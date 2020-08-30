Парма - Аталанта 30 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 30-08-2025 18:30
Стадион: Эннио Тардини (Парма, Италия), вместимость: 21473
30 Августа 2025 года в 19:30 (+03:00). Италия — Серия А, 2-й тур
Главный судья: Маурицио Мариани (Рим, Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Парма - Аталанта, которое состоится 30 Августа 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Эннио Тардини (Парма, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Парма
Парма
Аталанта
Бергамо
|31
|вр
|Дзион Судзуки
|15
|зщ
|Энрико Дель Прато
|39
|зщ
|Алессандро Чиркати
|5
|зщ
|Лаутаро Валенти
|18
|зщ
|Матиас Лёвик
|14
|зщ
|Эмануэле Валери
|10
|пз
|Адриан Бернабе
|16
|пз
|Мандела Кейта
|24
|пз
|Кристиан Ордоньес
|11
|нп
|Понтус Альмквист
|9
|нп
|Матео Пельегрино
|29
|вр
|Марко Карнезекки
|3
|зщ
|Одилон Коссуну
|4
|зщ
|Исак Хин
|19
|зщ
|Берат Джимсити
|16
|пз
|Рауль Белланова
|15
|пз
|Мартен де Рон
|8
|пз
|Марио Пашалич
|59
|пз
|Никола Залевски
|17
|пз
|Шарль Де Кетеларе
|7
|нп
|Камал Сулемана
|9
|нп
|Джанлука Скамакка
Главные тренеры
|Карлос Куэста
|Иван Юрич
История личных встреч
|25.05.2025
|Италия — Серия А
|38-й тур
|2 : 3
|23.11.2024
|Италия — Серия А
|13-й тур
|1 : 3
|09.05.2021
|Италия - Серия А
|35-й тур
|2 : 5
|06.01.2021
|Италия - Серия А
|16-й тур
|3 : 0
|28.07.2020
|Италия - Серия А
|37-й тур
|1 : 2
|06.01.2020
|Италия - Серия А
|18-й тур
|5 : 0
|31.03.2019
|Италия - Серия А
|29-й тур
|1 : 3
|27.10.2018
|Италия - Серия А
|10-й тур
|3 : 0
|08.03.2015
|Италия - Серия А
|26-й тур
|0 : 0
|19.10.2014
|Италия - Серия А
|7-й тур
|1 : 0
|24.08.2025
|Италия — Серия А
|1-й тур
|2 : 0
|17.08.2025
|Кубок Италии
|1/32 финала
|2 : 0
|25.05.2025
|Италия — Серия А
|38-й тур
|2 : 3
|18.05.2025
|Италия — Серия А
|37-й тур
|0 : 0
|10.05.2025
|Италия — Серия А
|36-й тур
|2 : 1
|24.08.2025
|Италия — Серия А
|1-й тур
|1 : 1
|16.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 2
|09.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|4 : 0
|02.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 2
|25.05.2025
|Италия — Серия А
|38-й тур
|2 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Кремонезе
|2
|6
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|1
|3
| 3
Лига чемпионов
|Наполи
|1
|3
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|1
|3
| 5
Лига Европы
|Комо
|1
|3
| 6
Лига конференций
|Рома
|1
|3
|7
|Пиза
|1
|1
|8
|Аталанта
|1
|1
|9
|Кальяри
|1
|1
|10
|Фиорентина
|1
|1
|11
|Удинезе
|1
|1
|12
|Верона
|1
|1
|13
|Лечче
|1
|1
|14
|Дженоа
|1
|1
|15
|Милан
|1
|0
|16
|Болонья
|1
|0
|17
|Лацио
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Парма
|1
|0
| 19
Зона вылета
|Сассуоло
|2
|0
| 20
Зона вылета
|Торино
|1
|0