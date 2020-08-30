Спартак М - Сочи 30 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 30-08-2025 17:30
Стадион: Лукойл Арена (Москва, Россия), вместимость: 45360
30 Августа 2025 года в 18:30 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 7-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спартак М - Сочи, которое состоится 30 Августа 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Лукойл Арена (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Спартак М
Москва
Сочи
Сочи
Главные тренеры
|Деян Станкович
|Роберт Морено
История личных встреч
|15.08.2025
|Россия — МФЛ
|19-й тур
|0 : 0
|04.04.2025
|Россия — МФЛ
|4-й тур
|1 : 1
|17.05.2024
|Россия — МФЛ
|Группа А
|1 : 1
|13.04.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|24-й тур
|1 : 0
|08.03.2024
|Россия — МФЛ
|Группа А
|1 : 0
|16.09.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 0
|10.02.2023
|Winline Зимний Кубок РПЛ
|3-й тур
|2 : 0
|05.11.2022
|Мир Российская Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 1
|14.08.2022
|Мир Российская Премьер-лига
|5-й тур
|3 : 0
|13.12.2021
|Россия - Премьер-Лига
|18-й тур
|3 : 0
|29.08.2025
|Россия — МФЛ
|21-й тур
|4 : 1
|26.08.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа C. 3-й тур
|4 : 0
|23.08.2025
|Россия — МФЛ
|20-й тур
|2 : 3
|23.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 2
|16.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 2
|29.08.2025
|Россия — МФЛ
|21-й тур
|0 : 0
|27.08.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа B. 3-й тур
|2 : 4
|24.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 2
|22.08.2025
|Россия — МФЛ
|20-й тур
|1 : 2
|17.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|5-й тур
|5 : 1
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча седьмого тура РПЛ: «Спартак» — «Сочи». Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|6
|15
|2
|ЦСКА
|6
|14
|3
|Локомотив М
|6
|14
|4
|Балтика
|6
|12
|5
|Рубин
|6
|10
|6
|Зенит
|6
|9
|7
|Динамо М
|6
|8
|8
|Спартак М
|6
|8
|9
|Крылья Советов
|6
|8
|10
|Ахмат
|6
|7
|11
|Оренбург
|6
|6
|12
|Акрон
|6
|6
| 13
Стыковая зона
|Динамо Мх
|6
|5
| 14
Стыковая зона
|Ростов
|6
|4
| 15
Зона вылета
|Пари Нижний Новгород
|6
|3
| 16
Зона вылета
|Сочи
|6
|1