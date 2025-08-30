Вердер - Байер 30 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 30-08-2025 15:30
Стадион: Вонинвест Везерштадион (Бремен, Германия), вместимость: 42358
30 Августа 2025 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 2-й тур
Главный судья: Робин Браун (Германия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вердер - Байер, которое состоится 30 Августа 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Вонинвест Везерштадион (Бремен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вердер
Бремен
Байер
Леверкузен
|30
|вр
|Мио Бакхаус
|3
|зщ
|Юкинари Сугавара
|4
|зщ
|Никлас Штарк
|31
|зщ
|Карим Кулибали
|27
|зщ
|Феликс Агу
|10
|пз
|Леонардо Биттенкорт
|14
|пз
|Сенне Линен
|20
|пз
|Романо Шмид
|11
|нп
|Джастин Нджинма
|7
|нп
|Самюэль Мбангула
|17
|нп
|Марко Грюлль
|1
|вр
|Марк Флеккен
|4
|зщ
|Джарелл Куанса
|12
|зщ
|Эдмон Тапсоба
|5
|зщ
|Луак Баде
|13
|зщ
|Артур
|20
|зщ
|Алехандро Гримальдо
|8
|пз
|Роберт Андрих
|24
|пз
|Алеш Гарсия
|30
|пз
|Ибрахим Маза
|23
|нп
|Нейтан Телла
|14
|нп
|Патрик Шик
Главные тренеры
|Хорст Штеффен
|Эрик тен Хаг
История личных встреч
|08.03.2025
|Германия — Бундеслига
|25-й тур
|0 : 2
|26.10.2024
|Германия — Бундеслига
|8-й тур
|2 : 2
|14.04.2024
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|5 : 0
|25.11.2023
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|0 : 3
|12.03.2023
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|2 : 3
|17.09.2022
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|1 : 1
|08.05.2021
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|0 : 0
|09.01.2021
|Германия - Бундеслига
|15-й тур
|1 : 1
|18.05.2020
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|1 : 4
|26.10.2019
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|2 : 2
|23.08.2025
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|4 : 1
|15.08.2025
|Кубок Германии
|1-й раунд
|1 : 0
|09.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 2
|09.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 1
|01.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 3
|23.08.2025
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|1 : 2
|15.08.2025
|Кубок Германии
|1-й раунд
|0 : 4
|08.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 0
|05.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|3 : 0
|01.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|1
|3
| 2
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|1
|3
| 3
Лига чемпионов
|Аугсбург
|1
|3
| 4
Лига чемпионов
|Вольфсбург
|1
|3
| 5
Лига Европы
|Хоффенхайм
|1
|3
| 6
Лига конференций
|Унион
|1
|3
|7
|Кёльн
|1
|3
|8
|Боруссия Д
|1
|1
|9
|Санкт-Паули
|1
|1
|10
|Боруссия М
|1
|1
|11
|Гамбург
|1
|1
|12
|Штутгарт
|1
|0
|13
|Байер
|1
|0
|14
|Майнц
|1
|0
|15
|Фрайбург
|1
|0
| 16
Стыковая зона
|Хайденхайм
|1
|0
| 17
Зона вылета
|Вердер
|1
|0
| 18
Зона вылета
|РБ Лейпциг
|1
|0