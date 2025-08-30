Аугсбург - Бавария 30 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 30-08-2025 18:30
Стадион: ВВК-Арена (Аугсбург, Германия), вместимость: 30662
30 Августа 2025 года в 19:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 2-й тур
Главный судья: Флориан Экснер (Билефельд, Германия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аугсбург - Бавария, которое состоится 30 Августа 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: ВВК-Арена (Аугсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аугсбург
Аугсбург
Бавария
Мюнхен
|1
|вр
|Финн Дамен
|5
|зщ
|Крислен Матсима
|6
|зщ
|Джеффри Гауэлеув
|31
|зщ
|Кевен Шлоттербек
|27
|зщ
|Мариус Вольф
|13
|зщ
|Димитрис Яннулис
|19
|пз
|Робин Фелльхауэр
|17
|пз
|Кристиян Якич
|4
|пз
|Хан-Ноа Массенго
|36
|пз
|Мерт Кёмюр
|26
|нп
|Элиас Саад
|1
|вр
|Мануэль Нойер
|27
|зщ
|Конрад Лаймер
|2
|зщ
|Деотшанкюль Юпамекано
|4
|зщ
|Жонатан Та
|44
|зщ
|Йосип Станишич
|6
|пз
|Йозуа Киммих
|8
|пз
|Леон Горецка
|17
|нп
|Майкл Олисе
|7
|нп
|Серж Гнабри
|14
|нп
|Луис Диас
|9
|нп
|Гарри Кейн
Главные тренеры
|Сандро Вагнер
|Венсан Компани
История личных встреч
|04.04.2025
|Германия — Бундеслига
|28-й тур
|1 : 3
|22.11.2024
|Германия — Бундеслига
|11-й тур
|3 : 0
|27.01.2024
|Германия - Бундеслига
|19-й тур
|2 : 3
|27.08.2023
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|3 : 1
|11.03.2023
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|5 : 3
|19.10.2022
|Кубок Германии
|1/16 финала
|2 : 5
|17.09.2022
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|1 : 0
|09.04.2022
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|1 : 0
|19.11.2021
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|2 : 1
|22.05.2021
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|5 : 2
|23.08.2025
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|1 : 3
|17.08.2025
|Кубок Германии
|1-й раунд
|0 : 2
|17.05.2025
|Германия — Бундеслига
|34-й тур
|1 : 2
|11.05.2025
|Германия — Бундеслига
|33-й тур
|4 : 0
|04.05.2025
|Германия — Бундеслига
|32-й тур
|1 : 3
|27.08.2025
|Кубок Германии
|1-й раунд
|2 : 3
|22.08.2025
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|6 : 0
|16.08.2025
|Суперкубок Германии 2025
|Финал
|1 : 2
|12.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 2
|07.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|4 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|1
|3
| 2
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|1
|3
| 3
Лига чемпионов
|Аугсбург
|1
|3
| 4
Лига чемпионов
|Вольфсбург
|1
|3
| 5
Лига Европы
|Хоффенхайм
|1
|3
| 6
Лига конференций
|Унион
|1
|3
|7
|Кёльн
|1
|3
|8
|Боруссия Д
|1
|1
|9
|Санкт-Паули
|1
|1
|10
|Боруссия М
|1
|1
|11
|Гамбург
|1
|1
|12
|Штутгарт
|1
|0
|13
|Байер
|1
|0
|14
|Майнц
|1
|0
|15
|Фрайбург
|1
|0
| 16
Стыковая зона
|Хайденхайм
|1
|0
| 17
Зона вылета
|Вердер
|1
|0
| 18
Зона вылета
|РБ Лейпциг
|1
|0