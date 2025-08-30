00:10 ()
Волга Ул - Арсенал Т 30 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 30-08-2025 15:00
30 Августа 2025 года в 16:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 7-й тур
Волга Ул
Арсенал Т

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Волга Ул - Арсенал Т, которое состоится 30 Августа 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 7-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Волга Ул
Ульяновск
Арсенал Т
Тула
Главные тренеры
Россия Михаил Владимирович Белов
Россия Дмитрий Иванович Гунько
История личных встреч
15.04.2023 Россия - Мелбет Первая лига 27-й тур Волга Ул0 : 0Арсенал Т
25.09.2022 Россия - Мелбет Первая лига 11-й тур Арсенал Т2 : 0Волга Ул
25.08.2025 Россия — Лига PARI 6-й тур 4 : 0Волга Ул
17.08.2025 Россия — Лига PARI 5-й тур Волга Ул1 : 0
09.08.2025 Россия — Лига PARI 4-й тур 1 : 0Волга Ул
02.08.2025 Россия — Лига PARI 3-й тур 1 : 1Волга Ул
26.07.2025 Россия — Лига PARI 2-й тур Волга Ул1 : 2
24.08.2025 Россия — Лига PARI 6-й тур 0 : 3Арсенал Т
16.08.2025 Россия — Лига PARI 5-й тур Арсенал Т2 : 2
09.08.2025 Россия — Лига PARI 4-й тур 1 : 1Арсенал Т
03.08.2025 Россия — Лига PARI 3-й тур 1 : 2Арсенал Т
25.07.2025 Россия — Лига PARI 2-й тур Арсенал Т1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Факел618
2
Повышение
Урал615
3
Плей-офф за повышение
КАМАЗ613
4
Плей-офф за повышение
Спартак Кс613
5 Челябинск612
6 Ротор611
7 Арсенал Т610
8 СКА-Хабаровск68
9 Родина77
10 Чайка66
11 Нефтехимик66
12 Уфа65
13 Енисей65
14 Шинник65
15 Волга Ул64
16
Зона вылета
Торпедо М74
17
Зона вылета
Сокол64
18
Зона вылета
Черноморец62

Отзывы и комментарии к матчу

