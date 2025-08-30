00:10 ()
Онлайн трансляции
Пятница 29 августа
Суббота 30 августа
Свернуть список

Уфа - Чайка 30 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 30-08-2025 15:00
30 Августа 2025 года в 16:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 7-й тур
Уфа
Чайка

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уфа - Чайка, которое состоится 30 Августа 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 7-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Уфа
Уфа
Чайка
Песчанокопское
Главные тренеры
Россия Омари Михайлович Тетрадзе
Россия Дмитрий Владимирович Комбаров
История личных встреч
02.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 22-й тур Чайка1 : 1Уфа
20.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 11-й тур Уфа0 : 1Чайка
24.04.2024 Россия — Leon-Вторая лига А Группа Золото. 2-й этап. 10-й тур Чайка1 : 0Уфа
10.03.2024 Россия — Leon-Вторая лига А Группа Золото. 2-й этап. 2-й тур Уфа2 : 2Чайка
12.11.2023 Россия — Leon-Вторая лига А Группа Золото. 1-й этап. 18-й тур Уфа2 : 1Чайка
16.07.2023 Россия — Leon-Вторая лига А Группа Золото. 1-й этап. 1-й тур Чайка2 : 1Уфа
16.06.2021 Товарищеские матчи (клубы) - 2021 Товарищеские матчи Уфа2 : 1Чайка
25.09.2019 Кубок России 1/16 финала Чайка0 : 1Уфа
23.08.2025 Россия — Лига PARI 6-й тур 3 : 1Уфа
16.08.2025 Россия — Лига PARI 5-й тур Уфа0 : 0
10.08.2025 Россия — Лига PARI 4-й тур 1 : 0Уфа
02.08.2025 Россия — Лига PARI 3-й тур Уфа1 : 0
27.07.2025 Россия — Лига PARI 2-й тур 1 : 0Уфа
24.08.2025 Россия — Лига PARI 6-й тур Чайка0 : 3
16.08.2025 Россия — Лига PARI 5-й тур Чайка1 : 2
10.08.2025 Россия — Лига PARI 4-й тур 1 : 1Чайка
02.08.2025 Россия — Лига PARI 3-й тур Чайка1 : 1
26.07.2025 Россия — Лига PARI 2-й тур 0 : 0Чайка
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Факел618
2
Повышение
Урал615
3
Плей-офф за повышение
КАМАЗ613
4
Плей-офф за повышение
Спартак Кс613
5 Челябинск612
6 Ротор611
7 Арсенал Т610
8 СКА-Хабаровск68
9 Родина77
10 Чайка66
11 Нефтехимик66
12 Уфа65
13 Енисей65
14 Шинник65
15 Волга Ул64
16
Зона вылета
Торпедо М74
17
Зона вылета
Сокол64
18
Зона вылета
Черноморец62

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close