Ротор - Спартак Кс 30 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 30-08-2025 17:00
30 Августа 2025 года в 18:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 7-й тур
Ротор
Спартак Кс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ротор - Спартак Кс, которое состоится 30 Августа 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 7-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ротор
Волгоград
Спартак Кс
Кострома
Главные тренеры
Россия Денис Константинович Бояринцев
Россия Евгений Валерьевич Таранухин
История личных встреч
29.10.2023 Россия — Leon-Вторая лига А Группа Золото. 1-й этап. 16-й тур Ротор2 : 0Спартак Кс
03.09.2023 Россия — Leon-Вторая лига А Группа Золото. 1-й этап. 8-й тур Спартак Кс0 : 1Ротор
25.08.2025 Россия — Лига PARI 6-й тур Ротор3 : 0
16.08.2025 Россия — Лига PARI 5-й тур 1 : 1Ротор
10.08.2025 Россия — Лига PARI 4-й тур Ротор1 : 0
04.08.2025 Россия — Лига PARI 3-й тур Ротор0 : 0
26.07.2025 Россия — Лига PARI 2-й тур 1 : 0Ротор
24.08.2025 Россия — Лига PARI 6-й тур 1 : 2Спартак Кс
17.08.2025 Россия — Лига PARI 5-й тур Спартак Кс2 : 1
11.08.2025 Россия — Лига PARI 4-й тур 0 : 1Спартак Кс
03.08.2025 Россия — Лига PARI 3-й тур Спартак Кс1 : 1
27.07.2025 Россия — Лига PARI 2-й тур 1 : 3Спартак Кс
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Факел618
2
Повышение
Урал615
3
Плей-офф за повышение
КАМАЗ613
4
Плей-офф за повышение
Спартак Кс613
5 Челябинск612
6 Ротор611
7 Арсенал Т610
8 СКА-Хабаровск68
9 Родина77
10 Чайка66
11 Нефтехимик66
12 Уфа65
13 Енисей65
14 Шинник65
15 Волга Ул64
16
Зона вылета
Торпедо М74
17
Зона вылета
Сокол64
18
Зона вылета
Черноморец62

