Нант - Осер 30 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 30-08-2025 19:00
Стадион: Ля Божуар — Луи Фонтено (Нант, Франция), вместимость: 38285
30 Августа 2025 года в 20:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 3-й тур
Главный судья: Стефани Фраппар (Ле-Плесси-Бушар, Франция);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нант - Осер, которое состоится 30 Августа 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Ля Божуар — Луи Фонтено (Нант, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нант
Нант
Осер
Осер
|1
|вр
|Антони Лопеш
|98
|зщ
|Кельвен Амьен-Аду
|6
|зщ
|Чидози Авазим
|78
|зщ
|Тилель Тати
|3
|зщ
|Николя Козза
|13
|пз
|Франсис Коклен
|66
|пз
|Луи Леру
|8
|пз
|Йоанн Лепенан
|90
|нп
|Яссин Бенхаттаб
|11
|нп
|Бахереба Гирасси
|31
|нп
|Мостафа Мохамед
|30
|вр
|Том Негрель
|3
|зщ
|Гэбриел Ошо
|4
|зщ
|Франсиско Сьерральта
|92
|зщ
|Клеман Акпа
|29
|пз
|Марвен Сеная
|14
|пз
|Гидеон Менса
|7
|пз
|Хосуэ Казимир
|42
|пз
|Элиша Овусу
|5
|пз
|Кевин Дануа
|23
|пз
|Ибрахим Осман
|10
|нп
|Лассин Синайоко
Главные тренеры
|Антуан Комбуаре
|Кристоф Пеллиссье
История личных встреч
|10.05.2025
|Франция — Лига 1
|33-й тур
|1 : 1
|25.08.2024
|Франция — Лига 1
|2-й тур
|2 : 0
|16.04.2023
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|2 : 1
|01.01.2023
|Франция - Лига 1
|17-й тур
|1 : 0
|23.01.2018
|Кубок Франции
|1/16 финала
|3 : 4
|17.12.2013
|Франция - Кубок лиги
|1/8 финала
|1 : 0
|30.05.2009
|Франция - Лига 1
|38-й тур
|2 : 1
|09.08.2008
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|2 : 1
|24.02.2007
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|1 : 1
|01.10.2006
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|1 : 0
|24.08.2025
|Франция — Лига 1
|2-й тур
|1 : 0
|17.08.2025
|Франция — Лига 1
|1-й тур
|0 : 1
|17.05.2025
|Франция — Лига 1
|34-й тур
|3 : 0
|10.05.2025
|Франция — Лига 1
|33-й тур
|1 : 1
|04.05.2025
|Франция — Лига 1
|32-й тур
|0 : 1
|23.08.2025
|Франция — Лига 1
|2-й тур
|3 : 1
|17.08.2025
|Франция — Лига 1
|1-й тур
|1 : 0
|17.05.2025
|Франция — Лига 1
|34-й тур
|3 : 1
|10.05.2025
|Франция — Лига 1
|33-й тур
|1 : 1
|04.05.2025
|Франция — Лига 1
|32-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Лион
|2
|6
| 2
Лига чемпионов
|Тулуза
|2
|6
| 3
Лига чемпионов
|ПСЖ
|2
|6
| 4
Лига чемпионов
|Страсбург
|2
|6
| 5
Лига Европы
|Лилль
|2
|4
| 6
Лига конференций
|Лорьян
|2
|3
|7
|Марсель
|2
|3
|8
|Монако
|2
|3
|9
|Ницца
|2
|3
|10
|Ланс
|2
|3
|11
|Анже
|2
|3
|12
|Осер
|2
|3
|13
|Ренн
|2
|3
|14
|Брест
|2
|1
|15
|Нант
|2
|0
| 16
Стыковая зона
|Гавр
|2
|0
| 17
Зона вылета
|Париж
|2
|0
| 18
Зона вылета
|Метц
|2
|0