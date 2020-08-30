00:10 ()
Пятница 29 августа
Суббота 30 августа
Спартак М - Сочи 30 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 30-08-2025 17:30
Стадион: Лукойл Арена (Москва, Россия), вместимость: 45360
30 Августа 2025 года в 18:30 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 7-й тур
Спартак М
Сочи

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спартак М - Сочи, которое состоится 30 Августа 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Лукойл Арена (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спартак М
Москва
Сочи
Сочи
Главные тренеры
СербияДеян Станкович
ИспанияРоберт Морено
История личных встреч
15.08.2025Россия — МФЛ19-й турСпартак М0 : 0Сочи
04.04.2025Россия — МФЛ4-й турСочи1 : 1Спартак М
17.05.2024Россия — МФЛГруппа АСочи1 : 1Спартак М
13.04.2024Мир Российская Премьер-лига24-й турСочи1 : 0Спартак М
08.03.2024Россия — МФЛГруппа АСпартак М1 : 0Сочи
16.09.2023Мир Российская Премьер-лига8-й турСпартак М1 : 0Сочи
10.02.2023Winline Зимний Кубок РПЛ3-й турСпартак М2 : 0Сочи
05.11.2022Мир Российская Премьер-лига16-й турСочи1 : 1Спартак М
14.08.2022Мир Российская Премьер-лига5-й турСпартак М3 : 0Сочи
13.12.2021Россия - Премьер-Лига18-й турСочи3 : 0Спартак М
29.08.2025Россия — МФЛ21-й турСпартак М4 : 1
26.08.2025Fonbet Кубок РоссииГруппа C. 3-й турСпартак М4 : 0
23.08.2025Россия — МФЛ20-й тур2 : 3Спартак М
23.08.2025Мир Российская Премьер-лига6-й тур0 : 2Спартак М
16.08.2025Мир Российская Премьер-лига5-й турСпартак М2 : 2
29.08.2025Россия — МФЛ21-й тур0 : 0Сочи
27.08.2025Fonbet Кубок РоссииГруппа B. 3-й турСочи2 : 4
24.08.2025Мир Российская Премьер-лига6-й турСочи0 : 2
22.08.2025Россия — МФЛ20-й турСочи1 : 2
17.08.2025Мир Российская Премьер-лига5-й тур5 : 1Сочи
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча седьмого тура РПЛ: «Спартак» — «Сочи». Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар615
2 ЦСКА614
3 Локомотив М614
4 Балтика612
5 Рубин610
6 Зенит69
7 Динамо М68
8 Спартак М68
9 Крылья Советов68
10 Ахмат67
11 Оренбург66
12 Акрон66
13
Стыковая зона
Динамо Мх65
14
Стыковая зона
Ростов64
15
Зона вылета
Пари Нижний Новгород63
16
Зона вылета
Сочи61

