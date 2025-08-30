Хоффенхайм - Айнтрахт Ф 30 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 30-08-2025 15:30
Стадион: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия), вместимость: 30164
30 Августа 2025 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 2-й тур
Главный судья: Тимо Герах (Ландау, Германия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хоффенхайм - Айнтрахт Ф, которое состоится 30 Августа 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хоффенхайм
Зинсхайм
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
|1
|вр
|Оливер Бауман
|35
|зщ
|Артур Шавес
|2
|зщ
|Робин Гранач
|13
|зщ
|Бернардо
|34
|пз
|Владимир Цоуфал
|27
|пз
|Андрей Крамарич
|17
|пз
|Умут Тохумджу
|7
|пз
|Леон Авдуллаху
|29
|пз
|Базумана Туре
|11
|пз
|Фисник Аслани
|19
|нп
|Тим Лемперле
|23
|вр
|Михаэль Цеттерер
|13
|зщ
|Расмус Кристенсен
|4
|зщ
|Робин Кох
|34
|зщ
|Ннамди Коллинз
|3
|зщ
|Артур Теате
|8
|пз
|Фарес Шаиби
|16
|пз
|Хуго Ларссон
|42
|пз
|Джан Узун
|20
|нп
|Рицу Доан
|19
|нп
|Жан-Маттео Баойя
|9
|нп
|Жонатан Буркардт
Главные тренеры
|Кристиан Ильцер
|Дино Топпмёллер
История личных встреч
|26.01.2025
|Германия — Бундеслига
|19-й тур
|2 : 2
|31.08.2024
|Германия — Бундеслига
|2-й тур
|3 : 1
|10.03.2024
|Германия — Бундеслига
|25-й тур
|3 : 1
|21.10.2023
|Германия — Бундеслига
|8-й тур
|1 : 3
|06.05.2023
|Германия — Бундеслига
|31-й тур
|3 : 1
|09.11.2022
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|4 : 2
|23.04.2022
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|2 : 2
|04.12.2021
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|3 : 2
|07.02.2021
|Германия - Бундеслига
|20-й тур
|1 : 3
|03.10.2020
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|2 : 1
|23.08.2025
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|1 : 2
|16.08.2025
|Кубок Германии
|1-й раунд
|0 : 4
|01.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 3
|01.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 1
|17.05.2025
|Германия — Бундеслига
|34-й тур
|0 : 4
|23.08.2025
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|4 : 1
|17.08.2025
|Кубок Германии
|1-й раунд
|0 : 5
|09.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 0
|03.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 2
|27.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|1
|3
| 2
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|1
|3
| 3
Лига чемпионов
|Аугсбург
|1
|3
| 4
Лига чемпионов
|Вольфсбург
|1
|3
| 5
Лига Европы
|Хоффенхайм
|1
|3
| 6
Лига конференций
|Унион
|1
|3
|7
|Кёльн
|1
|3
|8
|Боруссия Д
|1
|1
|9
|Санкт-Паули
|1
|1
|10
|Боруссия М
|1
|1
|11
|Гамбург
|1
|1
|12
|Штутгарт
|1
|0
|13
|Байер
|1
|0
|14
|Майнц
|1
|0
|15
|Фрайбург
|1
|0
| 16
Стыковая зона
|Хайденхайм
|1
|0
| 17
Зона вылета
|Вердер
|1
|0
| 18
Зона вылета
|РБ Лейпциг
|1
|0