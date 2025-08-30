Вулверхэмптон - Эвертон 30 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 30-08-2025 16:00
Стадион: Молине (Вулверхэмптон, Англия), вместимость: 34624
30 Августа 2025 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 3-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вулверхэмптон - Эвертон, которое состоится 30 Августа 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Молине (Вулверхэмптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Эвертон
Ливерпуль
|1
|вр
|Жозе Са
|2
|зщ
|Мэтт Доэрти
|12
|зщ
|Эммануэль Агбаду
|24
|зщ
|Тоти
|38
|зщ
|Джексон Тчатчуа
|3
|зщ
|Уго Буэно
|7
|пз
|Андре Триндаде
|8
|пз
|Жоао Гомес
|5
|пз
|Маршалл Мунеци
|10
|нп
|Джон Арьяс
|9
|нп
|Йёрген Странн Ларсен
|1
|вр
|Джордан Пикфорд
|15
|зщ
|Джейк О'Брайен
|6
|зщ
|Джеймс Тарковски
|5
|зщ
|Майкл Кин
|16
|зщ
|Виталий Миколенко
|37
|пз
|Джеймс Гарнер
|27
|пз
|Идрисса Гейе
|22
|пз
|Кирнан Дьюсбери-Холл
|18
|пз
|Джек Грилиш
|10
|нп
|Илиман Ндиайе
|11
|нп
|Тьерно Барри
Главные тренеры
|Витор Перейра
|Дэвид Мойес
История личных встреч
|08.03.2025
|Англия — Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 1
|04.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|4 : 0
|30.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|20-й тур
|3 : 0
|26.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 1
|20.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|1 : 1
|26.12.2022
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|1 : 2
|13.03.2022
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|0 : 1
|01.11.2021
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|2 : 1
|19.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|1 : 0
|12.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 2
|26.08.2025
|Англия — Кубок лиги
|2-й раунд
|3 : 2
|23.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 0
|16.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 4
|25.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|38-й тур
|1 : 1
|20.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|37-й тур
|4 : 2
|27.08.2025
|Англия — Кубок лиги
|2-й раунд
|2 : 0
|24.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 0
|18.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 0
|09.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 1
|04.08.2025
|Летняя серия Премьер-лиги
|3-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|2
|6
| 2
Лига чемпионов
|Тоттенхэм Хотспур
|2
|6
| 3
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|2
|6
| 4
Лига чемпионов
|Челси
|2
|4
| 5
Лига Европы
|Ноттингем Форест
|2
|4
|6
|Манчестер Сити
|2
|3
|7
|Сандерленд
|2
|3
|8
|Эвертон
|2
|3
|9
|Борнмут
|2
|3
|10
|Бёрнли
|2
|3
|11
|Брентфорд
|2
|3
|12
|Лидс Юнайтед
|2
|3
|13
|Фулхэм
|2
|2
|14
|Кристал Пэлас
|2
|2
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|2
|1
|16
|Манчестер Юнайтед
|2
|1
|17
|Астон Вилла
|2
|1
|18
|Брайтон энд Хоув Альбион
|2
|1
|19
|Вулверхэмптон
|2
|0
|20
|Вест Хэм Юнайтед
|2
|0