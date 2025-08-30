Ротор - Спартак Кс 30 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 30-08-2025 17:00
30 Августа 2025 года в 18:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 7-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ротор - Спартак Кс, которое состоится 30 Августа 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 7-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ротор
Волгоград
Спартак Кс
Кострома
Главные тренеры
|Денис Константинович Бояринцев
|Евгений Валерьевич Таранухин
История личных встреч
|29.10.2023
|Россия — Leon-Вторая лига А
|Группа Золото. 1-й этап. 16-й тур
|2 : 0
|03.09.2023
|Россия — Leon-Вторая лига А
|Группа Золото. 1-й этап. 8-й тур
|0 : 1
|25.08.2025
|Россия — Лига PARI
|6-й тур
|3 : 0
|16.08.2025
|Россия — Лига PARI
|5-й тур
|1 : 1
|10.08.2025
|Россия — Лига PARI
|4-й тур
|1 : 0
|04.08.2025
|Россия — Лига PARI
|3-й тур
|0 : 0
|26.07.2025
|Россия — Лига PARI
|2-й тур
|1 : 0
|24.08.2025
|Россия — Лига PARI
|6-й тур
|1 : 2
|17.08.2025
|Россия — Лига PARI
|5-й тур
|2 : 1
|11.08.2025
|Россия — Лига PARI
|4-й тур
|0 : 1
|03.08.2025
|Россия — Лига PARI
|3-й тур
|1 : 1
|27.07.2025
|Россия — Лига PARI
|2-й тур
|1 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Факел
|6
|18
| 2
Повышение
|Урал
|6
|15
| 3
Плей-офф за повышение
|КАМАЗ
|6
|13
| 4
Плей-офф за повышение
|Спартак Кс
|6
|13
|5
|Челябинск
|6
|12
|6
|Ротор
|6
|11
|7
|Арсенал Т
|6
|10
|8
|СКА-Хабаровск
|6
|8
|9
|Родина
|7
|7
|10
|Чайка
|6
|6
|11
|Нефтехимик
|6
|6
|12
|Уфа
|6
|5
|13
|Енисей
|6
|5
|14
|Шинник
|6
|5
|15
|Волга Ул
|6
|4
| 16
Зона вылета
|Торпедо М
|7
|4
| 17
Зона вылета
|Сокол
|6
|4
| 18
Зона вылета
|Черноморец
|6
|2