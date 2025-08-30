00:11 ()
Овьедо - Реал Сосьедад 30 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 30-08-2025 19:00
Стадион: Нуэво Карлос Тартьере (Овьедо, Испания), вместимость: 30500
30 Августа 2025 года в 20:00 (+03:00). Испания — Примера, 3-й тур
Главный судья: Адриан Кордеро Вега (Испания);
Овьедо
Реал Сосьедад

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Овьедо - Реал Сосьедад, которое состоится 30 Августа 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Нуэво Карлос Тартьере (Овьедо, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Овьедо
Овьедо
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
13ИспанияврАарон Эскандель
22ИспаниязщНачо Видаль
4ИспаниязщДавид Костас
12ИспаниязщДаниэль Кальво
3НигерзщРахим Альхассан
6ГанапзКваси Сибо
20БельгияпзЛеандер Дендонкер
21СербияпзЛука Илич
10ФранциянпХессем Хассан
7МарокконпИльяс Шаир
23ВенесуэланпХосе Саломон Рондон
1ИспанияврАлекс Ремиро
2ВенесуэлазщХон Арамбуру
5ИспаниязщИгор Субельдия
16ХорватиязщДуе Чалета-Цар
3ИспаниязщАйен Муньос
4ИспанияпзЙон Горротксатеги
23ИспанияпзБрайс Мендес
28ИспанияпзПабло Марин
14ЯпониянпТакефуса Кубо
7ИспаниянпАндер Барренечеа
10ИспаниянпМикель Оярсабаль
Главные тренеры
СербияВелько Паунович
ИспанияИманол Альгуасиль
История личных встреч
18.12.2014Кубок Испании1/16 финала. 2-й матчРеал Сосьедад2 : 0Овьедо
04.12.2014Кубок Испании1/16 финала. 1-й матчОвьедо0 : 0Реал Сосьедад
24.08.2025Испания — Примера2-й турОвьедо0 : 3
15.08.2025Испания — Примера1-й тур2 : 0Овьедо
21.06.2025Испания — СегундаПлей-офф. Финал. 2-й матчОвьедо3 : 1 ДВ
15.06.2025Испания — СегундаПлей-офф. Финал. 1-й матч1 : 0Овьедо
11.06.2025Испания — СегундаПлей-офф. 1/2 финала. 2-й матчОвьедо1 : 1
24.08.2025Испания — Примера2-й турРеал Сосьедад2 : 2
16.08.2025Испания — Примера1-й тур1 : 1Реал Сосьедад
24.05.2025Испания — Примера38-й тур2 : 0Реал Сосьедад
18.05.2025Испания — Примера37-й турРеал Сосьедад3 : 2
13.05.2025Испания — Примера36-й турРеал Сосьедад0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Вильярреал26
2
Лига чемпионов
Барселона26
3
Лига чемпионов
Реал Мадрид26
4
Лига чемпионов
Хетафе26
5
Лига Европы
Атлетик Б26
6
Лига конференций
Бетис35
7 Эспаньол24
8 Райо Вальекано23
9 Алавес23
10 Осасуна23
11 Реал Сосьедад22
12 Эльче22
13 Сельта32
14 Атлетико М21
15 Валенсия21
16 Мальорка21
17 Севилья20
18
Зона вылета
Леванте20
19
Зона вылета
Овьедо20
20
Зона вылета
Жирона20

Отзывы и комментарии к матчу

