тур
|3 : 0
|16.10.2022
|Мир Российская Премьер-лига
|13-й тур
|0 : 3
|29.08.2025
|Россия — МФЛ
|21-й тур
|2 : 0
|26.08.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 3-й тур
|3 : 5
|23.08.2025
|Россия — МФЛ
|20-й тур
|2 : 3
|23.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|6-й тур
|4 : 0
|16.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 2
|29.08.2025
|Россия — МФЛ
|21-й тур
|4 : 0
|26.08.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа C. 3-й тур
|4 : 0
|23.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|6-й тур
|3 : 0
|22.08.2025
|Россия — МФЛ
|20-й тур
|5 : 1
|18.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 0
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча седьмого тура РПЛ: «Зенит» — «Пари Нижний Новгород». Начало встречи запланировано на 16:15 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|6
|15
|2
|ЦСКА
|6
|14
|3
|Локомотив М
|6
|14
|4
|Балтика
|6
|12
|5
|Рубин
|6
|10
|6
|Зенит
|6
|9
|7
|Динамо М
|6
|8
|8
|Спартак М
|6
|8
|9
|Крылья Советов
|6
|8
|10
|Ахмат
|6
|7
|11
|Оренбург
|6
|6
|12
|Акрон
|6
|6
| 13
Стыковая зона
|Динамо Мх
|6
|5
| 14
Стыковая зона
|Ростов
|6
|4
| 15
Зона вылета
|Пари Нижний Новгород
|6
|3
| 16
Зона вылета
|Сочи
|6
|1