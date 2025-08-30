00:12 ()
Пятница 29 августа
Суббота 30 августа
Вердер - Байер 30 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 30-08-2025 15:30
Стадион: Вонинвест Везерштадион (Бремен, Германия), вместимость: 42358
30 Августа 2025 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 2-й тур
Главный судья: Робин Браун (Германия);
Вердер
Байер

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вердер - Байер, которое состоится 30 Августа 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Вонинвест Везерштадион (Бремен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вердер
Бремен
Байер
Леверкузен
30ГерманияврМио Бакхаус
3ЯпониязщЮкинари Сугавара
4ГерманиязщНиклас Штарк
31ГерманиязщКарим Кулибали
27ГерманиязщФеликс Агу
10ГерманияпзЛеонардо Биттенкорт
14БельгияпзСенне Линен
20АвстрияпзРомано Шмид
11ГерманиянпДжастин Нджинма
7БельгиянпСамюэль Мбангула
17АвстриянпМарко Грюлль
1НидерландыврМарк Флеккен
4АнглиязщДжарелл Куанса
12Буркина-ФасозщЭдмон Тапсоба
5ФранциязщЛуак Баде
13Бразилиязщ Артур
20ИспаниязщАлехандро Гримальдо
8ГерманияпзРоберт Андрих
24ИспанияпзАлеш Гарсия
30ГерманияпзИбрахим Маза
23НигериянпНейтан Телла
14ЧехиянпПатрик Шик
Главные тренеры
ГерманияХорст Штеффен
НидерландыЭрик тен Хаг
История личных встреч
08.03.2025Германия — Бундеслига25-й турБайер0 : 2Вердер
26.10.2024Германия — Бундеслига8-й турВердер2 : 2Байер
14.04.2024Германия - Бундеслига29-й турБайер5 : 0Вердер
25.11.2023Германия - Бундеслига12-й турВердер0 : 3Байер
12.03.2023Германия - Бундеслига24-й турВердер2 : 3Байер
17.09.2022Германия - Бундеслига7-й турБайер1 : 1Вердер
08.05.2021Германия - Бундеслига32-й турВердер0 : 0Байер
09.01.2021Германия - Бундеслига15-й турБайер1 : 1Вердер
18.05.2020Германия - Бундеслига26-й турВердер1 : 4Байер
26.10.2019Германия - Бундеслига9-й турБайер2 : 2Вердер
23.08.2025Германия — Бундеслига1-й тур4 : 1Вердер
15.08.2025Кубок Германии1-й раунд1 : 0Вердер
09.08.2025Товарищеские матчи (клубы) — 2025Вердер1 : 2
09.08.2025Товарищеские матчи (клубы) — 2025Вердер0 : 1
01.08.2025Товарищеские матчи (клубы) — 2025Вердер0 : 3
23.08.2025Германия — Бундеслига1-й турБайер1 : 2
15.08.2025Кубок Германии1-й раунд0 : 4Байер
08.08.2025Товарищеские матчи (клубы) — 20252 : 0Байер
05.08.2025Товарищеские матчи (клубы) — 2025Байер3 : 0
01.08.2025Товарищеские матчи (клубы) — 20251 : 2Байер
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария13
2
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф13
3
Лига чемпионов
Аугсбург13
4
Лига чемпионов
Вольфсбург13
5
Лига Европы
Хоффенхайм13
6
Лига конференций
Унион13
7 Кёльн13
8 Боруссия Д11
9 Санкт-Паули11
10 Боруссия М11
11 Гамбург11
12 Штутгарт10
13 Байер10
14 Майнц10
15 Фрайбург10
16
Стыковая зона
Хайденхайм10
17
Зона вылета
Вердер10
18
Зона вылета
РБ Лейпциг10

