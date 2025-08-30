00:10 ()
Пятница 29 августа
Суббота 30 августа
Шинник - Черноморец 30 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 30-08-2025 16:00
30 Августа 2025 года в 17:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 7-й тур
Шинник
Черноморец

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шинник - Черноморец, которое состоится 30 Августа 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 7-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шинник
Ярославль
Черноморец
Новороссийск
Главные тренеры
Беларусь Артём Олегович Булойчик
Россия Эдуард Рачикович Саркисов (и.о.)
История личных встреч
03.05.2025 Россия — Мелбет Первая лига 31-й тур Шинник0 : 2Черноморец
03.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 17-й тур Черноморец0 : 1Шинник
18.03.2024 Россия — Мелбет Первая лига 23-й тур Черноморец1 : 0Шинник
09.09.2023 Россия — Мелбет Первая лига 9-й тур Шинник2 : 1Черноморец
07.11.2011 ФНЛ - Первый дивизион 38-й тур Шинник1 : 0Черноморец
27.06.2011 ФНЛ - Первый дивизион 18-й тур Черноморец2 : 3Шинник
29.07.2009 Россия - Первый дивизион - 2009 22-й тур Черноморец1 : 1Шинник
31.03.2009 Россия - Первый дивизион - 2009 2-й тур Шинник0 : 1Черноморец
01.11.2003 Россия - Премьер-Лига - 2003 30-й тур Черноморец2 : 1Шинник
16.03.2003 Россия - Премьер-Лига - 2003 1-й тур Шинник1 : 1Черноморец
23.08.2025 Россия — Лига PARI 6-й тур Шинник1 : 1
16.08.2025 Россия — Лига PARI 5-й тур 1 : 2Шинник
10.08.2025 Россия — Лига PARI 4-й тур Шинник0 : 2
02.08.2025 Россия — Лига PARI 3-й тур 1 : 0Шинник
25.07.2025 Россия — Лига PARI 2-й тур 1 : 1Шинник
23.08.2025 Россия — Лига PARI 6-й тур Черноморец0 : 2
17.08.2025 Россия — Лига PARI 5-й тур Черноморец0 : 1
09.08.2025 Россия — Лига PARI 4-й тур 1 : 1Черноморец
03.08.2025 Россия — Лига PARI 3-й тур Черноморец1 : 2
28.07.2025 Россия — Лига PARI 2-й тур 3 : 2Черноморец
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Факел618
2
Повышение
Урал615
3
Плей-офф за повышение
КАМАЗ613
4
Плей-офф за повышение
Спартак Кс613
5 Челябинск612
6 Ротор611
7 Арсенал Т610
8 СКА-Хабаровск68
9 Родина77
10 Чайка66
11 Нефтехимик66
12 Уфа65
13 Енисей65
14 Шинник65
15 Волга Ул64
16
Зона вылета
Торпедо М74
17
Зона вылета
Сокол64
18
Зона вылета
Черноморец62

