Шинник - Черноморец 30 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 30-08-2025 16:00
30 Августа 2025 года в 17:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 7-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шинник - Черноморец, которое состоится 30 Августа 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 7-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Шинник
Ярославль
Черноморец
Новороссийск
Главные тренеры
|Артём Олегович Булойчик
|Эдуард Рачикович Саркисов (и.о.)
История личных встреч
|03.05.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|31-й тур
|0 : 2
|03.11.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|17-й тур
|0 : 1
|18.03.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|23-й тур
|1 : 0
|09.09.2023
|Россия — Мелбет Первая лига
|9-й тур
|2 : 1
|07.11.2011
|ФНЛ - Первый дивизион
|38-й тур
|1 : 0
|27.06.2011
|ФНЛ - Первый дивизион
|18-й тур
|2 : 3
|29.07.2009
|Россия - Первый дивизион - 2009
|22-й тур
|1 : 1
|31.03.2009
|Россия - Первый дивизион - 2009
|2-й тур
|0 : 1
|01.11.2003
|Россия - Премьер-Лига - 2003
|30-й тур
|2 : 1
|16.03.2003
|Россия - Премьер-Лига - 2003
|1-й тур
|1 : 1
|23.08.2025
|Россия — Лига PARI
|6-й тур
|1 : 1
|16.08.2025
|Россия — Лига PARI
|5-й тур
|1 : 2
|10.08.2025
|Россия — Лига PARI
|4-й тур
|0 : 2
|02.08.2025
|Россия — Лига PARI
|3-й тур
|1 : 0
|25.07.2025
|Россия — Лига PARI
|2-й тур
|1 : 1
|23.08.2025
|Россия — Лига PARI
|6-й тур
|0 : 2
|17.08.2025
|Россия — Лига PARI
|5-й тур
|0 : 1
|09.08.2025
|Россия — Лига PARI
|4-й тур
|1 : 1
|03.08.2025
|Россия — Лига PARI
|3-й тур
|1 : 2
|28.07.2025
|Россия — Лига PARI
|2-й тур
|3 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Факел
|6
|18
| 2
Повышение
|Урал
|6
|15
| 3
Плей-офф за повышение
|КАМАЗ
|6
|13
| 4
Плей-офф за повышение
|Спартак Кс
|6
|13
|5
|Челябинск
|6
|12
|6
|Ротор
|6
|11
|7
|Арсенал Т
|6
|10
|8
|СКА-Хабаровск
|6
|8
|9
|Родина
|7
|7
|10
|Чайка
|6
|6
|11
|Нефтехимик
|6
|6
|12
|Уфа
|6
|5
|13
|Енисей
|6
|5
|14
|Шинник
|6
|5
|15
|Волга Ул
|6
|4
| 16
Зона вылета
|Торпедо М
|7
|4
| 17
Зона вылета
|Сокол
|6
|4
| 18
Зона вылета
|Черноморец
|6
|2