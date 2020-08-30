00:11 ()
Пятница 29 августа
Суббота 30 августа
Парма - Аталанта 30 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 30-08-2025 18:30
Стадион: Эннио Тардини (Парма, Италия), вместимость: 21473
30 Августа 2025 года в 19:30 (+03:00). Италия — Серия А, 2-й тур
Главный судья: Маурицио Мариани (Рим, Италия);
Парма
Аталанта

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Парма - Аталанта, которое состоится 30 Августа 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Эннио Тардини (Парма, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Парма
Парма
Аталанта
Бергамо
31ЯпонияврДзион Судзуки
15ИталиязщЭнрико Дель Прато
39АвстралиязщАлессандро Чиркати
5АргентиназщЛаутаро Валенти
18НорвегиязщМатиас Лёвик
14ИталиязщЭмануэле Валери
10ИспанияпзАдриан Бернабе
16БельгияпзМандела Кейта
24АргентинапзКристиан Ордоньес
11ШвециянпПонтус Альмквист
9АргентинанпМатео Пельегрино
29ИталияврМарко Карнезекки
3Кот-д'ИвуарзщОдилон Коссуну
4ШвециязщИсак Хин
19АлбаниязщБерат Джимсити
16ИталияпзРауль Белланова
15НидерландыпзМартен де Рон
8ХорватияпзМарио Пашалич
59ПольшапзНикола Залевски
17БельгияпзШарль Де Кетеларе
7ГананпКамал Сулемана
9ИталиянпДжанлука Скамакка
Главные тренеры
ИспанияКарлос Куэста
ХорватияИван Юрич
История личных встреч
25.05.2025Италия — Серия А38-й турАталанта2 : 3Парма
23.11.2024Италия — Серия А13-й турПарма1 : 3Аталанта
09.05.2021Италия - Серия А35-й турПарма2 : 5Аталанта
06.01.2021Италия - Серия А16-й турАталанта3 : 0Парма
28.07.2020Италия - Серия А37-й турПарма1 : 2Аталанта
06.01.2020Италия - Серия А18-й турАталанта5 : 0Парма
31.03.2019Италия - Серия А29-й турПарма1 : 3Аталанта
27.10.2018Италия - Серия А10-й турАталанта3 : 0Парма
08.03.2015Италия - Серия А26-й турПарма0 : 0Аталанта
19.10.2014Италия - Серия А7-й турАталанта1 : 0Парма
24.08.2025Италия — Серия А1-й тур2 : 0Парма
17.08.2025Кубок Италии1/32 финалаПарма2 : 0
25.05.2025Италия — Серия А38-й турАталанта2 : 3Парма
18.05.2025Италия — Серия А37-й турПарма0 : 0
10.05.2025Италия — Серия А36-й тур2 : 1Парма
24.08.2025Италия — Серия А1-й турАталанта1 : 1
16.08.2025Товарищеские матчи (клубы) — 2025Аталанта1 : 2
09.08.2025Товарищеские матчи (клубы) — 20254 : 0Аталанта
02.08.2025Товарищеские матчи (клубы) — 20251 : 2Аталанта
25.05.2025Италия — Серия А38-й турАталанта2 : 3Парма
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Кремонезе26
2
Лига чемпионов
Интер М13
3
Лига чемпионов
Наполи13
4
Лига чемпионов
Ювентус13
5
Лига Европы
Комо13
6
Лига конференций
Рома13
7 Пиза11
8 Аталанта11
9 Кальяри11
10 Фиорентина11
11 Удинезе11
12 Верона11
13 Лечче11
14 Дженоа11
15 Милан10
16 Болонья10
17 Лацио10
18
Зона вылета
Парма10
19
Зона вылета
Сассуоло20
20
Зона вылета
Торино10

