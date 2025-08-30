00:12 ()
Онлайн трансляции
Пятница 29 августа
Суббота 30 августа
Свернуть список

Хоффенхайм - Айнтрахт Ф 30 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 30-08-2025 15:30
Стадион: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия), вместимость: 30164
30 Августа 2025 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 2-й тур
Главный судья: Тимо Герах (Ландау, Германия);
Хоффенхайм
Айнтрахт Ф

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хоффенхайм - Айнтрахт Ф, которое состоится 30 Августа 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хоффенхайм
Зинсхайм
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
1ГерманияврОливер Бауман
35БразилиязщАртур Шавес
2ЧехиязщРобин Гранач
13Бразилиязщ Бернардо
34ЧехияпзВладимир Цоуфал
27ХорватияпзАндрей Крамарич
17ГерманияпзУмут Тохумджу
7ШвейцарияпзЛеон Авдуллаху
29ШвецияпзБазумана Туре
11КосовопзФисник Аслани
19ГерманиянпТим Лемперле
23ГерманияврМихаэль Цеттерер
13ДаниязщРасмус Кристенсен
4ГерманиязщРобин Кох
34ГерманиязщНнамди Коллинз
3БельгиязщАртур Теате
8АлжирпзФарес Шаиби
16ШвецияпзХуго Ларссон
42ТурцияпзДжан Узун
20ЯпониянпРицу Доан
19ФранциянпЖан-Маттео Баойя
9ГерманиянпЖонатан Буркардт
Главные тренеры
АвстрияКристиан Ильцер
ГерманияДино Топпмёллер
История личных встреч
26.01.2025Германия — Бундеслига19-й турХоффенхайм2 : 2Айнтрахт Ф
31.08.2024Германия — Бундеслига2-й турАйнтрахт Ф3 : 1Хоффенхайм
10.03.2024Германия — Бундеслига25-й турАйнтрахт Ф3 : 1Хоффенхайм
21.10.2023Германия — Бундеслига8-й турХоффенхайм1 : 3Айнтрахт Ф
06.05.2023Германия — Бундеслига31-й турХоффенхайм3 : 1Айнтрахт Ф
09.11.2022Германия - Бундеслига14-й турАйнтрахт Ф4 : 2Хоффенхайм
23.04.2022Германия - Бундеслига31-й турАйнтрахт Ф2 : 2Хоффенхайм
04.12.2021Германия - Бундеслига14-й турХоффенхайм3 : 2Айнтрахт Ф
07.02.2021Германия - Бундеслига20-й турХоффенхайм1 : 3Айнтрахт Ф
03.10.2020Германия - Бундеслига3-й турАйнтрахт Ф2 : 1Хоффенхайм
23.08.2025Германия — Бундеслига1-й тур1 : 2Хоффенхайм
16.08.2025Кубок Германии1-й раунд0 : 4Хоффенхайм
01.08.2025Товарищеские матчи (клубы) — 20250 : 3Хоффенхайм
01.08.2025Товарищеские матчи (клубы) — 20250 : 1Хоффенхайм
17.05.2025Германия — Бундеслига34-й турХоффенхайм0 : 4
23.08.2025Германия — Бундеслига1-й турАйнтрахт Ф4 : 1
17.08.2025Кубок Германии1-й раунд0 : 5Айнтрахт Ф
09.08.2025Товарищеские матчи (клубы) — 20251 : 0Айнтрахт Ф
03.08.2025Товарищеские матчи (клубы) — 20252 : 2Айнтрахт Ф
27.07.2025Товарищеские матчи (клубы) — 2025Айнтрахт Ф2 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария13
2
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф13
3
Лига чемпионов
Аугсбург13
4
Лига чемпионов
Вольфсбург13
5
Лига Европы
Хоффенхайм13
6
Лига конференций
Унион13
7 Кёльн13
8 Боруссия Д11
9 Санкт-Паули11
10 Боруссия М11
11 Гамбург11
12 Штутгарт10
13 Байер10
14 Майнц10
15 Фрайбург10
16
Стыковая зона
Хайденхайм10
17
Зона вылета
Вердер10
18
Зона вылета
РБ Лейпциг10

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close