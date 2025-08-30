00:12 ()
Аугсбург - Бавария 30 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 30-08-2025 18:30
Стадион: ВВК-Арена (Аугсбург, Германия), вместимость: 30662
30 Августа 2025 года в 19:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 2-й тур
Главный судья: Флориан Экснер (Билефельд, Германия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аугсбург - Бавария, которое состоится 30 Августа 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: ВВК-Арена (Аугсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аугсбург
Аугсбург
Бавария
Мюнхен
1ГерманияврФинн Дамен
5ФранциязщКрислен Матсима
6НидерландызщДжеффри Гауэлеув
31ГерманиязщКевен Шлоттербек
27ГерманиязщМариус Вольф
13ГрециязщДимитрис Яннулис
19ГерманияпзРобин Фелльхауэр
17ХорватияпзКристиян Якич
4ФранцияпзХан-Ноа Массенго
36ГерманияпзМерт Кёмюр
26ГерманиянпЭлиас Саад
1ГерманияврМануэль Нойер
27АвстриязщКонрад Лаймер
2ФранциязщДеотшанкюль Юпамекано
4ГерманиязщЖонатан Та
44ХорватиязщЙосип Станишич
6ГерманияпзЙозуа Киммих
8ГерманияпзЛеон Горецка
17ФранциянпМайкл Олисе
7ГерманиянпСерж Гнабри
14КолумбиянпЛуис Диас
9АнглиянпГарри Кейн
Главные тренеры
ГерманияСандро Вагнер
БельгияВенсан Компани
История личных встреч
04.04.2025Германия — Бундеслига28-й турАугсбург1 : 3Бавария
22.11.2024Германия — Бундеслига11-й турБавария3 : 0Аугсбург
27.01.2024Германия - Бундеслига19-й турАугсбург2 : 3Бавария
27.08.2023Германия - Бундеслига2-й турБавария3 : 1Аугсбург
11.03.2023Германия - Бундеслига24-й турБавария5 : 3Аугсбург
19.10.2022Кубок Германии1/16 финалаАугсбург2 : 5Бавария
17.09.2022Германия - Бундеслига7-й турАугсбург1 : 0Бавария
09.04.2022Германия - Бундеслига29-й турБавария1 : 0Аугсбург
19.11.2021Германия - Бундеслига12-й турАугсбург2 : 1Бавария
22.05.2021Германия - Бундеслига34-й турБавария5 : 2Аугсбург
23.08.2025Германия — Бундеслига1-й тур1 : 3Аугсбург
17.08.2025Кубок Германии1-й раунд0 : 2Аугсбург
17.05.2025Германия — Бундеслига34-й турАугсбург1 : 2
11.05.2025Германия — Бундеслига33-й тур4 : 0Аугсбург
04.05.2025Германия — Бундеслига32-й турАугсбург1 : 3
27.08.2025Кубок Германии1-й раунд2 : 3Бавария
22.08.2025Германия — Бундеслига1-й турБавария6 : 0
16.08.2025Суперкубок Германии 2025Финал1 : 2Бавария
12.08.2025Товарищеские матчи (клубы) — 20251 : 2Бавария
07.08.2025Товарищеские матчи (клубы) — 2025Бавария4 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария13
2
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф13
3
Лига чемпионов
Аугсбург13
4
Лига чемпионов
Вольфсбург13
5
Лига Европы
Хоффенхайм13
6
Лига конференций
Унион13
7 Кёльн13
8 Боруссия Д11
9 Санкт-Паули11
10 Боруссия М11
11 Гамбург11
12 Штутгарт10
13 Байер10
14 Майнц10
15 Фрайбург10
16
Стыковая зона
Хайденхайм10
17
Зона вылета
Вердер10
18
Зона вылета
РБ Лейпциг10

