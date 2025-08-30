00:10 ()
Вулверхэмптон - Эвертон 30 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 30-08-2025 16:00
Стадион: Молине (Вулверхэмптон, Англия), вместимость: 34624
30 Августа 2025 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 3-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
Вулверхэмптон
Эвертон

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вулверхэмптон - Эвертон, которое состоится 30 Августа 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Молине (Вулверхэмптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Эвертон
Ливерпуль
1ПортугалияврЖозе Са
2ИрландиязщМэтт Доэрти
12Кот-д'ИвуарзщЭммануэль Агбаду
24Португалиязщ Тоти
38КамерунзщДжексон Тчатчуа
3ИспаниязщУго Буэно
7Бразилияпз Андре Триндаде
8БразилияпзЖоао Гомес
5ЗимбабвепзМаршалл Мунеци
10КолумбиянпДжон Арьяс
9НорвегиянпЙёрген Странн Ларсен
1АнглияврДжордан Пикфорд
15ИрландиязщДжейк О'Брайен
6АнглиязщДжеймс Тарковски
5АнглиязщМайкл Кин
16УкраиназщВиталий Миколенко
37АнглияпзДжеймс Гарнер
27СенегалпзИдрисса Гейе
22АнглияпзКирнан Дьюсбери-Холл
18АнглияпзДжек Грилиш
10СенегалнпИлиман Ндиайе
11ФранциянпТьерно Барри
Главные тренеры
ПортугалияВитор Перейра
ШотландияДэвид Мойес
История личных встреч
08.03.2025Англия — Премьер-лига28-й турВулверхэмптон1 : 1Эвертон
04.12.2024Англия — Премьер-лига14-й турЭвертон4 : 0Вулверхэмптон
30.12.2023Англия - Премьер-лига20-й турВулверхэмптон3 : 0Эвертон
26.08.2023Англия - Премьер-лига3-й турЭвертон0 : 1Вулверхэмптон
20.05.2023Англия - Премьер-лига37-й турВулверхэмптон1 : 1Эвертон
26.12.2022Англия - Премьер-лига17-й турЭвертон1 : 2Вулверхэмптон
13.03.2022Англия - Премьер-лига29-й турЭвертон0 : 1Вулверхэмптон
01.11.2021Англия - Премьер-лига10-й турВулверхэмптон2 : 1Эвертон
19.05.2021Англия - Премьер-лига37-й турЭвертон1 : 0Вулверхэмптон
12.01.2021Англия - Премьер-лига18-й турВулверхэмптон1 : 2Эвертон
26.08.2025Англия — Кубок лиги2-й раундВулверхэмптон3 : 2
23.08.2025Англия — Премьер-лига2-й тур1 : 0Вулверхэмптон
16.08.2025Англия — Премьер-лига1-й турВулверхэмптон0 : 4
25.05.2025Англия — Премьер-лига38-й турВулверхэмптон1 : 1
20.05.2025Англия — Премьер-лига37-й тур4 : 2Вулверхэмптон
27.08.2025Англия — Кубок лиги2-й раундЭвертон2 : 0
24.08.2025Англия — Премьер-лига2-й турЭвертон2 : 0
18.08.2025Англия — Премьер-лига1-й тур1 : 0Эвертон
09.08.2025Товарищеские матчи (клубы) — 2025Эвертон0 : 1
04.08.2025Летняя серия Премьер-лиги3-й тур2 : 2Эвертон
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал26
2
Лига чемпионов
Тоттенхэм Хотспур26
3
Лига чемпионов
Ливерпуль26
4
Лига чемпионов
Челси24
5
Лига Европы
Ноттингем Форест24
6 Манчестер Сити23
7 Сандерленд23
8 Эвертон23
9 Борнмут23
10 Бёрнли23
11 Брентфорд23
12 Лидс Юнайтед23
13 Фулхэм22
14 Кристал Пэлас22
15 Ньюкасл Юнайтед21
16 Манчестер Юнайтед21
17 Астон Вилла21
18 Брайтон энд Хоув Альбион21
19 Вулверхэмптон20
20 Вест Хэм Юнайтед20

