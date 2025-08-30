Овьедо - Реал Сосьедад 30 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 30-08-2025 19:00
Стадион: Нуэво Карлос Тартьере (Овьедо, Испания), вместимость: 30500
30 Августа 2025 года в 20:00 (+03:00). Испания — Примера, 3-й тур
Главный судья: Адриан Кордеро Вега (Испания);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Овьедо - Реал Сосьедад, которое состоится 30 Августа 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Нуэво Карлос Тартьере (Овьедо, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Овьедо
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
|13
|вр
|Аарон Эскандель
|22
|зщ
|Начо Видаль
|4
|зщ
|Давид Костас
|12
|зщ
|Даниэль Кальво
|3
|зщ
|Рахим Альхассан
|6
|пз
|Кваси Сибо
|20
|пз
|Леандер Дендонкер
|21
|пз
|Лука Илич
|10
|нп
|Хессем Хассан
|7
|нп
|Ильяс Шаир
|23
|нп
|Хосе Саломон Рондон
|1
|вр
|Алекс Ремиро
|2
|зщ
|Хон Арамбуру
|5
|зщ
|Игор Субельдия
|16
|зщ
|Дуе Чалета-Цар
|3
|зщ
|Айен Муньос
|4
|пз
|Йон Горротксатеги
|23
|пз
|Брайс Мендес
|28
|пз
|Пабло Марин
|14
|нп
|Такефуса Кубо
|7
|нп
|Андер Барренечеа
|10
|нп
|Микель Оярсабаль
Главные тренеры
|Велько Паунович
|Иманол Альгуасиль
История личных встреч
|18.12.2014
|Кубок Испании
|1/16 финала. 2-й матч
|2 : 0
|04.12.2014
|Кубок Испании
|1/16 финала. 1-й матч
|0 : 0
|24.08.2025
|Испания — Примера
|2-й тур
|0 : 3
|15.08.2025
|Испания — Примера
|1-й тур
|2 : 0
|21.06.2025
|Испания — Сегунда
|Плей-офф. Финал. 2-й матч
|3 : 1 ДВ
|15.06.2025
|Испания — Сегунда
|Плей-офф. Финал. 1-й матч
|1 : 0
|11.06.2025
|Испания — Сегунда
|Плей-офф. 1/2 финала. 2-й матч
|1 : 1
|24.08.2025
|Испания — Примера
|2-й тур
|2 : 2
|16.08.2025
|Испания — Примера
|1-й тур
|1 : 1
|24.05.2025
|Испания — Примера
|38-й тур
|2 : 0
|18.05.2025
|Испания — Примера
|37-й тур
|3 : 2
|13.05.2025
|Испания — Примера
|36-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Вильярреал
|2
|6
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|2
|6
| 3
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|2
|6
| 4
Лига чемпионов
|Хетафе
|2
|6
| 5
Лига Европы
|Атлетик Б
|2
|6
| 6
Лига конференций
|Бетис
|3
|5
|7
|Эспаньол
|2
|4
|8
|Райо Вальекано
|2
|3
|9
|Алавес
|2
|3
|10
|Осасуна
|2
|3
|11
|Реал Сосьедад
|2
|2
|12
|Эльче
|2
|2
|13
|Сельта
|3
|2
|14
|Атлетико М
|2
|1
|15
|Валенсия
|2
|1
|16
|Мальорка
|2
|1
|17
|Севилья
|2
|0
| 18
Зона вылета
|Леванте
|2
|0
| 19
Зона вылета
|Овьедо
|2
|0
| 20
Зона вылета
|Жирона
|2
|0