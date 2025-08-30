00:12 ()
Пятница 29 августа
Суббота 30 августа
Нант - Осер 30 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 30-08-2025 19:00
Стадион: Ля Божуар — Луи Фонтено (Нант, Франция), вместимость: 38285
30 Августа 2025 года в 20:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 3-й тур
Главный судья: Стефани Фраппар (Ле-Плесси-Бушар, Франция);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нант - Осер, которое состоится 30 Августа 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Ля Божуар — Луи Фонтено (Нант, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
1 Португалия вр Антони Лопеш
98 Франция зщ Кельвен Амьен-Аду
6 Нигерия зщ Чидози Авазим
78 Франция зщ Тилель Тати
3 Франция зщ Николя Козза
13 Франция пз Франсис Коклен
66 Франция пз Луи Леру
8 Франция пз Йоанн Лепенан
90 Франция нп Яссин Бенхаттаб
11 Франция нп Бахереба Гирасси
31 Египет нп Мостафа Мохамед
30 Франция вр Том Негрель
3 Англия зщ Гэбриел Ошо
4 Чили зщ Франсиско Сьерральта
92 Кот-д'Ивуар зщ Клеман Акпа
29 Франция пз Марвен Сеная
14 Гана пз Гидеон Менса
7 Франция пз Хосуэ Казимир
42 Гана пз Элиша Овусу
5 Франция пз Кевин Дануа
23 Гана пз Ибрахим Осман
10 Мали нп Лассин Синайоко
Главные тренеры
Франция Антуан Комбуаре
Франция Кристоф Пеллиссье
История личных встреч
10.05.2025 Франция — Лига 1 33-й тур Осер1 : 1Нант
25.08.2024 Франция — Лига 1 2-й тур Нант2 : 0Осер
16.04.2023 Франция - Лига 1 31-й тур Осер2 : 1Нант
01.01.2023 Франция - Лига 1 17-й тур Нант1 : 0Осер
23.01.2018 Кубок Франции 1/16 финала Нант3 : 4Осер
17.12.2013 Франция - Кубок лиги 1/8 финала Нант1 : 0Осер
30.05.2009 Франция - Лига 1 38-й тур Нант2 : 1Осер
09.08.2008 Франция - Лига 1 1-й тур Осер2 : 1Нант
24.02.2007 Франция - Лига 1 26-й тур Нант1 : 1Осер
01.10.2006 Франция - Лига 1 8-й тур Осер1 : 0Нант
24.08.2025 Франция — Лига 1 2-й тур 1 : 0Нант
17.08.2025 Франция — Лига 1 1-й тур Нант0 : 1
17.05.2025 Франция — Лига 1 34-й тур Нант3 : 0
10.05.2025 Франция — Лига 1 33-й тур Осер1 : 1Нант
04.05.2025 Франция — Лига 1 32-й тур Нант0 : 1
23.08.2025 Франция — Лига 1 2-й тур 3 : 1Осер
17.08.2025 Франция — Лига 1 1-й тур Осер1 : 0
17.05.2025 Франция — Лига 1 34-й тур 3 : 1Осер
10.05.2025 Франция — Лига 1 33-й тур Осер1 : 1Нант
04.05.2025 Франция — Лига 1 32-й тур Осер1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Лион26
2
Лига чемпионов
Тулуза26
3
Лига чемпионов
ПСЖ26
4
Лига чемпионов
Страсбург26
5
Лига Европы
Лилль24
6
Лига конференций
Лорьян23
7 Марсель23
8 Монако23
9 Ницца23
10 Ланс23
11 Анже23
12 Осер23
13 Ренн23
14 Брест21
15 Нант20
16
Стыковая зона
Гавр20
17
Зона вылета
Париж20
18
Зона вылета
Метц20

